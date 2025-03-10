シリーズ第4弾がついに発売！『新プロジェクトＸ　挑戦者たち 4　小惑星探査機はやぶさ　カンボジア奇跡の水道　3.11孤立集落救出　電動アシスト自転車　スケートボード五輪金』

写真拡大 (全8枚)

株式会社ＮＨＫ出版


　昨年、満を持して18年ぶりに復活したNHK人気番組の書籍化シリーズ第4弾『新プロジェクトＸ　挑戦者たち 4　小惑星探査機はやぶさ　カンボジア奇跡の水道　3.11孤立集落救出　電動アシスト自転車　スケートボード五輪金』が、NHK出版から3月10日に発売されました。


　宇宙の彼方で通信が途絶えた探査機を地球に帰還させた科学者チーム、国境を越えて命をかけた水道マン、ふるさとを守るため自ら立ち上がった被災者……。NHKの人気番組「新プロジェクトX～挑戦者たち～」に大幅加筆して書籍化するシリーズ4巻目は、平成・令和の社会を支えた「裏方」たちの５つの物語を収載します。


■目次


はじめに


I　小惑星探査機はやぶさ――奇跡の地球帰還


II　プノンペンの奇跡――希望の水道 国境を越えた絆


III　孤立集落へ 命の道をつなげ――東日本大震災 6日間の闘い


IV　革命の自転車 つなげ、感動のバトン――世界初　電動アシスト自転車


Ｖ　スケートボード 頂点へ――“日陰者”たちの逆転劇


■シリーズ既刊の試し読みを公開中！


NHK出版デジタルマガジンで無料試し読みを公開中！　シリーズ1～3巻より、全14章の冒頭を無料でお読みいただけます。



東京スカイツリー。天空の現場で起きていた、知られざるドラマ(https://mag.nhk-book.co.jp/article/63538)（https://mag.nhk-book.co.jp/article/63538）


『新プロジェクトＸ 挑戦者たち １』より






心臓・血管修復パッチ：困難を極める開発を成し遂げた命のドラマ(https://mag.nhk-book.co.jp/article/63858)(https://mag.nhk-book.co.jp/article/63858）


『新プロジェクトＸ　挑戦者たち 2』より






男子バスケ 五輪への道：世代をまたいだ逆転劇の舞台裏(https://mag.nhk-book.co.jp/article/64403)(https://mag.nhk-book.co.jp/article/64403）


『新プロジェクトＸ　挑戦者たち 3』より







　NHK出版デジタルマガジンの『新プロジェクトＸ 挑戦者たち』書籍シリーズ特設ページでは、各巻の試し読みなど、関連情報をまとめてご覧いただけます


書籍シリーズ特設ページへ :
https://mag.nhk-book.co.jp/article/64711
試し読み、関連商品情報など！


■商品情報



NHK出版新書738『新プロジェクトＸ　挑戦者たち 4　小惑星探査機はやぶさ　カンボジア奇跡の水道　3.11孤立集落救出　電動アシスト自転車　スケートボード五輪金』


NHK「新プロジェクトX」制作班[著]


2025年3月10日発売


ISBN978-4-14-088738-7


定価1,155円（税込）新書判　248ページ


ECサイト：https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000887382025.html(https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000887322024.html)


Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4140887389





■シリーズ既刊



NHK出版新書723『新プロジェクトＸ　挑戦者たち1　東京スカイツリー　カメラ付き携帯　三陸鉄道復旧　明石海峡大橋』


NHK「新プロジェクトX」制作班 [著]


2024年7月10日発売


ISBN978-4-14-088723-3　


定価1,100円（税込）　新書判　240ページ


ECサイト：https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000887232024.html


Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4140887230/








NHK出版新書726『新プロジェクトＸ　挑戦者たち2　国産EV　隠岐 離島再生　心臓・血管修復パッチ　スパコン「京」　自動ブレーキ』


NHK「新プロジェクトX」制作班[著]


2024年9月10日発売


ISBN978-4-14-088726-4　


定価1,155円（税込）新書判　256ページ


ECサイト：https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000887262024.html


Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4140887265/







NHK出版新書732『新プロジェクトＸ 挑戦者たち 3　トットちゃんの学校　男子バスケ 五輪への道　サッカー女子Ｗ杯優勝　薬師寺東塔 大修理　フリマアプリ世界へ』


NHK「新プロジェクトX」制作班[著]


2024年12月10日発売


ISBN978-4-14-088732-5　


定価1,155円（税込）新書判　240ページ


ECサイト：https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000887322024.html


Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/414088732X/





「新プロジェクトX～挑戦者たち～」
毎週土曜 夜7時30分（再放送：翌週土曜 午前8時15分）【NHK総合】にて放送中