天神のど真ん中で「食」と「映画」を楽しむ「大名ダイニング・シアター」開催。福岡大名ガーデンシティには縦8m横10mのスクリーンが登場！

今回は、アジアングルメや迫力満点の大型スクリーンでアジアにまつわる映画を放映します。

【開催日程】

2025年3月19日(水)~23日(日) 5日間開催!

[平日]17:00~22:00 [土日・祝]11:00~22:00

※映画上映開始は日没後18:30頃を予定

【THEATER】

〇上映作品ラインナップ

3月19日(水) 《エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス》

3月20日(木・祝) 《酔拳》

3月21日(金) 《ブレット・トレイン》R15+

3月22日(土) 《カンフー・パンダ》

3月23日(日) 《怪盗グルーのミニオン超変身 》

※上映作品は変更の可能性もございます。

〇作品紹介

■3月19日(水)

エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス

(C)2022 A24 Distribution, LLC. All Rights Reserved.空前絶後のアクション・エンターテイメント!

第95回アカデミー賞において、作品賞、監督賞、主演女優賞など7部門を受賞。深いメッセージ性「自分の人生に意味を見出すこと」「家族とのつながり」など、普遍的なテーマを描き、ミシェル・ヨーのアクションも見逃せない。

■3月20日(木・祝)

酔拳

(C) 1978, 1985 Seasonal Film Corporation. All Rights Reserved.酔うほどに強くなる!カンフー映画の金字塔!

ジャッキーの身体能力を活かしたユニークなアクションシーンは、観る者を圧倒。特に「酔拳スタイル」(酔八仙拳)と呼ばれる酔っぱらいの動きを取り入れた戦闘スタイルは、他のカンフー映画にはない斬新な見どころ。

『酔拳』は、香港映画黄金期を代表する作品であり、世界中のカンフーファンに大きな影響を与え、ジャッキー・チェンが国際的スターになるきっかけとなった作品。

■3月21日(金)

ブレット・トレイン (R15+)

(C) 2022 Columbia Pictures Industries, Inc. and TSG Entertainment II LLC. All Rights Reserved.東京発、京都行き。全車両、殺し屋だらけ!

日本を舞台にしたカラフルなビジュアルと、60~70年代の名曲を織り交ぜたサウンドトラックが融合。クールでポップな世界観が観る者を引き込む!『ジョン・ウィック』シリーズのデヴィッド・リーチ監督が放つ、超高速アクション・エンターテインメント!東京発・京都行きの高速列車を舞台に、殺し屋たちの運命が交錯する。

■3月22日(土)

カンフー・パンダ

Packaging Design(C)︎2018 Universal Studios. All Rights Reserved.仲間がいれば大丈夫!

ユーモア×アクション×感動!『カンフー・パンダ』は、ドリームワークスが贈る最高峰のカンフー・アニメーション。ドジで食いしん坊のパンダ・ポーが、伝説の戦士へと成長する姿は、笑いと興奮、そして感動の連続!華麗なカンフーアクションは本格派で、キャラクターたちの個性も抜群。さらに、自己成長のメッセージが心に響く。子どもから大人まで楽しめる、まさに“カンフー・アドベンチャーの決定版”!

■3月23日(日)

怪盗グルーのミニオン超変身

(C)2024 Universal Studios. All Rights Reserved.超変身!ミニオン世界を救う!!

おなじみのキャラクターたちがパワーアップし、予想外の展開が次々と訪れる中、グルーは家族と仲間を守るため奮闘します。笑いと感動が交錯するストーリーとミニオンたちの愛らしい暴走に目が離せません!

前回の様子

【Daining】

韓国料理や中華料理、ベトナム料理の人気飲食店が出店!癖になる美味しさでアジアを満喫しよう!

■博多一口餃子 たけとら

博多一口餃子600円

餃子は毎日手包みし、国産豚肉や新鮮野菜を使用。博多一口餃子の中でも餡がしっかり入っているのが特徴です。皮はモチモチしており、焼き目はこんがりでパリパリモチモチ食感、中はジューシーな餃子です!

■ロータスパレス

豚肉と海老の揚げ春巻き700円

ライスペーパーで豚ひき肉、エビ、春雨、きくらげ、にんじんなどの具材を包み、カリッと揚げた人気の『豚肉と海老の揚げ春巻き』。外はサクサク、中はジューシーな食感が特徴で、甘酸っぱいヌクチャムにつけて食べると最高です!

海老の米粉アーモンド揚げ800円

プリプリの海老に米粉の衣をまとわせ、砕いたアーモンドをまぶしてカリッと揚げた『海老の米粉アーモンド揚げ』。米粉を使うことで軽い食感に仕上がり、アーモンドの香ばしさと海老の甘みが絶妙にマッチします!

映画を視聴しながらビールと一緒にいかがでしょうか。

■SMILE MARKET(スマイルマーケット)

漢江ラーメン

「漢江(ハンガン)ラーメン」という言葉をきいた事がありますか。

ソウルの人気スポット漢江沿いで、インスタント袋麺を専用の機械で調理して食べるラーメンの事です。

外で食べるラーメンは一味違います。是非漢江に行った気分を味わってみてください。

スマイル キンパ(半分)500円

香ばしいごま油の風味が広がる、彩り豊かなナムルと新鮮な具材をたっぷり巻いたヘルシーキンパ。食べ応えがありながらもさっぱりと楽しめる一品です。

■博多からあげ いっぽん

中華風からあげ各種500円(税込)

秘伝のタレに1日漬け込んだ塩からあげに、山椒塩をかけ中華風唐揚げ。その他各種タレのトッピングあり!様々な味をお楽しみください!

■Tap Marche (クラフトビール)

『タップ・マルシェ』。そのキーワードは、「自由・対等・ビール愛」。ここは、ビールを愛するつくり手・売り手・飲み手が分けへだてなく、自由に結びつき、喜びを分かちあう「自由市場」。

SPRING VALLEY BREWERY 豊潤ラガー 496

販売商品(各種1,000円)

・SPRING VALLEY 豊潤ラガー496

・SPRING VALLEY JAPAN ALE〈香〉

・SPRING VALLEY JAZZBERRY

・ヤッホーブルーイング 水曜日のネコ

※ソフトドリンクも販売いたします

※販売内容は変更になる場合があります

■音楽ステージ

【R.u.i】

R.u.i

福岡県生まれ福岡育ち。

心に残るメロディ、詩的な歌詞と温もりのある歌声で、恋愛をテーマに癒しを届けています。

オリジナルソングは人の心に寄り添い、癒しと温かさを感じてもらえるような楽曲になっております。

今回のイベントでも、R.u.iならではの心に染み入るメロディとパフォーマンスが、来場者に忘れがたいひとときをお届けします。

【ギタリスト Kosuke Urasaki】

Kosuke Urasaki

福岡を拠点に2008年から独自の活動を続けるギタリスト。

元美容師。

ソロ・ギター・スタイルでオリジナル曲を中心に演奏しており、聴き手からは「心地よい音、やさしい音、懐かしい音、様々な景色が見える音」などの反応を得ることが多いです。

近年は鳴鳳堂国際青年映像祭、art space tetra、博多いー!ストリート、森とコーヒー、NIYOL COFFEE、 カラビンカミュージック、余韻 hair studio & gallery、cafune.moji、Withcoffee、杜胡、銀河食堂の夜、てんつくマントークライブ、本屋アルゼンチンなどで演奏を行っています。

【会場】福岡大名ガーデンシティ・パーク(福岡市中央区大名2-6-50)

【主催】西日本新聞イベントサービス

【協賛】QTnet、福岡市選挙管理委員会、マリンワールド海の中道、唐津市、キリン、西日本新聞社

【入場料】無料

【アクセス】

福岡大名ガーデンシティ・パーク 住所:福岡市中央区大名2-6-50

地下鉄空港線「天神」駅 徒歩3分/

西鉄バス「西鉄グランドホテル前」バス停 徒歩1分/西鉄福岡(天神)駅 徒歩10分

※飲食物のお持込みはご遠慮いただいております。

※少雨決行。荒天の場合は実施中止する場合があります。

※実施内容は変更になる場合があります。