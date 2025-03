【国立国美術館】3月29日（土）、3月30日（日）「こどもまんなか　NMAO　ファミリー☆デー！」開催

文化庁

春休み、お子さんと一緒に美術館へ出かけませんか?

「ファミリー☆デー!」は赤ちゃん、お子さんをお連れのみなさんに気兼ねなく展覧会をご覧いただける日です。

ご家族やお友だちとのおはなしもOK、赤ちゃんが泣いちゃってもOKです。

もちろんベビーカーもご利用いただけます。授乳室やキッズルームもありますよ。





今回は、親子で楽しめるプログラム、びじゅつあーすぺしゃる「じゆうにみろみろ」(3月29日、30日開催、各日先着300名)と同時開催。いろんなアクティヴィティをご用意してお待ちしています!このプログラムは、子ども達が芸術に触れる機会の拡大を目指す国立美術館全体の取り組みである「Connecting Children with Museums」のひとつで、Adobe Foundationのご支援のもと実施されています。

■開催概要

開催日:2025年3月29日(土)、30日(日)

開催時間:10:30 - 16:30

・美術館の開館時間:3月29日(土)10:00 - 20:00、3月30日(日)10:00 - 17:00

・貸切りではありません。一般のお客様もいらっしゃいますので譲り合ってご鑑賞ください。

・お子さん連れのご家族以外のお客様も、どなたでもご来館いただけます。本事業の趣旨をご理解いただいた上でご来館いただきますようお願いします。

・本事業は特にお子さんとそのご家族がいつもよりリラックスした気持ちで鑑賞できるように実施するものです。通常の開館時間のお客様同士の会話を制限するものではありません。また、通常開館時もベビーカーはご利用いただけます。

観覧料:

特別展「ノー・バウンダリーズ」(B3階)高校生以下は無料 一般:1,200円ほか

「コレクション2 Undo, Redo わたしは解く、やり直す」(B2階)高校生以下は無料 一般:430円ほか

(一般、大学生は観覧料が必要です)

・B1階の展示作品は、どなたも無料でご覧いただけます。

・母子家庭・父子家庭の世帯員の方は無料(要証明)

鑑賞時のお願い・ご案内:

・未就学のお子さまとは手をつないでご鑑賞ください。作品に手を触れないようご注意ください。

・ベビーカーや抱っこひもで赤ちゃんと一緒にご鑑賞いただけます。ベビーカーの貸出もしています(台数には限りがあります)。スタッフがご案内いたしますのでお気軽にお声がけください。

・おむつ替えスペース、授乳室には限りがあります。譲り合ってご利用ください。

同時開催イベント

「びじゅつあーすぺしゃる じゆうにみろみろ」

昨年夏に開催し大好評だったびじゅつあーすぺしゃる「いろいろみ~ろ」!

今回は、事前予約なし、どなたでもふらっと立ち寄って、国立国際美術館の顔とも言えるジョアン・ミロ《無垢の笑い》(1969年)を気楽に自由に楽しめる「じゆうにみろみろ」を開催します。

~できること~

B1階エントランスホールのアクティヴィティ・スペースでは、真正面に作品をジロジロ見ながら色を塗ったり、パズルをしたり、作品について感じることなどを書いてみんなと共有したりできます。

B1階講堂の休憩スペースでは、ミロカーペットや、素材や色もさまざまな手作りクッションに座りながら、ゆっくりとアート絵本を読むことができます。作品鑑賞、美術館探検・発見の合間にぜひお立ち寄りください。

当プログラム期間に限り、休憩スペースでは飲食できます。※アルコール類の持ち込みや、お弁当、匂いの強い食べ物などはご遠慮いただきますようお願いします。ゴミ類はお持ち帰りください。

このプログラムは、子ども達が芸術に触れる機会の拡大を目指す国立美術館全体の取り組みである「Connecting Children with Museums」のひとつで、Adobe Foundationのご支援のもと実施されています。



Connecting Children with Museums initiative is supported by the Adobe Foundation.

