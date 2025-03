¥Ýー¥ë¡¦¥¹¥Á¥å¥¢ー¥È ·ÑÂ³Åª¤ÊÅìËÌ»Ù±ç³èÆ° ¡Éºù¤È´õË¾¡È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä

株式会社三陽商会「Paul Stuart」 2025年春の特別企画商品(左:婦人セットアップ、右:紳士スーツ)

三陽商会が展開する「Paul Stuart(ポール・スチュアート)」は、社会貢献に向けたサステナビリティ活動の一環として、一般社団法人 LOOM NIPPON(以下、ルームニッポン)が東日本大震災の被害を受けた宮城県南三陸町の地に桜の植樹活動を続ける「SAKURA PROJECT」(以下、桜プロジェクト)に賛同し、継続的に支援しています。2014年以降、毎年桜をテーマにした共同企画を通して「桜プロジェクト」を支援しており、12年目となる2025年春は、特別企画商品として、パタゴニアウールのトレーサブルな服地等を使用した上質なスーツやセットアップを販売し、売上の一部を桜の植樹活動に寄付いたします。

■「ルームニッポン」との取り組みについて

「ルームニッポン」が展開する 「桜プロジェクト」は、東日本大震災の津波により多くの木々が流されてしまった宮城県南三陸町の地に桜の木を植樹し、東北一の桜の名所にすることで子供たちの将来に希望をもたらしたいという願いから発足したプロジェクトです。

「Paul Stuart」はこの活動に賛同し、特別企画商品を開発して全国百貨店で展開する紳士服・婦人服の各売場と直営店、オンラインストアにおいて販売し、売上の一部を寄付することで桜の植樹活動の支援に取り組んでまいりました。

社会貢献に向けたサステナビリティ活動の一環として、「Paul Stuart」では今後も特別企画商品の企画・販売を通して桜の植樹活動の支援を継続していきます。

「SAKURA PROJECT」宮城県南三陸町に植樹した桜の木

●三陽商会の社会貢献活動について:https://www.sanyo-shokai.co.jp/sustainability/contribution/

■2025年春の特別企画商品について

英国「ドーメル」社の素材を使用。軽くしなやかで快適な着心地の商品を提案

特別企画商品は、“桜” と桜から連想される “希望” をテーマに、「ルームニッポン」と「Paul Stuart」が共同で商品開発を実施。「ルームニッポン」と2014年よりパートナーシップを結び、「桜プロジェクト」を支援しているドーメル・ジャポン株式会社が取り扱う英国「ドーメル」社の高級服地を使用した上質感とエレガントさが特徴です。

2025年春は、特別企画商品として、パタゴニアウールのトレーサブルな服地等を使用した上質な紳士スーツや婦人セットアップを販売します。

Paul Stuart 青山本店のエントランスに桜の装花と共にディスプレイした特別企画商品◆特別企画商品の概要

<紳士服> グレナカートチェック SAKURAスーツ

ネイビーベースの上品なグレナカートチェック柄(通称:グレンチェック柄)のオーセンティックでラグジュアリーなスーツです。肩パッドを省き軽量な胸増芯と裄綿を使った背抜き仕立てを採用し、快適な着心地を実現しました。服地は英国「ドーメル」社製の軽やかな「トニックウール」を使用。厳しい管理体制により生産されるパタゴニアウールを使用したトレーサブルな服地です。ジャケットには桜モチーフのブトニエールが添えられています。

<婦人服> トニックストライプ / サクラウール セットアップ

モダントラッドなスタイルを表現したダブルブレストのジャケットセットアップです。衿バランスや羽織ってもきれいなボックスシルエットに拘ったジャケットは、すっきりとしたストレートパンツと合わせてセットアップとしても、単品ジャケットとしても着用でき、幅広いシーンで着こなしを楽しめます。ベージュのストライプ柄は、紳士と同様にパタゴニアウールの「トニックウール」を使用、ネイビー無地も英国「ドーメル」社製の上質な素材で仕立てており、軽さと快適な着心地が特徴です。

■「Paul Stuart」について

1938年ニューヨーク・マディソンアヴェニューで誕生したPaul Stuart。ブリティッシュの伝統とアイビーリーグを融合した “コンテポラリー・クラシック” スタイルを提案しています。

販路

・Paul Stuart 青山本店 (東京都港区北青山2丁目14-4 ジアーガイルアオヤマ 1階)

営業時間 11:00 ~ 20:00

・全国百貨店 紳士服売場 45店舗、婦人服売場 31店舗

・「Paul Stuart」ブランド公式サイト&ストア:

https://store.sanyo-shokai.co.jp/pages/paul_stuart

■「LOOM NIPPON」について

一般社団法人LOOM NIPPONは、南三陸町で2031年までに3000本の桜を植樹することを目指す「桜プロジェクト」とファッション産業の創出を目指す「made in 南三陸」という二つの主要活動を展開しています。これらの活動は「KIBOU311」と呼ばれ、震災からの復興と希望の象徴となっています。LOOMという名称には「Love Of Our Motherland」という意味と、「織機」という意味を持ち、郷土愛と被災地支援の思いが込められており、様々な世代の協力を通じて「心を紡ぐ」ことを目指しています。

●公式ウェブサイト:https://www.loom.or.jp/