昨年大ヒットした『夫の家庭を壊すまで』の制作陣が贈る最新作『妻を引退します』がLINEマンガ 総合ランキング 第1位を獲得！

株式会社HykeComic

株式会社HykeComic（所在地：東京都品川区、代表取締役：香田哲朗、株式会社アカツキの100%子会社）は、株式会社アミューズクリエイティブスタジオ（所在地：東京都港区、代表取締役：荒木宏幸）とともに共同制作を行う『妻を引退します』の縦読みフルカラー漫画が配信を開始し、LINEマンガ 総合ランキング 第1位（2025年3月7日時点）を獲得いたしました。

昨年、TVドラマも放送され大きな話題となった縦読みフルカラー漫画『夫の家庭を壊すまで』の赤石真菜（原作）及び制作チームが再集結した最新作『妻を引退します』は3月7日（金）にHykeComic・LINEマンガ・ebookjapanにて配信を開始し、LINEマンガ 総合ランキング 第1位（2025年3月7日時点）を獲得いたしました。

前作を超える“悪女”の登場に加え、芸能界を巻き込みスケールアップしていく舞台、そして復讐に目覚めた主人公の無双感が話題となっています。

■ 『妻を引退します』

原作・脚本：赤石 真菜

作画：MUGEN FACTORY

【STORY】

かつて天才子役として一世を風靡するも、現在は芸能界を引退し1児の母として幸せな結婚生活を送っていた鮎川穂奈未（30）。

芸能事務所を運営する夫の勧めで娘を子役デビューさせるが、CM撮影中に娘があるトラブルに見舞われてしまう。

その事故が"夫の不倫"と"子役時代の因縁"によって引き起こされたものだと知った穂奈未は、スター女優に返り咲くことを決意。

やがて芸能界全体を巻き込む壮大な復讐劇へと発展していく──。

【配信サービス】

HykeComic

https://web.hykecomic.com/landing_pages/14a8053b017dcd70f4fa941c3760d84b/821.html

LINEマンガ

https://manga.line.me/product/periodic?id=S149674

ebookjapan

https://ebookjapan.yahoo.co.jp/books/879228/?type=serialStory

■株式会社HykeComic

URL：https://hykecomic.com/

代表者：代表取締役 香田哲朗

所在地：東京都品川区上大崎2-13-30 oak meguro 8階

創業年月：2022年4月

■株式会社アミューズクリエイティブスタジオ

URL：https://amuse-creative-studio.jp/

代表者：代表取締役 荒木宏幸

所在地：東京都港区南青山5丁目4番31号

創業年月：2024年10月

■株式会社MUGENUP

URL：https://mugenup.com/

代表者：代表取締役 伊藤勝悟

所在地：〒100-0005 東京都新宿区下宮比町2-26KDX飯田橋ビル5階 5-2号室

創業年月：2011年6月

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社HykeComic

お問い合わせ窓口 info@hykecomic.com