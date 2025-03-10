トレイダーズホールディングス、トレイダーズ証券、FleGrowth：「健康経営優良法人2025」に認定

トレイダーズホールディングス株式会社

トレイダーズホールディングス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長兼社長：金丸 貴行）、トレイダーズ証券株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：須山 剛）、株式会社FleGrowth（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：森島 玲浩）の当社グループ3 社は、経済産業省と日本健康会議が共同で選定する「健康経営優良法人2025（中小規模法人部門）」に初めて認定されました。

「健康経営優良法人認定制度」は、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している法人を顕彰する制度です。「トレイダーズ・グループは、職場の安全と社員ひとりひとりの心身の健康を守り、従業員が社会的にも満足するという状態を作り出すために、ウェルビーイング経営に取り組む」との社内環境整備方針のもと、以下のような施策を積極的に推進してまいりました。

・健康診断の受診（定期健康診断の実施、がん検診や婦人科健診等オプション検査の費用補助）

・メンタルヘルスケアの充実（ストレスチェックの実施、カウンセリング体制の整備）

・適切な働き方の実現（労働時間の適正化、有給休暇取得の促進）

・運動機会の増進、従業員間のコミュニケーション促進（スポーツイベントへの参加、社内クラブ活動の実施）

今回の認定を励みとし、今後もグループ一丸となって従業員の健康維持・増進と働きやすい職場環境の整備に取り組み、企業価値の向上に努めてまいります。

「健康経営優良法人認定制度」：経済産業省ホームページ

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

■トレイダーズ・グループ概要

社名： トレイダーズホールディングス株式会社

代表者： 代表取締役会長兼社長 金丸 貴行

所在地： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28 階

URL： https://www.tradershd.com/

事業内容： グループ全体の経営戦略の立案と各事業会社の経営支配および管理

社名： トレイダーズ証券株式会社

代表者： 代表取締役社長 須山 剛

所在地： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28 階

URL： https://traderssec.com/

事業内容： 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、

デリバティブ取引（FX、暗号資産CFD）、証券取引（私募の取扱）

加入協会・基金：日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会

一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会、日本投資者保護基金

社名： 株式会社 FleGrowth

代表者： 代表取締役社長 森島 玲浩

所在地： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28 階

URL： https://flegrowth.co.jp

事業内容： 金融に関するシステムの開発・販売・賃貸および運用保守業務、システム導入に関するコンサルテ

ィング、情報処理サービス業務および情報提供サービス、金融に関するシステムのコンサルティン

グ、これらに関連する広告・宣伝・マーケティング・販売代理、および広告代理業