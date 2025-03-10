ギフティ、「SusHi Tech Tokyo 2025」アンバサダー就任のお知らせ

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株式会社ギフティ


　eギフトプラットフォーム事業(※1)を展開する株式会社ギフティ(本社：東京都品川区／代表取締役：太田 睦、鈴木 達哉／以下、ギフティ)は、2025年5月8日(木)～10日(土)に日本・東京にて開催される、グローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2025(スシテックトウキョウ2025)」のアンバサダーに就任いたしましたので、お知らせいたします。



(※1) eギフトプラットフォーム事業とは、ギフティが取り組むeギフトの生成から流通まで一貫して提供する事業です




■「SusHi Tech Tokyo 2025」概要


「持続可能な都市をハイテクノロジーで実現」するSustainable High-City Tech(=SusHi Tech)。SusHi Tech Tokyoは、最先端のテクノロジー、多彩なアイデアやデジタルノウハウによって、世界共通の都市課題を克服する「持続可能な新しい価値」を生み出す東京発のコンセプトのグローバルカンファレンスです。



【開催概要】


開催日：令和7年(2025年) 5月8日(木)-10日(土)の3日間


主な開催場所：東京ビッグサイト 東展示棟4～6ホール(東京都江東区有明3-11-1)


※会場とオンラインのハイブリッド開催


主催者：SusHi Tech Tokyo 2025実行委員会


プログラム：Keynote・セッション、ブース展示、ピッチコンテスト、ビジネスマッチングなど



【想定規模】


累計参加者数(オンライン/オフライン計)：50,000人超


展示スタートアップ企業数：500社超


参加予定スタートアップ関係者：5,000人超



■ アンバサダー就任概要


活動期間：就任日～イベント当日　※イベント会期：2025年5月8日(木)～10日(土)


役割：同イベントが公式に認定するアンバサダーとして、イベントの広報活動に寄与する


会場：東京ビッグサイト 東展示棟4～6ホール(東京都江東区有明3-11-1)


主催：SusHi Tech Tokyo 2025実行委員会


URL：https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/



■ Web・SNS


イベントホームページ：https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/


X(旧Twitter)(JP)： https://x.com/SusHiTech_SUJP


X(旧Twitter)(EN)： https://x.com/SusHiTech_SUEN


LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/sushi-tech-tokyo-official-account/



■ 主催者概要


SusHi Tech Tokyo 2025実行委員会は、以下の組織から構成されています。


・東京都


・一般社団法人日本経済団体連合会


・公益社団法人経済同友会


・一般社団法人新経済連盟


・東京商工会議所


・一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会


・一般社団法人スタートアップエコシステム協会


・一般社団法人スタートアップスタジオ協会



■ お問合せ先


SusHi Tech Tokyo 2025運営事務局


お問合せフォーム：https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/inquiry/



■ 株式会社ギフティについて


　ギフティは、『eギフトを軸として、人、企業、街の間に、さまざまな縁を育むサービスを提供する』というコーポレート・ビジョンのもと、eギフトの発行から流通まで一気通貫で提供するeギフトプラットフォーム事業を国内外で展開しています。主力サービスは、カジュアルギフトサービス「giftee(R)」、eギフトやチケットを発行し販売する「eGift System」、また、eギフトを活用した法人向けサービス「giftee for Business」、自治体・地域課題を解決するデジタルプラットフォームサービス「e街プラットフォーム(R)」の4サービスあり、個人、法人、自治体を対象に広くeギフトサービスを提供しております。



社名：株式会社ギフティ


所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田2丁目10－2 東五反田スクエア12階


設立：2010年8月10日(サービス開始：2011年3月)


資本金：3,248百万円(2024年12月末時点)


代表者：代表取締役　太田 睦、鈴木 達哉


事業内容：eギフトプラットフォーム事業の展開(以下4サービス)


１. カジュアルギフトサービス「giftee(R)」の運営


２. 法人を対象としたギフト販売システム「eGift System」サービスの展開


３. eギフトを活用した法人向けソリューション「giftee for Business」サービスの展開


４. 自治体・地域の課題を解決するデジタルプラットフォーム「e街プラットフォーム(R)」サービスの展開


URL：


株式会社ギフティ　https://giftee.co.jp


giftee(R)　https://giftee.com


giftee for Business　https://giftee.biz/


e街プラットフォーム(R)　https://giftee.co.jp/service/emachi-platform