シリーズ第4弾がついに発売！『新プロジェクトＸ　挑戦者たち 4　小惑星探査機はやぶさ　カンボジア奇跡の水道　3.11孤立集落救出　電動アシスト自転車　スケートボード五輪金』

株式会社ＮＨＫ出版

昨年、満を持して18年ぶりに復活したNHK人気番組の書籍化シリーズ第4弾『新プロジェクトＸ 挑戦者たち 4 小惑星探査機はやぶさ カンボジア奇跡の水道 3.11孤立集落救出 電動アシスト自転車 スケートボード五輪金』が、NHK出版から3月10日に発売されました。

宇宙の彼方で通信が途絶えた探査機を地球に帰還させた科学者チーム、国境を越えて命をかけた水道マン、ふるさとを守るため自ら立ち上がった被災者……。NHKの人気番組「新プロジェクトX～挑戦者たち～」に大幅加筆して書籍化するシリーズ4巻目は、平成・令和の社会を支えた「裏方」たちの５つの物語を収載します。

■目次

はじめに

I 小惑星探査機はやぶさ――奇跡の地球帰還

II プノンペンの奇跡――希望の水道 国境を越えた絆

III 孤立集落へ 命の道をつなげ――東日本大震災 6日間の闘い

IV 革命の自転車 つなげ、感動のバトン――世界初 電動アシスト自転車

Ｖ スケートボード 頂点へ――“日陰者”たちの逆転劇

■シリーズ既刊の試し読みを公開中！

NHK出版デジタルマガジンで無料試し読みを公開中！ シリーズ1～3巻より、全14章の冒頭を無料でお読みいただけます。

東京スカイツリー。天空の現場で起きていた、知られざるドラマ(https://mag.nhk-book.co.jp/article/63538)（https://mag.nhk-book.co.jp/article/63538）

『新プロジェクトＸ 挑戦者たち １』より

心臓・血管修復パッチ：困難を極める開発を成し遂げた命のドラマ(https://mag.nhk-book.co.jp/article/63858)(https://mag.nhk-book.co.jp/article/63858）

『新プロジェクトＸ 挑戦者たち 2』より

男子バスケ 五輪への道：世代をまたいだ逆転劇の舞台裏(https://mag.nhk-book.co.jp/article/64403)(https://mag.nhk-book.co.jp/article/64403）

『新プロジェクトＸ 挑戦者たち 3』より

NHK出版デジタルマガジンの『新プロジェクトＸ 挑戦者たち』書籍シリーズ特設ページでは、各巻の試し読みなど、関連情報をまとめてご覧いただけます

書籍シリーズ特設ページへ :https://mag.nhk-book.co.jp/article/64711試し読み、関連商品情報など！

■商品情報

NHK出版新書738『新プロジェクトＸ 挑戦者たち 4 小惑星探査機はやぶさ カンボジア奇跡の水道 3.11孤立集落救出 電動アシスト自転車 スケートボード五輪金』

NHK「新プロジェクトX」制作班[著]

2025年3月10日発売

ISBN978-4-14-088738-7

定価1,155円（税込）新書判 248ページ

ECサイト：https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000887382025.html(https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000887322024.html)

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4140887389

■シリーズ既刊

NHK出版新書723『新プロジェクトＸ 挑戦者たち1 東京スカイツリー カメラ付き携帯 三陸鉄道復旧 明石海峡大橋』

NHK「新プロジェクトX」制作班 [著]

2024年7月10日発売

ISBN978-4-14-088723-3

定価1,100円（税込） 新書判 240ページ

ECサイト：https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000887232024.html

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4140887230/

NHK出版新書726『新プロジェクトＸ 挑戦者たち2 国産EV 隠岐 離島再生 心臓・血管修復パッチ スパコン「京」 自動ブレーキ』

NHK「新プロジェクトX」制作班[著]

2024年9月10日発売

ISBN978-4-14-088726-4

定価1,155円（税込）新書判 256ページ

ECサイト：https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000887262024.html

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4140887265/

NHK出版新書732『新プロジェクトＸ 挑戦者たち 3 トットちゃんの学校 男子バスケ 五輪への道 サッカー女子Ｗ杯優勝 薬師寺東塔 大修理 フリマアプリ世界へ』

NHK「新プロジェクトX」制作班[著]

2024年12月10日発売

ISBN978-4-14-088732-5

定価1,155円（税込）新書判 240ページ

ECサイト：https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000887322024.html

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/414088732X/

「新プロジェクトX～挑戦者たち～」

毎週土曜 夜7時30分（再放送：翌週土曜 午前8時15分）【NHK総合】にて放送中