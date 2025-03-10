Îà¤ò¸«¤Ê¤¤Ê¸²½¸òÎ®»ÜÀß¤¬ÃÂÀ¸¡ª¥Ë¥Ã¥Ý¥ó²Ú¶£100Ëü¿Í»þÂå¤ò·Þ¤¨ ¡ÈÃæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤ÎÎò»Ë¡É¤ò³Ø¤ÖµÇ°´Û¤¬3·î21Æü¡Ê¶â¡ËÀ¾¿·½É¤Ë¥ªー¥×¥ó¡ªÃæ¹ñ½éÂåÁíÍý¡¢¼þ²¸Íè¤ÎÅìµþ»þÂå¤òÄÉ¤¦ÆÃÊÌÅ¸¤¬3·î3Æü¡Ê·î¡ËÀè¹Ô³«Ëë
¥×¥ì¥ªー¥×¥ó´ü´Ö¡§3·î3Æü¡Ê·î¡Ë～3·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¿¥ïーB1F
Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¤ÎÆâÀþ¡ØÀ¾¿·½É±Ø¡Ù¤è¤ê3Ê¬
Àè¿Í¤¿¤Á¤ÎÂÀ×¤Ë¡¢Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯ÎÏ¤ò³Ø¤ÖÊ¸²½¸òÎ®»ÜÀß
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡ÖÉ´Ç¯Î±³ØÀ¸µÇ°´Û¡×¤¬¿·½É¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£ËÜµÇ°´Û¤Ï¡¢20À¤µª½éÆ¬¤ËÆüËÜ¤Ç³Ø¤Ó¡¢¿·¤¿¤ÊÃÎ¼±¤òÄÉ¤¤µá¤á¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤òÌ¤Íè¤ØËÂ¤°Ê¸²½¸òÎ®»ÜÀß¡£Îò»Ë¤ò³Ø¤Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°Û¤Ê¤ëÊ¸²½¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬¸ò¤ï¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤òÂ¥¤¹¾ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌÅ¸¡ÖÀÄÇ¯ ¼þ²¸Íè ÅìµþÎ±³Ø¤ÎÂÀ×¡×¤ò³«ºÅ
³«´Û¤òµÇ°¤·¡¢ÆÃÊÌÅ¸¡ÖÀÄÇ¯ ¼þ²¸ÍèÅìµþÎ±³Ø¤ÎÂÀ×¡×¤ò³«ºÅ¡£ËÜÅ¸¼¨¤Ï¡¢19ºÐ¤ÇÆüËÜ¤ËÅÏ¤êÂ¿¤¯¤Îº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡¢Ãæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ½éÂåÁíÍý ¼þ²¸Íè¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤ò¡¢Èà¤ÎÆüµ¤äºÆ¸½¤µ¤ì¤¿ÂçÀµ»þÂå¤ÎÉ÷·Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÆÃÊÌÅ¸¤äµÇ°´ÛÁ´ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢É´Ç¯Î±³ØÀ¸µÇ°´Û¤Ç¤Ï¡¢³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢ÍÍ¤Î¼èºà¤ä¥×¥ì¥ªー¥×¥ó´ü´ÖÃæ¤Î¤´¾·ÂÔ¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¸¼¨¤Î¾ÜºÙ¤äµÇ°´Û¤ÎÀßÎ©ÇØ·Ê¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¾ÀÜ¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼èºà¤ä¤´Ë¬Ìä¤ò¤´´õË¾¤ÎºÝ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸òÎ®¤È¶¦À¸¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ
É´Ç¯Î±³ØÀ¸µÇ°´Û¤Ï¡¢Îò»Ë¤ÎÊÝÂ¸¤äÅ¸¼¨¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¸½Âå¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬°ÛÊ¸²½¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÛÆâ¤Ç¤Ï¡¢¼ã¼ÔÆ±»Î¤äÎ±³ØÀ¸¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢ÊÄ´Û¸å¤ÎÆÃÊÌ¹ÖµÁ¡Ö100-YEAR ACADEMY¡×¤Ê¤É¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
µ¯¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÄ©Àï¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ä¸å²¡¤·¤ò¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢´õË¾¤È»×¹Í¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹Åö´Û¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÆ°¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µÇ°´Û¾ðÊó
É´Ç¯Î±³ØÀ¸µÇ°´Û
¡¦¥×¥ì¥ªー¥×¥ó´ü´Ö¡§2025Ç¯3·î3Æü¡Ê·î¡Ë～3·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡¦¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡§2025Ç¯3·î21Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦³«´Û»þ´Ö¡§10»þ～18»þ¡Ê¥×¥ì¥ªー¥×¥ó´ü´ÖÃæÌµµÙ¡Ë
¡¦½»½ê¡§160-0023 ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6-5-1 ¿·½É¥¢¥¤¥é¥ó¥É B1F
¡¡¡¡Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¤ÎÆâÀþ¡ØÀ¾¿·½É±Ø¡Ù¤è¤ê3Ê¬
¡¡¡¡ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¡ØÅÔÄ£Á°±Ø¡Ù¤è¤êÅÌÊâÌó8Ê¬¡¡¡Ø¿·½ÉÀ¾¸ý±Ø¡Ù¤è¤êÅÌÊâÌó10Ê¬
¡¡¡¡JR¿·½É±Ø¤«¤éÀ¾¸ý²þ»¥¸ý¤è¤êÅÌÊâÌó10Ê¬
¡¦ÅÅÏÃ¡§03-6304-3220
¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§info@100m.jp¡¡
¡¦Web¥µ¥¤¥È¡§ https://100m.jp/