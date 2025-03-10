³ô¼°²ñ¼ÒNEWONE¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹°ÜÅ¾¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤ò¼´¤È¤·¤¿ÁÈ¿¥³«È¯¡¦¿Íºà°éÀ®¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤òÄÌ¤·¤Æ¡È¿ä¤»¤ë¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¡É¤ò¿Ê¤á¤ë³ô¼°²ñ¼ÒNEWONE¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾åÎÓ¼þÊ¿¡¢https://new-one.co.jp/¡¡°Ê²¼¡¢NEWONE¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯3·î1Æü¡ÊÅÚ¡ËÉÕ¤Ç¡¢»ö¶È³ÈÂç¤ÈÆ¯¤¯´Ä¶¤Î¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¿·¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ø°ÜÅ¾¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥Õ¥£¥¹°ÜÅ¾¤ÎÇØ·Ê
NEWONE¤Ï¡¢¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î²ÄÇ½À¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÁÈ¿¥³«È¯¤ä¿Íºà°éÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢Æ¯¤¯¿Í¡¹¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î°ÜÅ¾¤Ï¡¢¼Ò°÷¤¬¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¡¢ÁÏÂ¤Åª¤ËÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Õ¥£¥¹°ÜÅ¾Àè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
NEWONE¤Ç¤Ï¡¢Ìó70Ì¾¤Î¼Ò°÷¤¬¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥ïー¥¯ÂÎÀ©¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ËÈ¼¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò°ÜÅ¾¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ç4²óÌÜ¤Î°ÜÅ¾¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¶ÈÍÆ³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢2025Ç¯3·î1Æü¤è¤ê¹Á¶è¸×¥ÎÌç¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò°ÜÅ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢º£¸å¤â¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥ïー¥¯ÂÎÀ©¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¼Ò°÷°ìÆ±¤¬·ëÂ«¤·¡¢¤è¤êÎÉ¤¤²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·½»½ê¡§¢©105-0001 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç3ÃúÌÜ4－7 ¸×¥ÎÌç36¿¹¥Ó¥ë9³¬
https://new-one.co.jp/news/21155/(https://new-one.co.jp/news/21155/)
¥ª¥Õ¥£¥¹¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÉONE Lab¡É
NEWONE¤Ï¡¢¥¯¥ì¥É¤Ë¤â·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡ÖNo Try, No NEWONE¡×¤Î¤â¤È¡¢¼«¤é¼Â¸³½ê¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¤·¤¤¡ÖÆ¯¤¯¡×¤ò»î¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¡ÖÆ¯¤¯¡×¤ò¥êー¥É¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹°ÜÅ¾¤Ë¤¢¤¿¤ê·Ç¤²¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¡È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¼Â¸³½ê¡ÊCollaboration Lab¡Ë¡É¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢ÁÏÂ¤Åª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤âNEWONE¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«¿È¤Î²ÄÇ½À¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤ò¤´»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒNEWONE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÂ¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿·¤·¤¤¡Ênew one¡Ë²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡×¤ò¼ÒÌ¾¤Ë·Ç¤²¡¢¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¡Ö¸Ä¿Í¤Î°Õ¼±ÊÑ³×¡×¤È¡Ö´Ø·¸À¤Î¸þ¾å¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿´ë¶È¸þ¤±¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¿Íºà°éÀ®¡¦ÁÈ¿¥³«È¯¤òÄó¶¡¡£¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤¬´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºòº£¡¢¼Ò°÷¤¬¼«È¯Åª¤Ë»Å»ö¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤à¡¢Ç®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¯¾õÂÖ¡¢¹¥½Û´Ä¤Ê¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤¹¿¦¾ì¡Ö¿ä¤»¤ë¿¦¾ì¡×¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Softbank¡¢¥«¥´¥á¡¢»°É©ÃÏ½ê¥Ûー¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¿ô¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Î»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö2022Ç¯7·î¤Ë´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤ä¿Í»öÃ´Åö¼Ô¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁØ¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥êー¥Àー¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦ËÜ¡Ø¿ÍÅª»ñËÜ¤Î³è¤«¤·¤«¤¿¡ÙÈ¯Çä
¡ö2024Ç¯6·î¤Ë¶¦Ãø½ñ¤Ë¤Æ¡¢´ë¶Èµ¬ÌÏÌä¤ï¤º³è¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë½¾¶È°÷ÂÎ¸³¤Å¤¯¤ê¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ØÁÈ¿¥¤ÎÌ¤Íè¤Ï¡Ö½¾¶È°÷ÂÎ¸³¡×¤ÇÊÑ¤ï¤ë¡Ù¤òÈ¯Çä
¡¦½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç3ÃúÌÜ4－7 ¸×¥ÎÌç36¿¹¥Ó¥ë9³¬
¡¦ÀßÎ©Æü¡§2017Ç¯9·î1Æü
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§¾åÎÓ¼þÊ¿
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢´ë¶È¸¦½¤¡¦ÁÈ¿¥³«È¯Åù
¡¦URL¡§https://new-one.co.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë´ë¶ÈÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
https://new-one.co.jp/contact/