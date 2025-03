新体制として第一歩を踏み出したNagie Lane超満員の大成功を収めたワンマンライブ「654643」公演レポート

株式会社フォーライフミュージックエンタテイメント

シン・渋谷系ハーモニーポップグループ、Nagie Laneのワンマンライブ『654643』が、2025年3月8日にLIVE STUDIO LODGEにて開催された。

メンバーの脱退などを経て、2024年8月から3人組男女コーラスグループとして走り始めたNagie Laneにとって、本公演は新体制初となるワンマンライブ。タイトルの『654643』はNagie Laneのメンバー編成の移り変わりを表しており、常に順風満帆だったとはいえないながらも前を見て進み続けてきた彼らの歴史が刻まれている。約2年ぶりの単独公演にチケットもソールドアウトとなり、多様性に富んだファンが会場を奥のほうまで埋め尽くした。

温かな拍手に導かれるように、ステージに姿を現したメンバー。アイコンタクトを取りあい、スゥッとブレスを取ると「654643 A Cappella」を導いた。アカペラで紡がれていく美しいハーモニーは、まさにNagie Laneの真骨頂。それぞれの呼吸を捕まえて、舞台上で声を重ねる時間を愛しむように、歌声を響かせていった。「イケナイフタリ」からは、トラックに乗せて歌うスタイルにチェンジし、一気に華やかな雰囲気へ。mayuがキラキラ成分を振りまけば、mikakoはグルーヴィーな節回しで魅了、barattiは絶妙な按配で楽曲を彩っていく。彼らが生み出す空気に乗せられたのか、自然と左右に揺れたり、クラップをしたりするオーディエンス。LIVE STUDIO LODGEの隅々まで、音楽の波が心地よく広がっていることを感じさせた。

オリジナルとは一味違うロマンスを「東京は夜の七時」で香らせると、「Wink and Thumbs Up」ではグッドのハンドサインをみんなで掲げてハッピー空間を構築。歌声で緻密に組み立てられた造形に、圧倒され心揺さぶられるのが、ハーモニーグループの醍醐味であることは間違いないが、Nagie Laneはそれだけではない。音に体を揺らしたり、声を重ねて未知の響きと出会ったりといった音楽の楽しさへ、オーディエンスを積極的に巻きこんでいくのである。それを成しえているのは、何よりも3人が「音楽って楽しい」と感じているからなのだろう。その後も「Is This Magic?」を皮切りに「sunset summer cruisin」「SPOON」と、バラエティー豊かなラインナップをステージング。ビートが変化してリズムの感じかたが変わったとしても、彼らのチームワークは決して乱れることがない。抑揚もピッチもグルーヴも自由自在に操り、プログラミング並みの精度をリアルタイムで魅せつけていった。

「一瞬で見ると辛いかもしれないその経験が、自分にとってすごく大切なことだったのかもしれないなって思える日が来るように。そんな想いをこめて、2曲続けてお送りしたいと思います」というmikakoのアナウンスにより、バラードのターンへ突入。「ゆっくり手を離して」では、大切な記憶をなぞるようにmikakoがエモーショナルな歌声を響かせ、「あのね、」では、それぞれの忘れたくない思い出に寄り添うようにmayuが語りかける。胸の奥へ一直線に向かってくるようなパフォーマンスにより、観客のなかには思わず目頭を押さえるものもいた。

しんみりとした空気が場内を満たしたのも束の間、コミカルなMCを繰り広げて、一気にポップな雰囲気へ。お互いの意外な一面を話す他己紹介を通し、新しく3人で歩み始めたNagie Laneをファンにアピールしていった。ひと段落すると、「いろんなことを知りすぎてしまう時代で、もやっとするものがありながら過ごしていたんですけど、みなさんに伝えたいメッセージが生まれてきたわけですよね」と、意味ありげなコメントを寄せるbaratti。どんなに真面目な訴えが始まるのかと身構える聴衆を横目に「サウナって最高だよね~!」と叫び、新曲の「SAUNA」を導いた。HIPHOPテイストのチルナンバーには、コール&レスポンスも盛りこまれて、ハッピーオーラが満点。観客も巻きこんで、みんなで音楽を作り上げていったのだった。

いよいよライブも終盤だが、彼らの勢いがとどまることはない。ムーディーに魅了する「mirage」、華やかなショーホールを連想させる「Kiss me dry ~ Finesse」、Lのハンドサインが空に舞う「ふらぺちる」と、色とりどりの楽曲をシームレスにドロップ。アレンジを経て、よりビビット感が増した「花と蜜」が投下されると、会場の熱気は最高潮。ステージ上で飛び跳ねる3人と一緒に、オーディエンスの頭もピョンピョンと揺れる。ラストは「kiss me in the neon light」で盛り上がりつくし、多幸感に溢れた時間を作り出したのだった。

3人がステージを去ったあとも絶えることなく拍手は鳴り続け、アンコールへバトンが渡された。「カフェドキ」のトラックと共に再び舞台へ舞い戻り、パワフルに声を鳴らしていくNagie Lane。音楽と戯れるように展開されていくライブは、ブライトかつピースフルだ。ラフさと一体感の両立が両立した音楽性は、個々に圧倒的なスキルが備わっているからこそ。YouTube shortsで公開した中から1曲をフルでパフォーマンスする企画では「シーズン・イン・ザ・サン」を披露し、慣れ親しんだ「今夜はブギーバック」は今の彼らならではのサウンドで惹きつける。オオトリには新曲の「金曜日は恋に落ちる日」を投下し、華やかかつ軽やかに門出の日を結んだのだった。(坂井 彩花)

【ワンマンライブ「654643」】

セットリスト:https://x.gd/RBZNp

会場BGM:https://open.spotify.com/playlist/68IO59jXskr7vA1RpvDOXg?si=zV09e-DCS52J5CzXYXBsuA

【出演情報】

mikako番組ナビゲーター担当

全国地上波音楽番組「B.B.レアリティ」

番組公式サイト:http://www.music-bb.com/japan/

mikako番組DJ担当

interfm「TOKYO MUSIC RADAR」

番組公式サイト:https://www.interfm.co.jp/tmr

【LIVE】

「2025日韓国交正常化60周年記念行事 日本歌謡大会決勝大会」※特別ゲスト出演

日程:2025年3月29日(土)

会場:ムシンサ・ガレージ(弘大付近ライブホール)

詳細はこちら:https://jmce.or.jp/news/655

天野なつ × LODGE pre.「MAKE HAPPY!!」

日程:2025年3月31日(月)

会場:代々木 LIVE STUDIO LODGE

開場19:00/開演19:30

前売り \3,500+1D / 当日 \4,000+1D

詳細はこちら:https://tiget.net/events/382027

KYODO TOKYO presents「新宿 MUSIC CRUISE」

日程:2025年5月1日(木)

会場:新宿FACE

開場18:00/開演19:00

全席指定席\7,700 / スタンディング \6,600

詳細はこちら:https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2507348

「四国新聞女性クラブ 第8期 第2回会員イベント」

日程:2025年5月31日(土)

時間:13:30 ~ 16:00(予定)

会場:レクザムホール大ホール

出演者:Nagie Lane / 野々村友紀子

詳細はこちら:https://www.shikoku-np.co.jp/woman/

【オフィシャルサイト/SNSリンクなど】

フォーライフミュージックオフィシャルサイト: http://www.forlife.co.jp/

Nagie Laneオフィシャルサイト: https://nagielane.com

Nagie Lane YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/c/NagieLaneOfficialYouTube

Nagie Lane Twitter:https://twitter.com/NagieLane

Nagie Lane Instagram:https://www.instagram.com/nagielane/?hl=ja

Nagie Lane TIkTok:https://www.tiktok.com/@nagielane