GMO¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥Ü¡¢¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Î¶¯²½¤Ç¡ÖSECURITY ACTION¡×Æó¤ÄÀ±¤òÀë¸À
¡¡GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¤ÎGMO¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÏ¢·ë²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëGMO¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ÅÄ Íµ°ì¡¡°Ê²¼¡¢GMO¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥Ü URL https://digitallab.jp¡Ë¤Ï¡¢ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¾ðÊó½èÍý¿ä¿Êµ¡¹½¡ÊIPA¡Ë¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ë¡¢Ãæ¾®´ë¶È¼«¤é¤¬¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤ò¼«¸ÊÀë¸À¤¹¤ëÀ©ÅÙ¡ÖSECURITY ACTION¡×Æó¤ÄÀ±¤òÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡GMO¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥Ü¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËISMS¤Î¹ñºÝµ¬³Ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖISO/IEC 27001¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖISO/IEC 27017¡×¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÀë¸À¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Î¶¯²½¤ÈÆ©ÌÀÀ¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ÖSECURITY ACTION¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û¡Êhttps://www.ipa.go.jp/security/security-action/sa/(https://www.ipa.go.jp/security/security-action/sa/)¡Ë
¡¡¡ÖSECURITY ACTION¡×¤Ï¡¢IPA¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ë¡¢°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ÊIT¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÌÜÉ¸¤Ë±þ¤¸¤Æ°ì¤ÄÀ±¤ÈÆó¤ÄÀ±¤¬¤¢¤ê¡¢Æó¤ÄÀ±¤ÎÀë¸À¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¡¢IPA¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö5Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¡ª¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¼«¼Ò¿ÇÃÇ¡Ê¢¨1¡Ë¡×¤Ç¼«¼Ò¤Î¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ðËÜÊý¿Ë¡×¤òÄê¤á¡¢³°Éô¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í×·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡GMO¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢ISMSÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿2023Ç¯¤è¤ê¡¢¡Ö¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Êý¿Ë¡×¤òÄê¤á¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Êhttps://digitallab.jp/isms/¡Ë
¢¨1¡§ https://www.ipa.go.jp/security/sme/f55m8k0000001waj-att/000055848.pdf
¡Ú¡ÖSECURITY ACTION¡×Æó¤ÄÀ±Àë¸À¤ÎÇØ·Ê¡Û
¡¡2023Ç¯Ãæ¤Î¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ÎÊó¹ð·ï¿ô¤Ï197·ï¤¢¤ê¡¢¶áÇ¯¹â¤¤¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ÎÊó¹ð·ï¿ô¤òÈï³²´ë¶È¡¦ÃÄÂÎÅù¤Îµ¬ÌÏÊÌ¤Ë¸«¤Æ¡¢Âç´ë¶È¤Ï71·ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ï102·ï¤È¡¢¤½¤Îµ¬ÌÏ¤òÌä¤ï¤ºÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨2¡Ë
¡¡¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤ä¾ðÊóÏ³±Ì¥ê¥¹¥¯¤¬¿¼¹ï²½¤·¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò¼õ¤±¡¢GMO¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖSECURITY ACTION¡×Æó¤ÄÀ±¤òÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¢¨2¡§½ÐÅµ¡§ÎáÏÂ6Ç¯ÈÇ·Ù»¡Çò½ñ¡Êhttps://www.npa.go.jp/hakusyo/r06/¡Ë
¡ÚGMO¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥Ü¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Û
¡¡GMO¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥Ü¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Î¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
1.´ûÂ¸¤ÎISMSÇ§¾Ú¼èÆÀ¤Ë´ð¤Å¤¯ÆâÉôÅýÀ©¤Î¶¯²½
¡¡´ûÂ¸¤ÎÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢±¿ÍÑ¥×¥í¥»¥¹¤Î¸«Ä¾¤·¤È²þÁ±¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼Â»Ü¡£
2.¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¾ðÊó¤ò¸·³Ê¤Ë´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î±¿ÍÑ¥ëー¥ë¤Î¹¹¤Ê¤ë½¼¼Â
¡¡±¿ÍÑ¥ëー¥ë¤Î½¼¼Â¤È¡¢¶È³¦É¸½à¤òÄ¶¤¨¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Ë¤è¤ê¡¢¾ðÊóÏ³±Ì¥ê¥¹¥¯¤ÎºÇ¾®²½¤ò¿Þ¤ë¡£
3.ºÇ¿·¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ»½Ñ¤ä¥ê¥¹¥¯É¾²Á¼êË¡¤ÎÆ³Æþ¤È³èÍÑ
¡¡¾ï¤ËºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¡¦É¾²Á¼êË¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢Â¨±þÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
4.¼ÒÆâ¤Î·¼È¯³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤¿Á´¼Ò°÷¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£°Õ¼±¸þ¾å
¡¡Äê´üÅª¤Ê¸¦½¤¤ä·¼È¯³èÆ°¤òÄÌ¤¸¡¢´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤Ç¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤ò¿ä¿Ê¡£
5. BCPºöÄê¡¦±¿ÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ»ö¶È·ÑÂ³¤Î¹¹¤Ê¤ë°ÂÄê²½
¡¡Ëü¤¬°ì¤Î»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¤¿ÂÐºö¤È¡¢¿×Â®¤Ê¶ÈÌ³ºÆ³«¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÎÀ©¶¯²½¡£
¡ÚGMO¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡1993Ç¯ÀßÎ©¤ÎGMO¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥Ü¤Ï¡¢ºÇ¤âÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎÅù¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤Î²ò·è¤ä»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼çÎÏ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡ÖGMO¤ª¤ß¤»¥¢¥×¥ê¡×¡¢¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¾¦ÉÊ·ô¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à byGMO¡×¡¢¡ÖGMO¥Ç¥¸¥¿¥ëPay¡×¡¢¡Ö¤ª¤ß¤»¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥×¥ê»ö¶È¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖGMO¤é¤¯¤é¤¯¥Ûー¥à¥Úー¥¸À©ºî¡×¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºîÂå¹Ô¡¢SEO¥µー¥Ó¥¹Åù¤ÎWeb¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢¤µ¤é¤ËÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¥µー¥Ó¥¹¤äOAµ¡´ï¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹»ö¶È¤òÄÌ¤¸¡¢¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤¹¤ë¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë³×¿·Åª¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Ê¾å
¡Ú¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¡üGMO¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¹ÊóÃ´Åö¡¡ÌÚÂ¼¡¦µÈÅÄ¡¦¸åÆ£
¡¡E-mail¡§info@digitallab.jp
¡ÚGMO¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò¡Û¡ÊURL¡§https://digitallab.jp/(https://digitallab.jp/)
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡GMO¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡¡ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èËÌ2¾òÀ¾3ÃúÌÜ1 ÉßÅç¥Ó¥ë5F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»³ÅÄ¡¡Íµ°ì
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¢£¥¢¥×¥ê»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹»ö¶È
»ñËÜ¶â¡¡¡¡3,455Ëü±ß
¡ÚGMO¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Û¡ÊURL¡§https://www.gmogshd.com/(https://www.gmogshd.com/)¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡GMO¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡¡¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3788¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®26ÈÖ1¹æ¡¡¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥¿¥ïー
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÀÄ»³¡¡Ëþ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¢£ÅÅ»ÒÇ§¾Ú¡¦°õ´Õ»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¥¯¥é¥¦¥É¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£DX»ö¶È
»ñËÜ¶â¡¡¡¡9²¯1,690Ëü±ß
¡ÚGMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡Û¡ÊURL¡§https://www.gmo.jp/(https://www.gmo.jp/)¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡¡¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9449¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®26ÈÖ1¹æ¡¡¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥¿¥ïー
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¥°¥ëー¥×ÂåÉ½¡¡·§Ã«¡¡Àµ¼÷
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡»ý³ô²ñ¼Ò¡Ê¥°¥ëー¥×·Ð±Äµ¡Ç½¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¥°¥ëー¥×¤Î»ö¶ÈÆâÍÆ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¶âÍ»»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Å¹æ»ñ»º¡Ê²¾ÁÛÄÌ²ß¡Ë»ö¶È
»ñËÜ¶â¡¡¡¡50²¯±ß
Copyright (C¡Ë 2025 GMO DIGITAL LAB K.K. All Rights Reserved.