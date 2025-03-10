¡ÚÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤«¤º¤ËÀÝ¼è²ÄÇ½¡ª¡ÛÌó9³ä¤ÎÊý¤¬¡Ö»î¤·¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¡ª½èÊý¤Ê¤·¤Ç¼ê·Ú¤Ë°û¤á¤ë¡Ö¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó¡×¤Î¹ñ»º¥µ¥×¥ê¿·È¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¨¥ë¥Í¥¹¡¦¥é¥Ü¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¥ì¥¤¥Ç¥é¥Ü¡×¤«¤é¡¢ÃíÌÜ¤ÎÀ®Ê¬¡Ö¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó¡×¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡Ö¥ß¥åー¥º ¥°¥ë¥¿¥Á¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤¬¿·È¯Çä¡£3·î10Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ê https://kireidelab.com/product/museglutachiwhite/ ¡Ë¡¢EC¥µ¥¤¥È¡Ê³ÚÅ·»Ô¾ì¡¢Amazon¡¢Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ë¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó¤ÏÀìÌçµ¡´Ø¤Ç¤Î½èÊý¤¬¼çÎ®¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤ÇÏÃÂê¤ÎÀ®Ê¬¤Ç¤¹¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¼«Âð¤Çµ¤·Ú¤ËÀÝ¼è²ÄÇ½¡£Çò¶ÌÈ©¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿·¥µ¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊÈ¯Çä¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ç¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§
¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó¤È¥ê¥Ý¥½ー¥à¥Ó¥¿¥ß¥óCÇÛ¹ç¤ÇÇò¶Ì¥±¥¢¤¬³ð¤¦
ÈþÍÆÂç¹ñ¡¦´Ú¹ñ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¡ÈÇò¶ÌÅÀÅ©¡É¤Î¼çÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó¡×¤ò2Î³¤Ë50mgÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸úÎ¨¤è¤¯¥Ó¥¿¥ß¥óC¤òÊäµë¤Ç¤¤ë¡Ö¥ê¥Ý¥½ー¥à¥Ó¥¿¥ß¥óC¡×¤âÇÛ¹ç¡£¤³¤Î2¤Ä¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÀ¤ò°ú¤½Ð¤¹ÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤À®Ê¬¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¥·¥Ê¥¸ー¸ú²Ì¤òÀ¸¤àL-¥·¥¹¥Á¥ó¤È¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó
¼çÀ®Ê¬¤Î¤Û¤«¡¢L-¥·¥¹¥Á¥ó¤È¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¤âÇÛ¹ç¡£L-¥·¥¹¥Á¥ó¤ÏÆü¡¹¤Î¥±¥¢¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¤Ï·ò¤ä¤«¤ÊÈ©¤äÂå¼Õ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥±¥¢¤ËºÇÅ¬¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢Æü¾ï¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¥«¥×¥»¥ë
Èþ¤È·ò¹¯¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢Åö¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¥«¥×¥»¥ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥«¥×¥»¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å·Á³¤Î¸¶ÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¿§Ì£¤ËÂ¿¾¯¤Î¸íº¹¤¬À¸¤¸¤ë¤¿¤á¡¢¥«¥é¥á¥ë¿§ÁÇ¤Ç¥«¥×¥»¥ë¤òÃå¿§¡£¥«¥é¥á¥ë¿§ÁÇ¤Î¸¶ÎÁ¤Ï¥×¥ê¥ó¤Î¥«¥é¥á¥ë¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡¢ÇÏÎë½ò¤Ê¤É¡£°äÅÁ»ÒÁÈ¤ß´¹¤¨¤Ç¤Ê¤¤¸¶ºàÎÁ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÆâ¤ÎGMPÇ§Äê¹©¾ì¤ÇÀ½Â¤
°Â¿´¤Î¹ñÆâÀ¸»º¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¼èÆÀ¤¬Æñ¤·¤¤GMPÇ§Äê¹©¾ì¤ÇÅ°Äì¤·¤¿ÉÊ¼Á´ÉÍý¤Î¤â¤ÈÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨GMP¤È¤Ï¡¢¸¶ÎÁ¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤«¤éºÇ½ªÀ½ÉÊ¤Î½Ð²Ù¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¹©Äø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÅ¬Àµ¤ÊÀ½Â¤´ÉÍý¤ÈÉÊ¼Á´ÉÍý¡×¤ò¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¹©¾ì¤Î¤³¤È¡£
¿·¾¦ÉÊ¤Î³µÍ×
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û
¥¥ì¥¤¥Ç¥é¥Ü ¥ß¥åー¥º ¥°¥ë¥¿¥Á¥Û¥ï¥¤¥È¡Ê60Î³Æþ¤ê¡¦1¥«·îÊ¬¡Ë
¡Ú²Á³Ê¡Û
¡¦Äê²Á
1ÂÞ2,980±ß¡ÊÁ÷ÎÁ¡¦ÀÇ¹þ¡Ë
¡¦Äê´ü¥³ー¥¹
½é²ó¸ÂÄê¤Ç1ÂÞ1,980±ß¡ÊÁ÷ÎÁ¡¦ÀÇ¹þ¡Ë
¢¨2²óÌÜ°Ê¹ß¤â1ÂÞ1,980±ß¡ÊÁ÷ÎÁ¡¦ÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÈÎÇä¾ì½ê¡Û
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ê https://kireidelab.com/product/museglutachiwhite/ ¡Ë¡¢EC¥µ¥¤¥È¡Ê³ÚÅ·»Ô¾ì¡¢Amazon¡¢Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ë
¢¨³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ë¤Æ¡¢1,000±ß¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö980±ßOFF¥¯ー¥Ý¥ó¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄêÇÛÉÛÃæ
¡Ú»ÈÍÑÊýË¡¡Û
1Æü2Î³¤òÌÜ°Â¤Ë¤ª°û¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û
2025Ç¯3·î10Æü¡Ê·î¡Ë
¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü
ËÜ¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶½Ì£¤ä´Ø¿´¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢20～50Âå¤ÎÈþÍÆ¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë½÷À400Ì¾¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó¤ÏÀìÌçµ¡´Ø¤Ç¤Î½èÊý¤¬¼çÎ®¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ìó9³ä¤Î½÷À¤¬¡ÖÉÂ±¡¤Î½èÊý¤Ê¤·¤Ç¼ê·Ú¤Ë¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó¥µ¥×¥ê¤ò»î¤·¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¾¦ÉÊ¤Î¼ûÍ×¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤«¤é¸«¤ë¡ÖÈ©Çº¤ß¡×¤Î¼ÂÂÖ
1.¤¤¤Ä¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë°û¤ß¤¿¤¤½÷À¤¬°µÅÝÅª
¡¦ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤«¤º¡¢½èÊý¤Ê¤·¤Ç¼ê·Ú¤Ë¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó¥µ¥×¥ê¤òÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ìó9³ä¤Î½÷À¤¬¡Ö»î¤·¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö²Á³Ê¤äÀ®Ê¬¤òÌä¤ï¤º»î¤·¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿½÷À¤À¤±¤Ç¤âÌó4³ä¤Ë¡£Â¿Ë»¤Ê¸½Âå½÷À¤Ï¡¢ÈþÍÆ¤Ë¤â¥¿¥¤¥à¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦½èÊý¤Ê¤·¤ÇÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¥µ¥×¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤òÌ¥ÎÏ¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
ÉÂ±¡¤Ç¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ê41.2¡ó¡Ë¡¢ÄÌ±¡¤Î¼ê´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ê35.6¡ó¡Ë¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¥Í¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡Ê36.2¡ó¡Ë¤È»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌ¥ÎÏ¤Ë´¶¤¸¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¦½èÊý¤Ê¤·¤ÇÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¥µ¥×¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤«¡©
½èÊý¤Ê¤·¤Ç¼ê·Ú¤Ë»î¤¹¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÎÌóÈ¾Ê¬¤ÎÊý¤Ï¡¢°ÂÁ´À¡Ê46.2¡ó¡Ë¤¬·üÇ°ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÂ±¡¤Ç¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ½èÊý¤·¤¿¤¤¡Ê23.1¡ó¡ËÊý¤â°ìÄê¿ô¤ª¤ê¡¢ÉÂ±¡¤Î°ÂÁ´À¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âºÆ³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¥ß¥åー¥º ¥°¥ë¥¿¥Á¥Û¥ï¥¤¥È¤Ï¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥«¥×¥»¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÆâ¤ÎGMPÇ§Äê¹©¾ì¤ÇÀ½Â¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2.¼Â¤Ë9³ä°Ê¾å¤Î½÷À¤¬ÈþÍÆ¤ä·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë
¡¦ÈþÍÆ¤ä·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÆÃ¤ËÇº¤ß¤¬¤Ê¤¤½÷À¤Ï7.5¡ó¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î½÷À¤ÏÈ©¤äÈèÏ«¡¢¿çÌ²¤Ë´Ø¤·¤ÆÇº¤ß¤ò¤«¤ó¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ÖÈþÇò¡×¡¢¡ÖÆ©ÌÀ´¶¡×¤ä¡Ö¤¯¤¹¤ß¥±¥¢¡×¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢²¿¤«¤ò»î¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
½÷À¤ÎÌó9³ä¤¬¡ÖÈþÇò¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¡×¡Ö¤¯¤¹¤à¥±¥¢¡×¤Î°Ù¤Ë¡¢»ç³°ÀþÂÐºö¡Ê53.2¡ó¡Ë¤äÈþÇò¡¦Æ©ÌÀ´¶¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¡Ê48.4¡ó¡Ë¤Ê¤ÉÈ©Çº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë°Ù¤ËÂÐºö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Êー¥±¥¢¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¬¾¯¤Ê¤¯¡Ê18.7¡ó¡Ë¡¢¥¢¥¦¥¿ー¥±¥¢¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ØÆþ¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡Ö¸ý¥³¥ß¡¦¥ì¥Ó¥åー¡×¤¬6³ä
¡¦¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó¥µ¥×¥ê¤ò»î¤¹¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤¬¹ØÆþ¤Î·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó¥µ¥×¥ê¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë·è¤á¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¸ý¥³¥ß¡¦¥ì¥Ó¥åー¡Ê60.6¡ó¡Ë¤¬°ìÈÖ½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£À®Ê¬¤äÇÛ¹çÎÌ¡Ê50.6¡ó¡Ë¡¢²Á³Ê¡Ê48.1¡ó¡Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿®ÍêÀ¡Ê32.5¡ó¡Ë¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¾¿Í¤Î»î¤·¤Æ¤ß¤¿´¶ÁÛ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¹ØÆþ¤Î°Õ»×·èÄê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Instagram¤Î¸ý¥³¥ß
ËÜÆüÈ¯Çä¤Ê¤Î¤Ç¤Þ¤À°ìÈÌ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¸ý¥³¥ß¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥ß¥åー¥º¥°¥ë¥¿¥Á¥Û¥ï¥¤¥È¤ò»öÁ°¤Ë¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Åö¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥ÀーÍÍ¤è¤êInstagram¤Ë¥ì¥Ó¥åー¤ò¤´Åê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦sweet_honey_moon_(https://www.instagram.com/p/DGfgQ3FznOF/?hl=ja)ÍÍ
¡¦¥³¥á¥ó¥È¤ò°ìÉôÈ´¿è
¡Ö¸úÎ¨¤è¤¯¥Ó¥¿¥ß¥óC¤òÊäµë¤Ç¤¤ëÀ®Ê¬¤È¤·¤Æ¥ê¥Ý¥½ー¥à¥Ó¥¿¥ß¥óC¤âÇÛ¹ç¡ª¤¤¤Ä¤âÈéÉæ²Ê¤«¤é½èÊý¤µ¤ì¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï´ò¤·¤¤¡£°û¤ó¤Ç¿ôÆü¸å¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÈ©¤òË«¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤â¤·¤«¤·¤Æ¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó¸ú²Ì¤Ê¤Î¤«¡©¤È¼«Ê¬¤Ç¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡Ä¡×
È¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³Æ¼ïSNS¤Ç³«ºÅ
ËÜ¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢¥¥ì¥¤¥Ç¥é¥Ü¤Î³ÆSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÊX¡¢Instagram¡¢TikTok¡Ë¤Ë¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
X¡¢Instagram¤Ç¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¢TikTok¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥Ð¥µ¥ÀーÊç½¸¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÊÌµ»ö¤Ë¤Æ¾Ü¤·¤¯¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¢£¥á¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É
¡¦Kirei de Lab¡Ê¥¥ì¥¤¥Ç¥é¥Ü¡Ë
½÷À¤Î¡Ö¥¥ì¥¤¡×¤È¡Ö·ò¹¯¡×¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¥×¥é¥»¥ó¥¿¤ä¥¨¥¯¥ªー¥ë¡¢¥²¥Ë¥¹¥Æ¥¤¥ó¡¢¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó¤Ê¤É¤ÎÈþÍÆ¥µ¥×¥ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥±¥¢¾¦ÉÊ¤â¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://kireidelab.com/
¢£±¿±Ä²ñ¼Ò
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¨¥ë¥Í¥¹¡¦¥é¥Ü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò Ç½Âå°Ý±Ñ
½êºßÃÏ¡§¢©231-0015 ²£ÉÍ»ÔÃæ¶èÈø¾åÄ®1-4-1 ´ØÆâST¥Ó¥ë 3F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
1. ¥³¥Þー¥¹»ö¶È ²½¾ÑÉÊ¡¦·ò¹¯¿©ÉÊÅù¤ÎÈÎÇä
2. ¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È Æ°²è¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤ÎÀ©ºî¡¦±¿±Ä
3. ³¤³°»ö¶È ²½¾ÑÉÊ¡¦·ò¹¯¿©ÉÊÅù¡¢³¤³°¤Ç¤ÎÈÎÇä
4. OEM»ö¶È ²½¾ÑÉÊ¡¦·ò¹¯¿©ÉÊÅù¡¢OEM¤Î¼õÂ÷
5. ¸¶ÎÁÈÎÇä»ö¶È ²½¾ÑÉÊ¡Ê¥¢¥ó¥»¥à¡¦¥Ð¥¤¥ª¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¼ÒÁíÂåÍý
Å¹¡Ë¡¦·ò¹¯¿©ÉÊ¸¶ÎÁ¤ÎÈÎÇä¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥ë¥¹Àµµ¬ÂåÍýÅ¹¡Ë
6¡¥¥¨¥¹¥Æ¥µ¥í¥óÅù¤Î´ë²è±¿±Ä
ÀßÎ©¡§2011Ç¯7·î
»ñËÜ¶â¡§1,000Ëü±ß
URL¡§https://wellnesslab.co.jp/
¢£¸ø¼°SNS
¡¦X
https://x.com/kireidelab
https://www.instagram.com/kireidelab_official/
¡¦TikTok
https://www.tiktok.com/@kireidelab_jp
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
MAIL¡§r-yamatoji@wellnesslab.co.jp
TEL¡§045-222-3838
FAX¡§045-222-3839