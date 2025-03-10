¡ÖPlayStation(R)¡×¡ß¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥º¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¸ー¥³¥¢¥º¹©¶È¡×¥³¥é¥Ü¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢´ü´Ö¸ÂÄêPOPUP³«ºÅ·èÄê¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´14Ëç)

¸¦Èþ³ô¼°²ñ¼Ò

¥¸ー¥³¥¢¥º¹©¶È¡ßPlayStation(R)¡¡POPUP¥¤¥Ù¥ó¥È

¸¦Èþ³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸·¸¦)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥æ¥Ë¥Ã¥È·ó¥®¥ã¥é¥êーµ¡Ç½¤òÍ­¤¹¤ë¡ÖSOMSOC GALLERY(¥½¥à¥½¥¯¥®¥ã¥é¥êー)¡×¤Ï¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥º¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¸ー¥³¥¢¥º¹©¶È¡×¤Ë¤è¤ë¡¢À¤³¦Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥²ー¥àµ¡¡ÖPlayStation(R) ¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥Ñ¥ì¥ëPOPUP¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò3·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£



º£²ó¤ÎPOPUP¤Ï¡¢SOMSOC GALLERY¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥»¥ì¥¯¥È¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSOMSOC APPAREL¡×¤Ë¤è¤ë´ë²è¤Ç¤¹¡£Åö¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢SOMSOCÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤äºîÉÊ¤ò¥­¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢¥¢ー¥È¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¤µ¤»¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£SOMSOC APPAREL¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¥²ー¥à¥«¥ë¥Á¥ãー¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÍ»¹ç¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SOMSOC APPAREL¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤­¤ë¡¢ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤È¥»¥ì¥¯¥È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¡Ú³µÍ×¡Û

¡¦´ü´Ö¡§2025Ç¯3·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë～4·î6Æü¡ÊÆü¡Ë¢¨ÉÔÄêµÙ


¡¦¾ì½ê¡§SOMSOC GALLERY1F¡¡¥®¥ã¥é¥êー¥·¥ç¥Ã¥×


¡¦½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°3-22-11


¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§12:00～20:00


¡¦HP¡§https://somsoc.jp


¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://somsoc.official.ec/categories/6181906



¡Ú¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û

¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È

- Æü»þ¡§3·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë 19:00～20:00
- ²ñ¾ì¡§SOMSOC GALLERY¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°3-22-11¡Ë
- ¥Æー¥Þ¡§90Ç¯Âå¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥× - back to the 90s🎧
- ½Ð±é
¡¦DJ¡§Toby Izui
1992Ç¯¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ÎÅÁÀâÅª¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖLove Parade¡×¤ËÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é»²²Ã¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥Æ¥¯¥Î¥·ー¥óóÕÌÀ´ü¤«¤é¥É¥¤¥Ä¤Î¥Æ¥¯¥Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤­¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥Æ¥¯¥Î³°¸ò´±¡É¡£
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥¤¥Ö¥Ú¥¤¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§0H10M1ke
¡Ö¥ï¥ó¥é¥¤¥ó¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¥¹¥È¥êー¥È¤ä¥®¥ã¥é¥êー¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î¾ÓÁü¤ò°ìËÜ¤ÎÀþ¤À¤±¤Ç½Ö»þ¤ËÉÁ¤­¾å¤²¤ëNY¤Î¥¹¥È¥êー¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£
- Æþ¾ì¡§ÌµÎÁ¡¡
¢¨ÅöÆü¡¢¥³¥é¥Ü¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ò¤´¹ØÆþ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¥É¥ê¥ó¥¯1ÇÕÌµÎÁ¥×¥ì¥¼¥ó¥È


¡ÚÆÃÊÌ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó:SOMSOC FOLLOW & SAVE¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û

SOMSOC FOLLOW & SAVE¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó

Instagram¥Õ¥©¥íー¤Ç \500 ³ä°ú¡ª


PlayStation(R) ¡ß ¥¸ー¥³¥¢¥º¹©¶È¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤­¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢SOMSOC GALLERY¤ÇÆÃÅµ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤è¤¦¡ª ÂÐ¾Ý¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç\500 OFF¡ª



»²²ÃÊýË¡


1.@somsocgallery ¤È @somsoc_apparelshop ¤Î2¤Ä¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¡£


2.¤ª²ñ·×»þ¤Ë¥Õ¥©¥íー²èÌÌ¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£


3.¤½¤Î¾ì¤Ç\500 OFF¡ª



¤µ¤é¤Ë¡¢Å¹Æâ¹ØÆþ¤Ç¡Ö10%OFF¥¯ー¥Ý¥ó¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª´ü´Ö¸ÂÄêPOPUPÃæ¤ËSOMSOC GALLERYÅ¹Æ¬¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡¢SOMSOC ¸ø¼°EC¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë10% OFF ¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª


¡Ú¼è¤ê°·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡Û

¥¸ー¥³¥¢¥º¹©¶È¡ßPlayStation(R)¼è¤ê°·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à


¡Ú¥¸ー¥³¥¢¥º¹©¶È¡ßPlayStation(R)¡¡¥³¥é¥Ü¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡Û

¥¸ー¥³¥¢¥º¹©¶È¡ßPlayStation(R)

¥ß¥ì¥Ë¥¢¥àÁ°¸å¤ÎÀ¤Âå¤Ë°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¡¢¥²ー¥à¥Ïー¥É¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ»þÂå¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤â»ý¤Ä¡ÖPlayStation(R)¡×¡£ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤ËY2K¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¿´ÂÇ¤Ä¥ì¥È¥í¤Ê¥¢¥¤¥³¥ó¤òºÇÀèÃ¼¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£T¥·¥ã¥Ä¤ä¥¦¥£¥ó¥É¥Ñー¥«ー¤Î¤Û¤«¡¢¥­¥ã¥Ã¥×¤ä¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤ÉÆü¾ï¤òºÌ¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¢¨²èÁü¤Ï¾¦ÉÊ¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£




Gcores Industries¡ßPlayStation Boston bag

\16,280




Gcores Industries¡ßPlayStation backpack

\16,800




Gcores Industries¡ßPlayStation Cap

\7,480




Gcores Industries¡ßPlayStation Hoodie GRAY

\14,520





Gcores Industries¡ßPlayStation Softshell Jacket

\17,600




Gcores Industries¡ßPlayStation Anorak GRAY

\20,680




Gcores Industries¡ßPlayStation Anorak COLOR

\20,680





¡Ú¥¸ー¥³¥¢¥º¹©¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û

¥¸ー¥³¥¢¥º¹©¶È¡ÊµÈ¹Í»Û¹©¶È¡Ë

¥¸ー¥³¥¢¥º¹©¶È¡ÊµÈ¹Í»Û¹©¶È¡Ë¤Ï¡¢GCORES¡Êµ¡³Ë¡Ë»±²¼¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡õ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥²ー¥à¡¢±Ç²è¡¢¾®Àâ¤Ê¤É¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Æ¡¢³×¿·Åª¤Ç¥æー¥â¥é¥¹¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¼êË¡¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Í·¤Ó¿´¤ËËþ¤Á¤¿ÆÈÎ©¥Ö¥é¥ó¥É¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óIP¤Ë¡¢XBOX¡¢PlayStation¡¢¡Ø¥Ñ¥Ë¥·¥ó¥°¡§¥°¥ì¥¤¥ì¥¤¥ô¥ó¡Ù¡¢¡Ø¥µ¥¤¥Ðー¥Ñ¥ó¥¯¥¨¥Ã¥¸¥é¥ó¥Êー¥º¡Ù¤Ê¤É¡£


instagram : gcores_industries



¡ÚSOMSOC APPAREL¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û

SOMSOC APPAREL

SOMSOC APPAREL¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¸¶½É¤ÎÃæ¿´¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢SOMSOC GALLERY¤Î¥­¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥Áー¥à¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥»¥ì¥¯¥È¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¡¢¥¢ー¥È¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥Þ¥ó¥¬¡¢¥²ー¥à¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


SOMSOC APPAREL--¼¡À¤Âå¤ÎÊ¸²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤ë¡£


instagram : SOMSOC APPAREL