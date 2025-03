ÆÃÊÌÅ¸¡Ö¸ÅÂå£Ä£Î£Á―ÆüËÜ¿Í¤Î¤­¤¿Æ»―¡×ÆÃÊÌÉÁ¤­²¼¤í¤·Ì¡²è¡õ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¤´¾Ò²ð

特別展「古代DNA―日本人のきた道―」広報事務局

国立科学博物館(東京・上野)にて3月15日(土)に開幕する、特別展「古代DNA―日本人のきた道―」では、本展をよりお楽しみいただくため、さまざまなコンテンツをご用意しております。

描き下ろし漫画「ぼーんずあんどがーるず」

漫画家・凸ノ高秀さんによる特別描き下ろし漫画「ぼーんずあんどがーるず」が、本展とのタイアップ企画として実現しました!

特別展「古代DNA―日本人のきた道―」のために東京の上野に集った古代人骨たち。そこで現代の女子高生(マコとリリ)に出会います。彼らが巻き起こす日常系ハートフルコメディ漫画をどうぞお楽しみに!

●凸ノ高秀さん メッセージ

「マコとリリと一緒に

古代の面白さに触れて頂ければ嬉しいです。」

漫画家・凸ノ高秀さんによる特別描き下ろし漫画「ぼーんずあんどがーるず」メインビジュアル

凸ノ高秀 プロフィール

とつの たかひで

1984年8月9日生まれ、大阪府出身の漫画家。大阪芸術大学卒業後、デザイナーから転身し、28歳でデビュー。Webメディア「オモコロ」で人気を博し、代表作に『アリスと太陽』(2018年、『週刊少年ジャンプ』)や『she is beautiful』(2022年、『となりのヤングジャンプ』)がある。最新作は2025年2月7日発売のエッセイ漫画『おもしろがり屋でいきましょう』(宝島社)。将来の夢は吉高由里子さんと王将に行くこと。

3月14日(金)まで展覧会公式X(@ancientDNA2025)で毎日1話ずつ公開中!(全17話)

※3月14日(金)以降、展覧会公式サイトでも全話公開予定です。

展覧会オリジナルグッズ

会場内特設ショップでは、公式図録やオリジナルグッズもたくさん取り揃えています。

◆展覧会オリジナルグッズ(一部)

頭骨クッション ※画像はイメージです。

頭骨クッション

価格:3,300円(税込)

サイズ:横約28cm×高さ約18cm×奥行き約30cm

馬形埴輪 ぬいぐるみ 「茶山2号墳馬形埴輪」羽曳野市教育委員会 より着想 ※画像はイメージです。

馬形埴輪 ぬいぐるみ

「茶山2号墳馬形埴輪」羽曳野市教育委員会 より着想

価格:1,760円(税込)

サイズ:(正面から見て)横約6cm×高さ約15cm×奥行き約20cm

ぴ~す ぬいぐるみ 「人体文様付有孔鍔付土器」南アルプス市教育委員会 より着想 ※画像はイメージです。

ぴ~す ぬいぐるみ

「人体文様付有孔鍔付土器」南アルプス市教育委員会 より着想

価格:2,200円(税込)

サイズ:横約28cm×高さ約30cm×奥行き約5cm(※手と足を広げた状態)

子宝の女神 ラヴィ ぬいぐるみ 「妊娠状態を表す土偶」南アルプス市教育委員会 より着想 ※画像はイメージです。

子宝の女神 ラヴィ ぬいぐるみ

「妊娠状態を表す土偶」南アルプス市教育委員会 より着想

価格:2,640円(税込)

サイズ:横約25cm×高さ約34cm×奥行き約10cm

◆Noritakeさん コラボグッズ(一部)

人気イラストレーター・Noritakeさんとのコラボグッズも登場!

オリジナルイラスト入りのクリアファイルやミニタオル、缶バッジ、ボールペンなどを取り揃えています。

Noritakeさんコラボグッズ デザイン画

Noritake プロフィール

イラストレーター。広告、書籍、ファッション、プロダクト制作など国内外で活動するイラストレーター。近著に『WORKS』(グラフィック社)、『へいわとせんそう』(谷川俊太郎・文/ブロンズ新社)などがある。

Noritakeさん公式ウェブサイト https://noritake.org/

グッズの詳細につきましては、添付のプレスリリースもあわせてご覧ください。

■開催概要

特別展「古代DNA―日本人のきた道―」

Special Exhibition: Ancient DNA: The Journey of the Japanese People

遺跡から発掘された古代の人々の骨に残るごく僅かなDNAを解読し、人類の足跡をたどる古代DNA研究。

近年では技術の発展とともに飛躍的な進化を遂げ、ホモ・サピエンスの歩んできた道のりが従来想像されていたよりもはるかに複雑であったことが分かってきました。

本展では、日本各地の古人骨や考古資料、高精細の古人頭骨CG映像などによって、最新の研究で見えてきた遥かなる日本人のきた道と、集団の歴史が語る未来へのメッセージを伝えます。

会期:2025年3月15日(土)~6月15日(日)

会場:国立科学博物館(東京・上野公園)

開館時間:9時~17時(入場は16時30分まで)

※ただし毎週土曜日、4月27日 (日)~5月6日 (火・休)は19時まで延長 (入場は18時30分まで)。

※常設展示は4月26日(土)~5月6日(火・休)は18時閉館(入場は17時30分まで)。

それ以外の期間、常設展示は17時閉館(入場は16時30分まで)。

休館日:月曜日、5月7日(水)

※ただし3月31日(月)、4月28日(月)、5月5日(月・祝)、6月9日(月)は開館。

入場料(税込み):一般・大学生|当日券 2,100円 前売券 2,000円

小・中・高校生|当日券 600円 前売券 500円

※前売券は、2025年1月20日(月)から2025年3月14日(金)までの販売。

※公式オンラインチケット(ART PASS)、各種プレイガイドなどで販売。詳細は展覧会公式サイトで。

※未就学児は無料。

※障害者手帳をお持ちの方とその介護者1名は無料。

※学生証、各種証明書をお持ちの方は、入場の際にご提示ください。

主催:国立科学博物館、NHK、NHKプロモーション、東京新聞

協賛:DNP大日本印刷、早稲田アカデミー

お問合せ:050-5541-8600(ハローダイヤル)、03-5814-9898(FAX)

公式サイト:https://ancientdna2025.jp/

公式X:@ancientDNA2025