株式会社シャノン

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https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/53509?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20250310(https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/53509?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20250310)

■セミナー内容

「Excelでのリスト管理でインサイドセールスを始めたが、限界が近い」

「コール履歴とリストが紐づいておらずナーチャリングの成果が見えない」

「既存リードを刈りつくしてしまい応答率が下がり続けている」



インサイドセールスに携わるなかで、上記のような課題をお持ちではないでしょうか。

このセミナーでは、立ち上げ期のインサイドセールスに必要な、MAツールを活用したリード管理の手法をご紹介します。



当日は参加者のみなさまでの懇親会も企画しております。

情報交換の場としてもお気軽にご活用ください。



セミナーの内容（予定）

- MAを活用したリストの名寄せ・クレンジング- コールリストの優先順位の基本的な考え方- 未着手/着手中/完了といった活動状況を把握できるリスト管理術- SFA一体型MAを活用したフィールドセールスとの連携

インサイドセールス運営に携わる方に欠かせない内容をお伝えします。

ぜひお申込みください。

■開催概要

- タイトル：インサイドセールス立ち上げ期に必要なMAを活用したリストの一元管理術とは- 開催日時：3月 25日(火) 18:00～19:00 （60分）- 開催場所：株式会社シャノン本社 セミナールーム 東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F- 参加費 ：無料- 対象 ：企業のマーケティング部門、経営企画部門- 申込URL：https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/53509?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20250310(https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/53509?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20250310)

■株式会社シャノンについて

シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMS、アドテクノロジー、メタバースまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、金融、IT・通信、製造業から公共機関まで業種を問わず、大規模から中規模まで多様なシーンでご利用いただいています。

- 社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）- 証券コード ：3976（東証グロース）- 代表者 ：代表取締役：永島 毅一郎- 所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F- 事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート- URL ：https://www.shanon.co.jp/