EPファーマライン、2年連続で「健康経営優良法人（大規模法人部門）」に認定！

株式会社EPファーマライン

医薬・医療業界に特化した総合BPO企業である株式会社EPファーマライン(所在地:東京都豊島区、代表取締役社長 池田佳奈美 以下「当社」)は、経済産業省と日本健康会議が共同で認定する「健康経営優良法人2025」に認定されました。

2024年につづき、2年連続の認定となります。

当社では、代表取締役社長を健康経営責任者に任命し、健康保険組合などと連携しながら、社員の健康づくりに積極的に取り組んでまいりました。この度、これらの多様な健康施策が評価され、認定を受ける運びとなりました。

当社が目指す健康経営は、単なる健康維持にとどまらず、持続可能な企業の成長へとつながるものであると強く信じております。今後も、健康経営の取り組みを通じて従業員の健康維持・増進に努めるとともに、健康関連事業を担う企業として、それぞれの知見を共有しながら、この取り組みをさらに推進してまいります。

【当社の健康経営推進の取り組みについて】

https://www.eppharmaline.co.jp/com_sustainability.php

【健康経営優良法人認定制度について】

健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、日本健康会議が認定する顕彰制度です。

※健康経営は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

※出典:経済産業省 健康経営優良法人認定制度について

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

株式会社EPファーマライン

株式会社EPファーマラインは、EPSグループの一員として、医薬品・医療・医療機器・ヘルスケア業界に特化し、「DIサービス -コンタクトセンターサービス-」「BPOサービス」「医療機器サポートサービス」「マルチチャネルプロモーションサービス」「ヘルスケアサポートサービス」の5つの基軸サービスにおいて、 常にお客様のニーズにお応えできるソリューションを開発・提供しています。

コーポレートキーワード「GOOD SOLUTION, for the FUTURE, with GOOD SMILE」のもと、医薬・医療・医療機器・ヘルスケア業界の未来にむけて、お客様の価値創造に貢献し、ビジネスの持続的な発展を通じて社会の発展に貢献するとともに、私たちが仕事を通じて成長することですべてのステークホルダーのQOL(Quality of Life)の向上に貢献します。



◆ 会社名:株式会社EPファーマライン

◆ 本社所在地:東京都豊島区西池袋3-27-12 池袋ウェストパークビル

◆ TEL:0120-861-664

◆ 会社HP:https://www.eppharmaline.co.jp/

◆ お問い合わせ:https://www.eppharmaline.co.jp/inquiry.php