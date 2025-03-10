[Ê¡²¬ÈÇ]¡ÚºÇ¿·¥ª¥Õ¥£¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¥ì¥Ýー¥ÈÈ¯É½¡Û¥ª¥Õ¥£¥¹¶õ¼¼Î¨ 2¥õ·îÏ¢Â³¤ÎÄã²¼
»°¹¬¥¨¥¹¥Æー¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Éð°æ½ÅÉ×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯2·îÅÙ¤ÎÊ¡²¬»Ô¥ª¥Õ¥£¥¹ÄÂÂß¾õ¶·¡Ê¶õ¼¼Î¨¡õ¸½¶õÌÌÀÑ¡§Á´µ¬ÌÏ¡¢Êç½¸ÄÂÎÁ¡õÊç½¸ÌÌÀÑ¡§Á´µ¬ÌÏ¡¢µ¬ÌÏÊÌ¶õ¼¼Î¨¡¢¼çÍ×¥¨¥ê¥¢¢¨1¶õ¼¼Î¨¡§Á´µ¬ÌÏ¡Ë¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñ6ÂçÅÔ»Ô¡ÊÅìµþ¡¦»¥ËÚ¡¦ÀçÂæ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Âçºå¡¦Ê¡²¬¡Ë¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥Ó¥ë¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¥Çー¥¿¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È2025Ç¯3·î¹æÊ¡²¬¡×¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§¼çÍ×¥¨¥ê¥¢¡áÊ¡²¬»ÔÅ·¿À¥¨¥ê¥¢¡¦±ØÁ°¥¨¥ê¥¢¡¦¸âÉþÄ®¥¨¥ê¥¢
¢¨Ä´ºº»þÅÀ¡§2025Ç¯2·îËö¸½ºß¤ª¤è¤Ó³ÆÇ¯12·î31Æü»þÅÀ
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¡¦¸øÉ½¥Çー¥¿¤Ï¼¡¤ÎURL¤«¤é¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹ https://www.sanko-e.co.jp/data/
»ÙÅ¹Ä¹¤Î»ëÅÀ
2·î¤ÏÂçµ¬ÌÏ¥Ó¥ë¡ÖS-GATE FIT ÅìÈæ·Ã¡×¤¬¹â²ÔÆ¯¤Ç½×¹©¤·¤¿¡£ÇîÂ¿±Ø¤«¤éÃÏ²¼Å´¶õ¹ÁÀþ¤Ç1±Ø¤ÎÅìÈæ·Ã±Ø¤¬ºÇ´ó¤ê¤Ç¡¢ÇîÂ¿±Ø¼þÊÕ¤Ç¤ÏÊç½¸¾²¤ËÉÊÇö´¶¤¬¶¯¤¤¤¿¤áÅö³º¥Ó¥ë¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¤Ø¤â¼ûÍ×¤¬ÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÇîÂ¿±Ø¤äÅ·¿À±Ø¼þÊÕ¤Î¿·ÃÛ¥Ó¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë³ä°Â´¶¤¬ÁÊµáÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢Î©Âà¤°ÜÅ¾¤ä¼þÊÕ¤«¤é¤ÎÎ©ÃÏ¡¦¥Ó¥ë¥°¥ìー¥É²þÁ±¤¬ÌÜÅª¤Î°ú¤¹ç¤¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£(Ê¡²¬»ÙÅ¹Ä¹¡¡ÃæÂ¼Îµ¼£)
Ê¡²¬»Ô Á´µ¬ÌÏ¥Ó¥ë ¶õ¼¼Î¨¡õÀøºß¶õ¼¼Î¨
¶õ¼¼Î¨ 2¥õ·îÏ¢Â³¤ÎÄã²¼ ¡Ö¸âÉþÄ®¡×¤Ï0.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÂçÉý¤ÊÄã²¼
¶õ¼¼Î¨¤ÏÁ°·îÈæ¥Þ¥¤¥Ê¥¹0.13¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î4.35¡ó¤È¡¢2¥õ·îÏ¢Â³¤ÇÄã²¼¤·¤¿¡£»ÔÆâ¤Ç¤Î½¸Ìó¤ä³ÈÄ¥°ÜÅ¾Åù¤Ç¶õ¼¼¾²¤Î¾Ã²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¼ç¤ÊÄã²¼Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥ê¥¢ÊÌ¤Ç¤Ï¡Ö¸âÉþÄ®¡×¤¬Á°·îÈæ¥Þ¥¤¥Ê¥¹0.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÂçÉý¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£Àøºß¶õ¼¼Î¨¤ÏÁ°·îÈæ¥Þ¥¤¥Ê¥¹0.04¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î5.78¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÇîÂ¿±Ø¼þÊÕ¤Ç¤ÏÉÊÇö´¶¤¬°ìÃÊ¤È¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºßÊç½¸Ãæ¤Î¶è²è¤Ï¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬Ê£¿ô¤Î°ú¤¹ç¤¤¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇîÂ¿±ØÁ°¥¨¥ê¥¢¤«¤é¼ûÍ×¤¬Þú¤ß½Ð¤¹Æ°¤¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡ã¶õ¼¼Î¨¡õÀøºß¶õ¼¼Î¨¡ä
Ê¡²¬»Ô Á´µ¬ÌÏ¥Ó¥ë Êç½¸ÄÂÎÁ¡õÊç½¸ÌÌÀÑ
Êç½¸ÄÂÎÁ Á°·î¤«¤é¾å¾º 2000Ç¯°Ê¹ß¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·
Êç½¸ÄÂÎÁ¤ÏÁ°·îÈæ¥×¥é¥¹121±ß¡¿ÄÚ¤Î15,458±ß¡¿ÄÚ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°·î¤«¤é¾å¾º¤·¡¢2000Ç¯°Ê¹ß¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãÊç½¸ÄÂÎÁ¡õÊç½¸ÌÌÀÑ¡ä
¡ãÊ¡²¬»Ô µ¬ÌÏÊÌ ¶õ¼¼Î¨¡ä
¡ãÊ¡²¬»Ô Á´µ¬ÌÏ¥Ó¥ë ¼çÍ×¥¨¥ê¥¢ ¶õ¼¼Î¨¡ä
¡ã¶õ¼¼Î¨¤Î¿ä°Ü¡Ê6ÂçÅÔ»Ô Âçµ¬ÌÏ¥Ó¥ë¡Ë¡ä
¡ãÊç½¸ÄÂÎÁ¤Î¿ä°Ü¡Ê6ÂçÅÔ»Ô Âçµ¬ÌÏ¥Ó¥ë¡¦¼çÍ×±ØÁ°ÃÏ¶è¡Ë¡ä
»°¹¬¥¨¥¹¥Æー¥ÈHP¡§https://www.sanko-e.co.jp/
»°¹¬¥¨¥¹¥Æー¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»°¹¬¥¨¥¹¥Æー¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê1977Ç¯5·î17ÆüÀßÎ©¡Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹ÀïÎ¬¤òÁí¹çÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇÅ¬¤Ê¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹¤Î¸¡¾Ú¡¦Äó°Æ¤«¤é¡¢ÄÂÂß¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤ÎÁªÄê¥µ¥Ýー¥È¤ÈÃç²ð¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿ë¹Ô¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥Í¥ó¥Èµ¡Ç½¤ÎÄó¶¡¤Þ¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¥Ëー¥º¤ËÉý¹¤¯¤ª±þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£