シリーズ第4弾がついに発売！『新プロジェクトＸ 挑戦者たち 4 小惑星探査機はやぶさ カンボジア奇跡の水道 3.11孤立集落救出 電動アシスト自転車 スケートボード五輪金』
昨年、満を持して18年ぶりに復活したNHK人気番組の書籍化シリーズ第4弾『新プロジェクトＸ 挑戦者たち 4 小惑星探査機はやぶさ カンボジア奇跡の水道 3.11孤立集落救出 電動アシスト自転車 スケートボード五輪金』が、NHK出版から3月10日に発売されました。
宇宙の彼方で通信が途絶えた探査機を地球に帰還させた科学者チーム、国境を越えて命をかけた水道マン、ふるさとを守るため自ら立ち上がった被災者……。NHKの人気番組「新プロジェクトX～挑戦者たち～」に大幅加筆して書籍化するシリーズ4巻目は、平成・令和の社会を支えた「裏方」たちの５つの物語を収載します。
■目次
はじめに
I 小惑星探査機はやぶさ――奇跡の地球帰還
II プノンペンの奇跡――希望の水道 国境を越えた絆
III 孤立集落へ 命の道をつなげ――東日本大震災 6日間の闘い
IV 革命の自転車 つなげ、感動のバトン――世界初 電動アシスト自転車
Ｖ スケートボード 頂点へ――“日陰者”たちの逆転劇
■シリーズ既刊の試し読みを公開中！
NHK出版デジタルマガジンで無料試し読みを公開中！ シリーズ1～3巻より、全14章の冒頭を無料でお読みいただけます。
東京スカイツリー。天空の現場で起きていた、知られざるドラマ(https://mag.nhk-book.co.jp/article/63538)（https://mag.nhk-book.co.jp/article/63538）
『新プロジェクトＸ 挑戦者たち １』より
心臓・血管修復パッチ：困難を極める開発を成し遂げた命のドラマ(https://mag.nhk-book.co.jp/article/63858)(https://mag.nhk-book.co.jp/article/63858）
『新プロジェクトＸ 挑戦者たち 2』より
男子バスケ 五輪への道：世代をまたいだ逆転劇の舞台裏(https://mag.nhk-book.co.jp/article/64403)(https://mag.nhk-book.co.jp/article/64403）
『新プロジェクトＸ 挑戦者たち 3』より
NHK出版デジタルマガジンの『新プロジェクトＸ 挑戦者たち』書籍シリーズ特設ページでは、各巻の試し読みなど、関連情報をまとめてご覧いただけます
書籍シリーズ特設ページへ :
https://mag.nhk-book.co.jp/article/64711
試し読み、関連商品情報など！
■商品情報
NHK出版新書738『新プロジェクトＸ 挑戦者たち 4 小惑星探査機はやぶさ カンボジア奇跡の水道 3.11孤立集落救出 電動アシスト自転車 スケートボード五輪金』
NHK「新プロジェクトX」制作班[著]
2025年3月10日発売
ISBN978-4-14-088738-7
定価1,155円（税込）新書判 248ページ
ECサイト：https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000887382025.html(https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000887322024.html)
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4140887389
■シリーズ既刊
NHK出版新書723『新プロジェクトＸ 挑戦者たち1 東京スカイツリー カメラ付き携帯 三陸鉄道復旧 明石海峡大橋』
NHK「新プロジェクトX」制作班 [著]
2024年7月10日発売
ISBN978-4-14-088723-3
定価1,100円（税込） 新書判 240ページ
ECサイト：https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000887232024.html
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4140887230/
NHK出版新書726『新プロジェクトＸ 挑戦者たち2 国産EV 隠岐 離島再生 心臓・血管修復パッチ スパコン「京」 自動ブレーキ』
NHK「新プロジェクトX」制作班[著]
2024年9月10日発売
ISBN978-4-14-088726-4
定価1,155円（税込）新書判 256ページ
ECサイト：https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000887262024.html
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4140887265/
NHK出版新書732『新プロジェクトＸ 挑戦者たち 3 トットちゃんの学校 男子バスケ 五輪への道 サッカー女子Ｗ杯優勝 薬師寺東塔 大修理 フリマアプリ世界へ』
NHK「新プロジェクトX」制作班[著]
2024年12月10日発売
ISBN978-4-14-088732-5
定価1,155円（税込）新書判 240ページ
ECサイト：https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000887322024.html
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/414088732X/
「新プロジェクトX～挑戦者たち～」
毎週土曜 夜7時30分（再放送：翌週土曜 午前8時15分）【NHK総合】にて放送中