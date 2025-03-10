ギフティ、「SusHi Tech Tokyo 2025」アンバサダー就任のお知らせ

株式会社ギフティ

eギフトプラットフォーム事業(※1)を展開する株式会社ギフティ(本社：東京都品川区／代表取締役：太田 睦、鈴木 達哉／以下、ギフティ)は、2025年5月8日(木)～10日(土)に日本・東京にて開催される、グローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2025(スシテックトウキョウ2025)」のアンバサダーに就任いたしましたので、お知らせいたします。

(※1) eギフトプラットフォーム事業とは、ギフティが取り組むeギフトの生成から流通まで一貫して提供する事業です

■「SusHi Tech Tokyo 2025」概要

「持続可能な都市をハイテクノロジーで実現」するSustainable High-City Tech(=SusHi Tech)。SusHi Tech Tokyoは、最先端のテクノロジー、多彩なアイデアやデジタルノウハウによって、世界共通の都市課題を克服する「持続可能な新しい価値」を生み出す東京発のコンセプトのグローバルカンファレンスです。

【開催概要】

開催日：令和7年(2025年) 5月8日(木)-10日(土)の3日間

主な開催場所：東京ビッグサイト 東展示棟4～6ホール(東京都江東区有明3-11-1)

※会場とオンラインのハイブリッド開催

主催者：SusHi Tech Tokyo 2025実行委員会

プログラム：Keynote・セッション、ブース展示、ピッチコンテスト、ビジネスマッチングなど

【想定規模】

累計参加者数(オンライン/オフライン計)：50,000人超

展示スタートアップ企業数：500社超

参加予定スタートアップ関係者：5,000人超

■ アンバサダー就任概要

活動期間：就任日～イベント当日 ※イベント会期：2025年5月8日(木)～10日(土)

役割：同イベントが公式に認定するアンバサダーとして、イベントの広報活動に寄与する

会場：東京ビッグサイト 東展示棟4～6ホール(東京都江東区有明3-11-1)

主催：SusHi Tech Tokyo 2025実行委員会

URL：https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/

■ Web・SNS

イベントホームページ：https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/

X(旧Twitter)(JP)： https://x.com/SusHiTech_SUJP

X(旧Twitter)(EN)： https://x.com/SusHiTech_SUEN

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/sushi-tech-tokyo-official-account/

■ 主催者概要

SusHi Tech Tokyo 2025実行委員会は、以下の組織から構成されています。

・東京都

・一般社団法人日本経済団体連合会

・公益社団法人経済同友会

・一般社団法人新経済連盟

・東京商工会議所

・一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会

・一般社団法人スタートアップエコシステム協会

・一般社団法人スタートアップスタジオ協会

■ お問合せ先

SusHi Tech Tokyo 2025運営事務局

お問合せフォーム：https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/inquiry/

■ 株式会社ギフティについて

ギフティは、『eギフトを軸として、人、企業、街の間に、さまざまな縁を育むサービスを提供する』というコーポレート・ビジョンのもと、eギフトの発行から流通まで一気通貫で提供するeギフトプラットフォーム事業を国内外で展開しています。主力サービスは、カジュアルギフトサービス「giftee(R)」、eギフトやチケットを発行し販売する「eGift System」、また、eギフトを活用した法人向けサービス「giftee for Business」、自治体・地域課題を解決するデジタルプラットフォームサービス「e街プラットフォーム(R)」の4サービスあり、個人、法人、自治体を対象に広くeギフトサービスを提供しております。

社名：株式会社ギフティ

所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田2丁目10－2 東五反田スクエア12階

設立：2010年8月10日(サービス開始：2011年3月)

資本金：3,248百万円(2024年12月末時点)

代表者：代表取締役 太田 睦、鈴木 達哉

事業内容：eギフトプラットフォーム事業の展開(以下4サービス)

１. カジュアルギフトサービス「giftee(R)」の運営

２. 法人を対象としたギフト販売システム「eGift System」サービスの展開

３. eギフトを活用した法人向けソリューション「giftee for Business」サービスの展開

４. 自治体・地域の課題を解決するデジタルプラットフォーム「e街プラットフォーム(R)」サービスの展開

URL：

株式会社ギフティ https://giftee.co.jp

giftee(R) https://giftee.com

giftee for Business https://giftee.biz/

e街プラットフォーム(R) https://giftee.co.jp/service/emachi-platform