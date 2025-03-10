『ファイブスター物語』最新コミックス第18巻が2025年3月10日（月）発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、永野護が手掛ける『ファイブスター物語』の最新コミックス第18巻を本日2025年3月10日（月）に発売いたします。また、発売を記念して本日より、阪急大阪梅田駅にてポスター、東京メトロ大手町駅にサイネージの交通広告を掲出いたします。

＜第18巻あらすじ＞

互いを想い合う皇帝と騎士。呼応するファティマたちが見せた奇跡

ナカカラ防衛戦に臨むフィルモア帝国。戦場で窮地に陥るクリスティン・Vに対して、皇帝ダイ・グが下した決断とは？ そして、ヨーン・バインツェルは因縁の相手、デコース・ワイズメルとついに接触を果たす……！

■コミックス第18巻発売記念！ ポスターとサイネージを掲出中！阪急うめばな阪急うめばな東京メトロ大手町MCV（メトロコンコースビジョン）東西線東京メトロ大手町MCV（メトロコンコースビジョン）半蔵門線・千代田線東京メトロ大手町MCV（メトロコンコースビジョン）半蔵門線

阪急うめばなにてポスター、東京メトロ大手町MCV（メトロコンコースビジョン）にてサイネージを掲出中！

うめばな

掲出駅：阪急大阪梅田駅

掲出場所：中央コンコース紀伊国屋書店入口前

掲出期間：2025年3月10日（月）～2025年3月16日（日）

大手町MCV（メトロコンコースビジョン）

掲出駅：東京メトロ大手町駅

掲出場所：MCV 大手町全エリア

（千代田線エリア・半蔵門線エリア・丸ノ内線エリア・東西線エリア）

柱46本／153面（55・60・65インチ）

掲出期間：2025年3月10日（月）～2025年3月16日（日）

お近くにお立ち寄りの際は、ぜひチェックしてみてください！

※駅及び駅員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※お問い合わせは下記リンク先よりお願いいたします。

お問い合わせフォーム：https://kdq.jp/kdbook

■「DESIGNS 永野護デザイン展」福岡巡回

デザイナー・永野護初の大型展覧会「DESIGNS 永野護デザイン展」が4月から福岡でスタート。埼玉、名古屋、大阪に続き4会場目となる福岡会場では『ファイブスター物語』第18巻のカバーイラスト原画などを初公開します。

※福岡会場は、埼玉会場や大阪会場より規模を縮小して開催します。

・イベントタイトル：DESIGNS 永野護デザイン展

・会期：2025年4月5日（土）～2025年5月4日（日・祝）

・開催時間：午前10時～午後6時まで（最終日は午後5時まで）

※ご入場は終了の30分前まで

・会場：福岡三越9階 三越ギャラリー（福岡市中央区天神2-1-1）

・チケット

［前売券］一般：1,800円（税込）※小学生以上

販売場所：ローソンチケット

［当日券］一般：2,100円（税込）※小学生以上

販売場所（1）：ローソンチケット

販売場所（2）：福岡三越9階 三越ギャラリー

※未就学児無料（ただし、ご入場の際は必ず保護者（18歳以上）同伴でご入場ください。保護者1名につき未就学児2名までご入場いただけます。

※展示会に関するお問い合わせは、各チケット発売サイト、店舗までお願いいたします。

・ローソンチケット

https://l-tike.com/event/mevent/?mid=745232

・福岡会場公式X

@naganoexfukuoka(https://x.com/NaganoExFukuoka)

・福岡会場公式HP

https://www.iwataya-mitsukoshi.mistore.jp/mitsukoshi/event_calendar/naganomamorudesigns.html

■同日発売『月刊ニュータイプ ２０２５年４月号』で『ファイブスター物語』を特集

本書と同日に発売される、アニメ誌『月刊ニュータイプ ２０２５年４月号』の巻頭特集は『ファイブスター物語』。表紙イラストは、永野護による描き下ろしです。この表紙のイラストと第18巻のカバーイラストが、両面B2ポスターとして付録展開されます。また巻頭特集では、美樹本晴彦と永野護の対談が実現。同世代のデザイナー同士で、旧知の仲である2人が、貴重なエピソードを語り合います。

『月刊ニュータイプ ２０２５年４月号』

創刊40周年記念特大号

発売日：2025年3月10日（月）

価格：990円（本体900円＋税）

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322402000383/)

■著者プロフィール

永野 護（ながの まもる）

1960年生まれ。京都・舞鶴出身。デザイナー。

1983年に日本サンライズ（現バンダイナムコフィルムワークス）に入社。翌年放送のTVアニメ『重戦機エルガイム』で、キャラクターとメカのデザインを担当し、注目を集める。その後も、TVアニメ『機動戦士Zガンダム』などに参加。1986年より角川書店（現KADOKAWA）発行のアニメ誌『月刊ニュータイプ』にて、漫画『ファイブスター物語』（読：ファイブスターストーリーズ）の連載をスタート。単行本は2025年3月10日（月）に最新第18巻が刊行（続刊中）され、関連書籍を含めたシリーズ累計の発行部数は1000万部を超える。2012年には、自身で監督や脚本を手がけた、劇場アニメーション『花の詩女 ゴティックメード』を公開。デザイナーとして、オリジナリティあふれる唯一無二のデザイン（ロボット、キャラクターほか）を発表しつづけており、今なお多くのファンを魅了している。

永野護作品公式Xアカウント：@naganomamoru(https://x.com/naganomamoru)

■書誌情報

『ファイブスター物語 18』

著者：永野護

発売日：2025年3月10日（月）

定価：1,540円（本体1,400円＋税）

サイズ：210mm×166mm

商品形態：コミック

ページ数：248ページ

ISBN：978-4-04-115810-4

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322409001053/)

■関連リンク

▼『月刊ニュータイプ』40周年特設記念サイト

https://webnewtype.com/special-contents/40th/

▼ニュータイプ編集部Xアカウント（@antch）

https://x.com/antch