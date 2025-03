3月12日(水)より「徳治昭童画展＋ウルトラ怪獣童画化計画」16日(日)万博参加イベント！26日(水)より吉本興業の芸人アーチスト、たいぞうとコラボ展開催！

株式会社 徳治昭童画館

★3月第1弾!

徳治昭童画展+ウルトラ怪獣童画化計画 in 八尾プリズムホール

2025年3月12日(水)~22日(土)

*17日(月)は休館日

地元開催、おなじみ八尾市文化会館プリズムホールでの開催です。

同会館にて開催の『ULTRAMAN NEW GENERATION THE LIVE ウルトラマンアーク編 』

に合わせて開催します!

「ウルトラ怪獣童画化計画」の新作も含めて作品たちを楽しんで下さい!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

そして期間中に同所で特別イベント開催!

3月16日(日)は万博イベントデー

1.『万博へ届け!8mらいおんサン手のひらアート」

開催日3月16日(日)

時間:午前の部11:00~/午後の部14:00~(参加費無料)

申込不要・当日直接会場までお越しください。

八尾にちなんで、8mのキャンバスにみんなの手のひらでらいおんサンを描きます!

(手のひらに絵の具をつけて、大きなキャンバスに手形をつけていきます)

完成作品は5月18日、万博会場に展示予定です!みんなの手のひらが万博に行きます!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2.『キャンドルホルダー作り』

花綺者 山田廣之信さんを中心とする「うえるかむキャンドルプロジェクト」として、

キャンドルホルダー作りのワークショップ開催!

こちらも5月18日、万博会場にて展示いたします!

時間:11:00~17:00まで終日(参加費無料)*一部有料あり

申込不要・当日直接会場までお越しください。

========================================

徳治昭童画展+ウルトラ怪獣童画化計画 in 八尾プリズムホール

2025年3月12日(水)~22日(土)

*17日(月)は休館日

開催時間:11:00~18:00(最終日は16時終了)

開催会場:八尾市文化会館(プリズムホール)(https://prismhall.jp/)

住所:〒581-0803 大阪府八尾市光町2-40

TEL :072-924-5111

詳細

https://dougakan.net/?p=13694

★3月第2弾!

徳治昭×たいぞう二人展「とくしたいぞう」展 in 高槻阪急スクエア

2025年3月26日(水)~4月1日(火)

コラボ新企画、スタート!

吉本興業の芸人アーチスト、たいぞうさんとの二人展、お馴染み高槻阪急スクエアにて開催決定!



たいぞうさんとは以前から面識はありましたが、2023年に再会。お互いの展示会などを行き来し意気投合しました。

なにより、たいぞうさんのアートに対する取り組みが素晴らしく、尊敬する人でもあります。

ご縁あって、二人展の開催の運びとなりました。

お互いの作品同士のコラボ、そして、同日ワークショップ開催など、楽しめる内容になっています!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3月30日(日)はワークショップデー

1.徳 治昭の指でらいおんサンを描こう!

徳治昭の代表作「らいおんサン」を指でのびのび描きます

開始時間13:00~(所要時間 3~40分)

参加費:500円

定員4~6名*先着順、定員になり次第締め切り

対象:小学生~(大人も受け付けます)

*3年生までのお子様は必ず親ごさま付き添いでお願いいたします。 *画材等はご用意いたします。汚れてもいい服装でのご参加または エプロンなどのご準備ください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2.たいぞうの「お笑いアート」ワークショップ

みんなで楽しくお絵描きしましょう!塗り絵もありますし、絵の大喜利のわくわくワークショップ!

開始時間 14:30~(所要時間 3~40分)

参加費:500円 定員6名*先着順、定員になり次第締め切り

*画材等はご用意します

========================================

徳治昭×たいぞう二人展「とくしたいぞう」展 in 高槻阪急スクエア

2025年3月26日(水)~4月1日(火)

開催時間:午前10時~午後6時 (最終日は午後4時閉場)

開催会場:高槻阪急 3階アートギャラリー

住所:大阪府高槻市白梅町4-1

JR高槻駅北口出てすぐ

★徳治昭 在廊日:全日29日(土)のみ午後から

★たいぞう 在廊日:26(水)/29(土)/30(日)

詳細

https://dougakan.net/?p=13727