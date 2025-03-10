賃貸借契約書をスマホでもWEB上で簡単作成できるオンラインテンプレートを公開

株式会社経営サポートプラスアルファホールディングス

起業家のチャレンジを総合的に支援する株式会社経営サポートプラスアルファホールディングス(所在地：東京都豊島区)および税理士法人経営サポートプラスアルファ(同左)は、賃貸借契約書をオンラインで作成できる「賃貸借契約書テンプレート」を提供しています。

「賃貸借契約書テンプレート」について

「賃貸借契約書テンプレート」は、Web上で賃貸借契約書を作成できるオンラインテンプレートです。パソコンやスマートフォンから無料でご利用頂け、Webにアクセスできればどこからでも契約書を作成できます。テンプレートならば探し出してから開くなどの手間が生じますが、これならば画面のフォームに沿って入力するだけで契約書の作成が可能です。また、PDFファイルとして保存できるため、データで提供したり印刷して押印したりできるようになっています。

なお、その場で入力できるオンラインツールとしてだけではなく、WordファイルやGoogleドキュメントでもテンプレートを提供しております。スマホやタブレットからのアクセスであれば、Webテンプレートを用いての作成がおすすめです。一方で、パソコンで繰り返し契約書を作成するような場合は、ファイルやドキュメントをコピーしてご活用ください。

「賃貸借契約書テンプレート」：https://keiei-support-plus-a.com/zeirishi-hiyou/chintaishaku-keiyakusho-template-muryou-word-googledocument/(https://keiei-support-plus-a.com/zeirishi-hiyou/chintaishaku-keiyakusho-template-muryou-word-googledocument/)

なお、弊社は経営者や起業家向けにさまざまなWebツール・サービスを公開しております。こちらも併せてご活用ください。

その他の便利ツール：https://keiei-support-plus-a.com/web-tool/

サービス提供の背景

賃貸借契約書に記載すべき事項は概ね決まっているものの、自力で作成するには、専門的な知識が必要です。そのため、テンプレートやフォーマットをお探しの方が多く見受けられます。作業の手間を可能な限り削減するため、スマホから無料で作成できるオンラインツールを提供いたしました。フォームに沿って必要な事項を入力するだけで、その場で作成できます。また、WordファイルやGoogleドキュメントも提供しているため、保存して繰り返しご利用いただくことも可能です。

ツールの使用例

契約書に必要な事項がフォームに表示されているため、入力するだけでご利用いただけます。

内容に誤りがないことを確認し「PDF保存」をクリックしてください。

株式会社経営サポートプラスアルファホールディングスについて

経営サポートプラスアルファホールディングスは「人も企業も成長するなら経営サポートプラスアルファといわれている世界を創る」をビジョンに掲げ、税理士法人などを含むグループ経営による従来の会計業界の常識にとらわれない、クライアントの経営課題に合わせた事業展開を行っております。

起業相談から会社設立のサポートを行い経営の根幹となる税務や会計の顧問サービスから、資金繰り人材教育など企業が直面する経営課題をサポートしております。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

＜会 社 名＞ 株式会社経営サポートプラスアルファホールディングス

税理士経営サポートプラスアルファ

行政書士法人経営サポートプラスアルファ

内装工事リース株式会社 他3社 グループ会社計7社

＜所 在 地＞東京都豊島区池袋二丁目47番5号池袋オンダビル7階

＜設 立 日＞ 2012年10月12日

＜資 本 金＞130,900,000円(グループ全体)

＜事業内容＞・会社設立サポート ・個人事業主,法人の顧問税理士サービス

＜代 表 者＞グループ代表 石堂雄太・代表税理士 高井亮成

＜認定受賞＞・2022年フィナンシャルタイムズ アジア急成長企業ランキング 267位入賞 ・2022年日経ビジネス 日本急成長企業ランキング 64位入賞 ・2024年フィナンシャルタイムズ アジア急成長企業ランキング 460位入賞 ・2024年ベストベンチャー100に5年連続選出

＜ＭＡＩＬ＞info@keiei-support-plus-a.com

＜電話番号＞03-5953-5585

＜公式ＨＰ＞https://keiei-support-plus-a.com/

＜会社設立サイト＞https://keiei-support-plus-a.com/kaisha-setsuritsu/

＜税理士料金サイト＞https://keiei-support-plus-a.com/zeirishi-hiyou/

＜採用サイト＞https://keiei-support-plus-a.com/recruit/

＜クラウド請求書「請求ピッパ」＞https://seikyuu-pippa.keiei-support-plus-a.com/

＜運営メディア＞

会社設立バイブル https://kaisha-setsuritsu.co.jp/

会社設立ラボ https://www.kaisha-setsuritsu.site/

法人設立のすべて https://houjin-setsuritsu.jp/

起業マニュアル https://kigyou-kaigyou.jp/

会社設立オンライン https://kaisha-setsuritsu.online/

会社設立情報 https://kaisha-setsuritsu.info/

会社設立ヘルプ https://kaisha-setsuritsu.help/

内装工事メディア https://naisou-kouji-lease.jp/

請求書メディア https://seikyuu-pippa.jp/



※お問い合わせは経営サポートプラスアルファの管理部まで