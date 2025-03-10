¥«¥Èー¥×¥ì¥¸¥ãー¥°¥ëー¥×¡¡·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2025¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥é¥¤¥È1000¡×¤ËÇ§Äê
¥«¥Èー¥×¥ì¥¸¥ãー¥°¥ëー¥×(ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó ¥°¥ëー¥×CEO/²ÃÆ£¹¨ÌÀ)¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò ¥«¥Èー¥×¥ì¥¸¥ãー¥°¥ëー¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò ¥±ー¡¦¥¨¥¥¹¥×¥ì¥¹¡¢ ³ô¼°²ñ¼Ò KPG HOTEL & RESORT¤Î¥°¥ëー¥×3¼Ò¤¬¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ä³èÎÏ¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2025 ¡×¤Î¸ø¼°È¯É½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥é¥¤¥È1000¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡×À©ÅÙ¤È¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬Ç§Äê¤¹¤ë¡¢´ë¶È¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ä·ò¹¯Áý¿Ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ¾²Á¤·¡¢Í¥¤ì¤¿·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë´ë¶È¤ò¸²¾´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¥«¥Èー¥×¥ì¥¸¥ãー¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢2Ëü¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë¥¨¥ó¥È¥êー¤¬¤¢¤ëÃæ¾®µ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾å°Ì501°Ì¤«¤é1500°Ì¤ÎË¡¿Í¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥é¥¤¥È1000¡×¤ÎÇ§Äê¤ò¼èÆÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ACTION¡ª·ò¹¯·Ð±Ä¡Ãhttps://kenko-keiei.jp/
¢£¥«¥Èー¥×¥ì¥¸¥ãー¥°¥ëー¥×¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬µ±¤¯¿¦¾ì¤Ø
¥«¥Èー¥×¥ì¥¸¥ãー¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¥ì¥¸¥ãー¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ê¥¾ー¥È¡¦¥¹¥Ñ¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤ÉÉý¹¤¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¼Á¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¤ä¤«¤Ç¡¢³èµ¤¤ËËþ¤Á¤¿¿¦¾ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£·ò¹¯·Ð±Ä¤ò·Ð±ÄÀïÎ¬¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¿ÇÃÇÊä½õÀ©ÅÙ¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Î¶¯²½¡¢¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¿ä¿Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¸Ä¡¹¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë±þ¤¸¤¿·ò¹¯»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤òÆ³Æþ¡£ÆÃ¤Ë¡¢¶Ø±ì¥µ¥Ýー¥È¡¢Í½ËÉ°åÎÅ¤ÎÂ¥¿Ê¡¢»º¶È°å¤È¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¤Î³È½¼¤ò¿Þ¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤êÆ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó¡¢ 2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆÃÊÌÏÈ¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥é¥¤¥È1000¡×¤ÎÇ§Äê¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Åö¼Ò¤Îºâ»º¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¤ä¤«¤ËÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢¤è¤ê¼Á¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë¸þ¤±¤¿¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß
¡Ú·ò¹¯¿ÇÃÇÊä½õÀ©ÅÙ¡Û
·ò¹¯°Ý»ý¤ÈÉÂµ¤¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÄê´ü·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢¿Í´Ö¥É¥Ã¥°¤äÉØ¿Í²Ê¸¡¿Ç¤Ê¤É¤ÎÉÕ²Ã·ò¿Ç¹àÌÜ¤òÊä½õ¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶Ø±ì³°ÍèÊä½õÀ©ÅÙ¡Û
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î·ò¹¯Â¥¿Ê¤ä¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£»º¶È¤òÃ´¤¦´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢µÊ±ìÎ¨¤ÎÄã²¼¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¶Ø±ì³°Íè¤ò¼õ¿Ç¤· ¶Ø±ì¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ØÈñÍÑ¤Î°ìÉô¤òÊä½õ¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¡Ú·ò¹¯¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤ÎÀßÃÖ¤È¥»¥ß¥Êー¤Î¼Â»Ü¡Û
½¾¶È°÷¥¹¥Úー¥¹¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ë¡¢¿çÌ²¡¦ÌÈ±Ö¥µ¥Ýー¥È¤äÂÎ»éËÃ¥±¥¢¤ËÆÃ²½¤·¤¿·ò¹¯²ÁÃÍÁÏÂ¤¾¦ÉÊ¤òÆ³Æþ¡£³ºÅö¾¦ÉÊ¤Î´ë¶ÈÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¡ÖÆý»À¶Ý¥»¥ß¥Êー¡×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆý»À¶Ý¤Î¼ïÎà¤ä¸úÇ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤òÀß¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥ê¥ìー¡Û
Æü¾ï¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¡¹¤ò¿ô¼î·Ò¤®¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥ê¥ìー¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤Î·ò¹¯°Õ¼±¸þ¾å¤Î°Ù¡¢2020Ç¯¤Ë³«»Ï¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£ ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë·Ð¸³¤ò¸ì¤ê¡¢¤Þ¤¿¤½¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æü¾ï¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¡¢¹ÔÆ°½¬´·¤Ê¤É¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢ ÀìÌç²È¡Ê·ò¹¯±¿Æ°»ØÆ³⼠Åù¡Ë¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·ー¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿´ë²è¤Ç¤¹¡£
¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥ê¥ìー¤ò¼ÒÆâÊó¤Ë·ÇºÜ