【3月10日「新幹線の日」場面写真が到着＆上映42館発表】『新幹線大爆破（1975年）』5月9日（金）より＜2週間限定＞全国リバイバル上映！

株式会社つみき（Ｃ）東映

このたび、3月10日の「新幹線の日」にあわせて本編より場面写真が到着！そして、全国42館での上映が決定しました。



主演・高倉健の鬼気迫る表情、爆弾の仕掛けられた新幹線を運転する事となる千葉真一、前代未聞の事件に直面する宇津井健ら国鉄職員、パニックに陥る新幹線車両内の描写など、本作中で常に漂う緊迫感・焦燥感が映し出されています。

高倉健、千葉真一、山本圭、丹波哲郎、宇津井健ら日本映画界を代表する豪華オールスターキャストが集結！日本映画史に残るサスペンス超大作『新幹線大爆破』をぜひ劇場のスクリーンでお楽しみください。

【今年で50周年！3月10日は東海道・山陽新幹線全通記念日】

本作の公開年と同じ1975年、東海道・山陽新幹線の岡山ー博多間が3月10日に延伸開業したことで東京ー博多間が全線開通となりました。そのため3月10日は「東海道・山陽新幹線全通記念日」として知られています。そして、山陽新幹線は全線開業から今年で50周年を迎えます。

本作で爆弾が仕掛けられた新幹線も同じく東京発・博多行きの新幹線であり「ひかり109号」として劇中に登場します。

今回の場面写真の公開は、3月10日の「東海道・山陽新幹線全通記念日」にちなんでの発表となりました。

【『新幹線大爆破』公開情報】

公開日：2025年5月9日（金）より2週間限定

公開劇場：全国43館

料金：1,600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）

※公開劇場は順次追加予定。公式X（@Filmarks_ticket）でお知らせいたします。

※劇場により、上映日・上映期間が異なります。

※上映劇場・期間が変更になる場合がございます

※チケット販売は、各劇場にて行います

※1,600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）

※プレミアムシートなどにより料金が異なる場合がございます

提供：東映

配給：Filmarks

【『新幹線大爆破』公開劇場】

［北海道］ディノスシネマズ苫小牧、サツゲキ、札幌シネマフロンティア

［宮城］MOVIX仙台

［茨城］MOVIXつくば

［栃木］MOVIX宇都宮

［群馬］MOVIX伊勢崎

［埼玉］MOVIXさいたま、MOVIX川口

［千葉］キネマ旬報シアター

［東京都］キネカ大森、、丸の内TOEI、MOVIX亀有、新宿ピカデリー、MOVIX昭島、新文芸坐

［神奈川］MOVIX橋本、横須賀HUMAXシネマズ、小田原コロナシネマワールド

［福井］福井コロナシネマワールド

［静岡］シネマサンシャイン沼津

［愛知］ミッドランドスクエア シネマ、ミッドランドシネマ名古屋空港、中川コロナシネマワールド、安城コロナシネマワールド

［京都］アップリンク京都、MOVIX京都

［大阪］扇町キネマ、なんばパークスシネマ、MOVIX八尾

［兵庫］kino cinema神戸国際

［岡山］MOVIX倉敷

［広島］MOVIX広島駅、福山コロナシネマワールド、シネマ尾道

［愛媛］シネマサンシャイン重信

［福岡］KBCシネマ、小倉コロナシネマワールド、シネマサンシャイン飯塚

［長崎］シネマボックス太陽

［熊本］熊本ピカデリー

［宮崎］宮崎キネマ館

［鹿児島］シネマサンシャイン姶良

※上映日や上映時間は各劇場にご確認ください

※上映劇場・期間が変更になる場合がございます

※チケット販売は、各劇場にて行います

※1,600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）

※プレミアムシート等により料金が異なる場合がございます

【『新幹線大爆破』作品情報】

（Ｃ）東映

1975年／日本／152分

https://filmarks.com/movies/24728

監督：佐藤純彌

企画：天尾完次 坂上順

原案：加藤阿礼

脚本：小野竜之助／佐藤純彌

撮影：飯村雅彦

出演：高倉健、千葉真一、山本圭、丹波哲郎、宇津井健

＜あらすじ＞

新幹線ひかり109号が爆弾を仕掛けられたまま発車した！爆破グループの完璧緻密な犯行と大捜査陣の執念の追跡

【Filmarksリバイバルとは】

Filmarksリバイバルは、国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks」が企画・主催するリバイバル上映プロジェクトです。過去の名作に新たな光を当て映画館で鑑賞する機会を増やし、映画文化を未来の世代へ伝えていく活動を行っています。



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