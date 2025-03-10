ギフティ、「SusHi Tech Tokyo 2025」アンバサダー就任のお知らせ
eギフトプラットフォーム事業(※1)を展開する株式会社ギフティ(本社：東京都品川区／代表取締役：太田 睦、鈴木 達哉／以下、ギフティ)は、2025年5月8日(木)～10日(土)に日本・東京にて開催される、グローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2025(スシテックトウキョウ2025)」のアンバサダーに就任いたしましたので、お知らせいたします。
(※1) eギフトプラットフォーム事業とは、ギフティが取り組むeギフトの生成から流通まで一貫して提供する事業です
■「SusHi Tech Tokyo 2025」概要
「持続可能な都市をハイテクノロジーで実現」するSustainable High-City Tech(=SusHi Tech)。SusHi Tech Tokyoは、最先端のテクノロジー、多彩なアイデアやデジタルノウハウによって、世界共通の都市課題を克服する「持続可能な新しい価値」を生み出す東京発のコンセプトのグローバルカンファレンスです。
【開催概要】
開催日：令和7年(2025年) 5月8日(木)-10日(土)の3日間
主な開催場所：東京ビッグサイト 東展示棟4～6ホール(東京都江東区有明3-11-1)
※会場とオンラインのハイブリッド開催
主催者：SusHi Tech Tokyo 2025実行委員会
プログラム：Keynote・セッション、ブース展示、ピッチコンテスト、ビジネスマッチングなど
【想定規模】
累計参加者数(オンライン/オフライン計)：50,000人超
展示スタートアップ企業数：500社超
参加予定スタートアップ関係者：5,000人超
■ アンバサダー就任概要
活動期間：就任日～イベント当日 ※イベント会期：2025年5月8日(木)～10日(土)
役割：同イベントが公式に認定するアンバサダーとして、イベントの広報活動に寄与する
会場：東京ビッグサイト 東展示棟4～6ホール(東京都江東区有明3-11-1)
主催：SusHi Tech Tokyo 2025実行委員会
URL：https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/
■ Web・SNS
イベントホームページ：https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/
X(旧Twitter)(JP)： https://x.com/SusHiTech_SUJP
X(旧Twitter)(EN)： https://x.com/SusHiTech_SUEN
LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/sushi-tech-tokyo-official-account/
■ 主催者概要
SusHi Tech Tokyo 2025実行委員会は、以下の組織から構成されています。
・東京都
・一般社団法人日本経済団体連合会
・公益社団法人経済同友会
・一般社団法人新経済連盟
・東京商工会議所
・一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会
・一般社団法人スタートアップエコシステム協会
・一般社団法人スタートアップスタジオ協会
■ お問合せ先
SusHi Tech Tokyo 2025運営事務局
お問合せフォーム：https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/inquiry/
■ 株式会社ギフティについて
ギフティは、『eギフトを軸として、人、企業、街の間に、さまざまな縁を育むサービスを提供する』というコーポレート・ビジョンのもと、eギフトの発行から流通まで一気通貫で提供するeギフトプラットフォーム事業を国内外で展開しています。主力サービスは、カジュアルギフトサービス「giftee(R)」、eギフトやチケットを発行し販売する「eGift System」、また、eギフトを活用した法人向けサービス「giftee for Business」、自治体・地域課題を解決するデジタルプラットフォームサービス「e街プラットフォーム(R)」の4サービスあり、個人、法人、自治体を対象に広くeギフトサービスを提供しております。
社名：株式会社ギフティ
所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田2丁目10－2 東五反田スクエア12階
設立：2010年8月10日(サービス開始：2011年3月)
資本金：3,248百万円(2024年12月末時点)
代表者：代表取締役 太田 睦、鈴木 達哉
事業内容：eギフトプラットフォーム事業の展開(以下4サービス)
１. カジュアルギフトサービス「giftee(R)」の運営
２. 法人を対象としたギフト販売システム「eGift System」サービスの展開
３. eギフトを活用した法人向けソリューション「giftee for Business」サービスの展開
４. 自治体・地域の課題を解決するデジタルプラットフォーム「e街プラットフォーム(R)」サービスの展開
URL：
株式会社ギフティ https://giftee.co.jp
giftee(R) https://giftee.com
giftee for Business https://giftee.biz/
e街プラットフォーム(R) https://giftee.co.jp/service/emachi-platform