株式会社みんがく、デロイトトーマツ（イノベーションパーク内）で開催の「UPDATE EARTH 2025」に代表の佐藤雄太が登壇することを発表

株式会社みんがく

UPDATE EARTH 2025 登壇のお知らせ

教育×生成AIをテーマに、教育サービス開発を手掛ける株式会社みんがく(東京都目⿊区）は、代表取締役社長 佐藤雄太が、一般財団法人UPDATE EARTH（千代田区、理事長：福田正）主催、デロイト トーマツが支援する「UPDATE EARTH 2025」に登壇することを発表いたします。

国内外スタートアップ業界のリーディングプレイヤーが、「こども・子育てDXの未来」や「日本と海外における起業ハードルの相違点」、「各自治体によるイノベーション勃興に向けた取り組み」など多彩なテーマでセッションを実施いたします。

日程：2025年3月15日（土）

開催時間：12:20-13:10

会場：Deloitte Tohmatsu Innovation Park 4F・8F

https://park.deloitte.jp/about/#access

詳細を見る :https://event.update-earth.jp/contents/contents05テーマ：2025年度こう変わる！教育ICTの見取り図

内容：

学校・教育現場に起こる変革とイノベーション。実際の学校現場で起きている様々な課題。教育現場での生成AI関連の活用や校務システムなど変革期にある教育現場のリアル。その課題に最前線で向き合う、キーパーソンが語る今後の見取り図とは。

登壇者：

コクヨ株式会社

経営企画本部 イノベーションセンター

学び探求ユニット ユニット長

久我 一成

グランセキュノロジー株式会社 代表取締役

株式会社YuTech 創業者

モチベーションワークス株式会社

常務執行役員 情報セキュリティ統括責任者 兼 経営企画部長

学校法人聖徳学園 最高情報セキュリティ責任者（CISO）

横濱 友一

株式会社みんがく 代表取締役社長

一般社団法人教育AI活用協会 代表理事

佐藤 雄太

■ UPDATE EARTH 2025 概要

詳細を見る :https://event.update-earth.jp/contents/contents05

日時：2025年3月15日（土）10:00～18:00

会場：Deloitte Tohmatsu Innovation Park、丸の内仲通り、秋葉原万世橋出張所（いずれも東京都千代田区）他

主催：UPDATE EARTH 2025実行委員会

運営実施団体：一般財団法人UPDATE EARTH、デロイト トーマツ ベンチャーサポート株式会社

参加・申込方法：一般公開展示以外の定員制イベントやワークショップへの入場には個別の申し込みが必要となります。事前登録をいただくと入場がスムーズです。

UPDATE EARTHイベント特設ページ：https://event.update-earth.jp/(https://event.update-earth.jp/)

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社みんがく

担当 佐藤

HP：https://school-ai.mingaku.net/

MAIL： info@mingaku.net