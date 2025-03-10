『ファイブスター物語』最新コミックス第18巻が2025年3月10日（月）発売！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、永野護が手掛ける『ファイブスター物語』の最新コミックス第18巻を本日2025年3月10日（月）に発売いたします。また、発売を記念して本日より、阪急大阪梅田駅にてポスター、東京メトロ大手町駅にサイネージの交通広告を掲出いたします。
＜第18巻あらすじ＞
互いを想い合う皇帝と騎士。呼応するファティマたちが見せた奇跡
ナカカラ防衛戦に臨むフィルモア帝国。戦場で窮地に陥るクリスティン・Vに対して、皇帝ダイ・グが下した決断とは？ そして、ヨーン・バインツェルは因縁の相手、デコース・ワイズメルとついに接触を果たす……！
■コミックス第18巻発売記念！ ポスターとサイネージを掲出中！
阪急うめばな
阪急うめばな
東京メトロ大手町MCV（メトロコンコースビジョン）東西線
東京メトロ大手町MCV（メトロコンコースビジョン）半蔵門線・千代田線
東京メトロ大手町MCV（メトロコンコースビジョン）半蔵門線
阪急うめばなにてポスター、東京メトロ大手町MCV（メトロコンコースビジョン）にてサイネージを掲出中！
うめばな
掲出駅：阪急大阪梅田駅
掲出場所：中央コンコース紀伊国屋書店入口前
掲出期間：2025年3月10日（月）～2025年3月16日（日）
大手町MCV（メトロコンコースビジョン）
掲出駅：東京メトロ大手町駅
掲出場所：MCV 大手町全エリア
（千代田線エリア・半蔵門線エリア・丸ノ内線エリア・東西線エリア）
柱46本／153面（55・60・65インチ）
掲出期間：2025年3月10日（月）～2025年3月16日（日）
お近くにお立ち寄りの際は、ぜひチェックしてみてください！
※駅及び駅員へのお問い合わせはご遠慮ください。
※お問い合わせは下記リンク先よりお願いいたします。
お問い合わせフォーム：https://kdq.jp/kdbook
■「DESIGNS 永野護デザイン展」福岡巡回
デザイナー・永野護初の大型展覧会「DESIGNS 永野護デザイン展」が4月から福岡でスタート。埼玉、名古屋、大阪に続き4会場目となる福岡会場では『ファイブスター物語』第18巻のカバーイラスト原画などを初公開します。
※福岡会場は、埼玉会場や大阪会場より規模を縮小して開催します。
・イベントタイトル：DESIGNS 永野護デザイン展
・会期：2025年4月5日（土）～2025年5月4日（日・祝）
・開催時間：午前10時～午後6時まで（最終日は午後5時まで）
※ご入場は終了の30分前まで
・会場：福岡三越9階 三越ギャラリー（福岡市中央区天神2-1-1）
・チケット
［前売券］一般：1,800円（税込）※小学生以上
販売場所：ローソンチケット
［当日券］一般：2,100円（税込）※小学生以上
販売場所（1）：ローソンチケット
販売場所（2）：福岡三越9階 三越ギャラリー
※未就学児無料（ただし、ご入場の際は必ず保護者（18歳以上）同伴でご入場ください。保護者1名につき未就学児2名までご入場いただけます。
※展示会に関するお問い合わせは、各チケット発売サイト、店舗までお願いいたします。
・ローソンチケット
https://l-tike.com/event/mevent/?mid=745232
・福岡会場公式X
@naganoexfukuoka(https://x.com/NaganoExFukuoka)
・福岡会場公式HP
https://www.iwataya-mitsukoshi.mistore.jp/mitsukoshi/event_calendar/naganomamorudesigns.html
■同日発売『月刊ニュータイプ ２０２５年４月号』で『ファイブスター物語』を特集
本書と同日に発売される、アニメ誌『月刊ニュータイプ ２０２５年４月号』の巻頭特集は『ファイブスター物語』。表紙イラストは、永野護による描き下ろしです。この表紙のイラストと第18巻のカバーイラストが、両面B2ポスターとして付録展開されます。また巻頭特集では、美樹本晴彦と永野護の対談が実現。同世代のデザイナー同士で、旧知の仲である2人が、貴重なエピソードを語り合います。
『月刊ニュータイプ ２０２５年４月号』
創刊40周年記念特大号
発売日：2025年3月10日（月）
価格：990円（本体900円＋税）
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322402000383/)
■著者プロフィール
永野 護（ながの まもる）
1960年生まれ。京都・舞鶴出身。デザイナー。
1983年に日本サンライズ（現バンダイナムコフィルムワークス）に入社。翌年放送のTVアニメ『重戦機エルガイム』で、キャラクターとメカのデザインを担当し、注目を集める。その後も、TVアニメ『機動戦士Zガンダム』などに参加。1986年より角川書店（現KADOKAWA）発行のアニメ誌『月刊ニュータイプ』にて、漫画『ファイブスター物語』（読：ファイブスターストーリーズ）の連載をスタート。単行本は2025年3月10日（月）に最新第18巻が刊行（続刊中）され、関連書籍を含めたシリーズ累計の発行部数は1000万部を超える。2012年には、自身で監督や脚本を手がけた、劇場アニメーション『花の詩女 ゴティックメード』を公開。デザイナーとして、オリジナリティあふれる唯一無二のデザイン（ロボット、キャラクターほか）を発表しつづけており、今なお多くのファンを魅了している。
永野護作品公式Xアカウント：@naganomamoru(https://x.com/naganomamoru)
■書誌情報
『ファイブスター物語 18』
著者：永野護
発売日：2025年3月10日（月）
定価：1,540円（本体1,400円＋税）
サイズ：210mm×166mm
商品形態：コミック
ページ数：248ページ
ISBN：978-4-04-115810-4
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322409001053/)
■関連リンク
▼『月刊ニュータイプ』40周年特設記念サイト
https://webnewtype.com/special-contents/40th/
▼ニュータイプ編集部Xアカウント（@antch）
https://x.com/antch