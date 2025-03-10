¡ÖPlayStation(R)¡×¡ß¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥º¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¸ー¥³¥¢¥º¹©¶È¡×¥³¥é¥Ü¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢´ü´Ö¸ÂÄêPOPUP³«ºÅ·èÄê¡ª
¥¸ー¥³¥¢¥º¹©¶È¡ßPlayStation(R)¡¡POPUP¥¤¥Ù¥ó¥È
¸¦Èþ³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸·¸¦)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥æ¥Ë¥Ã¥È·ó¥®¥ã¥é¥êーµ¡Ç½¤òÍ¤¹¤ë¡ÖSOMSOC GALLERY(¥½¥à¥½¥¯¥®¥ã¥é¥êー)¡×¤Ï¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥º¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¸ー¥³¥¢¥º¹©¶È¡×¤Ë¤è¤ë¡¢À¤³¦Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥²ー¥àµ¡¡ÖPlayStation(R) ¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥Ñ¥ì¥ëPOPUP¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò3·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎPOPUP¤Ï¡¢SOMSOC GALLERY¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥»¥ì¥¯¥È¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSOMSOC APPAREL¡×¤Ë¤è¤ë´ë²è¤Ç¤¹¡£Åö¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢SOMSOCÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤äºîÉÊ¤ò¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢¥¢ー¥È¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¤µ¤»¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£SOMSOC APPAREL¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¥²ー¥à¥«¥ë¥Á¥ãー¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÍ»¹ç¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SOMSOC APPAREL¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¡¢ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤È¥»¥ì¥¯¥È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³µÍ×¡Û
¡¦´ü´Ö¡§2025Ç¯3·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë～4·î6Æü¡ÊÆü¡Ë¢¨ÉÔÄêµÙ
¡¦¾ì½ê¡§SOMSOC GALLERY1F¡¡¥®¥ã¥é¥êー¥·¥ç¥Ã¥×
¡¦½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°3-22-11
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§12:00～20:00
¡¦HP¡§https://somsoc.jp
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://somsoc.official.ec/categories/6181906
¡Ú¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È
- Æü»þ¡§3·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë 19:00～20:00
- ²ñ¾ì¡§SOMSOC GALLERY¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°3-22-11¡Ë
- ¥Æー¥Þ¡§90Ç¯Âå¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥× - back to the 90s🎧
- ½Ð±é
¡¦DJ¡§Toby Izui
1992Ç¯¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ÎÅÁÀâÅª¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖLove Parade¡×¤ËÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é»²²Ã¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥Æ¥¯¥Î¥·ー¥óóÕÌÀ´ü¤«¤é¥É¥¤¥Ä¤Î¥Æ¥¯¥Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥Æ¥¯¥Î³°¸ò´±¡É¡£
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥¤¥Ö¥Ú¥¤¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§0H10M1ke
¡Ö¥ï¥ó¥é¥¤¥ó¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¥¹¥È¥êー¥È¤ä¥®¥ã¥é¥êー¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î¾ÓÁü¤ò°ìËÜ¤ÎÀþ¤À¤±¤Ç½Ö»þ¤ËÉÁ¤¾å¤²¤ëNY¤Î¥¹¥È¥êー¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£
- Æþ¾ì¡§ÌµÎÁ¡¡
¢¨ÅöÆü¡¢¥³¥é¥Ü¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ò¤´¹ØÆþ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¥É¥ê¥ó¥¯1ÇÕÌµÎÁ¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡ÚÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó:SOMSOC FOLLOW & SAVE¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û
SOMSOC FOLLOW & SAVE¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
Instagram¥Õ¥©¥íー¤Ç \500 ³ä°ú¡ª
PlayStation(R) ¡ß ¥¸ー¥³¥¢¥º¹©¶È¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢SOMSOC GALLERY¤ÇÆÃÅµ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤è¤¦¡ª ÂÐ¾Ý¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç\500 OFF¡ª
»²²ÃÊýË¡
1.@somsocgallery ¤È @somsoc_apparelshop ¤Î2¤Ä¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¡£
2.¤ª²ñ·×»þ¤Ë¥Õ¥©¥íー²èÌÌ¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3.¤½¤Î¾ì¤Ç\500 OFF¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢Å¹Æâ¹ØÆþ¤Ç¡Ö10%OFF¥¯ー¥Ý¥ó¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª´ü´Ö¸ÂÄêPOPUPÃæ¤ËSOMSOC GALLERYÅ¹Æ¬¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡¢SOMSOC ¸ø¼°EC¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë10% OFF ¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡Ú¼è¤ê°·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡Û
¥¸ー¥³¥¢¥º¹©¶È¡ßPlayStation(R)¼è¤ê°·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à
¡Ú¥¸ー¥³¥¢¥º¹©¶È¡ßPlayStation(R)¡¡¥³¥é¥Ü¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡Û
¥¸ー¥³¥¢¥º¹©¶È¡ßPlayStation(R)
¥ß¥ì¥Ë¥¢¥àÁ°¸å¤ÎÀ¤Âå¤Ë°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¡¢¥²ー¥à¥Ïー¥É¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ»þÂå¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤â»ý¤Ä¡ÖPlayStation(R)¡×¡£ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤ËY2K¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¿´ÂÇ¤Ä¥ì¥È¥í¤Ê¥¢¥¤¥³¥ó¤òºÇÀèÃ¼¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£T¥·¥ã¥Ä¤ä¥¦¥£¥ó¥É¥Ñー¥«ー¤Î¤Û¤«¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤ä¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤ÉÆü¾ï¤òºÌ¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¾¦ÉÊ¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Gcores Industries¡ßPlayStation Boston bag
\16,280
Gcores Industries¡ßPlayStation backpack
\16,800
Gcores Industries¡ßPlayStation Cap
\7,480
Gcores Industries¡ßPlayStation Hoodie GRAY
\14,520
Gcores Industries¡ßPlayStation Softshell Jacket
\17,600
Gcores Industries¡ßPlayStation Anorak GRAY
\20,680
Gcores Industries¡ßPlayStation Anorak COLOR
\20,680
¡Ú¥¸ー¥³¥¢¥º¹©¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥¸ー¥³¥¢¥º¹©¶È¡ÊµÈ¹Í»Û¹©¶È¡Ë
¥¸ー¥³¥¢¥º¹©¶È¡ÊµÈ¹Í»Û¹©¶È¡Ë¤Ï¡¢GCORES¡Êµ¡³Ë¡Ë»±²¼¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡õ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥²ー¥à¡¢±Ç²è¡¢¾®Àâ¤Ê¤É¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Æ¡¢³×¿·Åª¤Ç¥æー¥â¥é¥¹¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¼êË¡¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Í·¤Ó¿´¤ËËþ¤Á¤¿ÆÈÎ©¥Ö¥é¥ó¥É¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óIP¤Ë¡¢XBOX¡¢PlayStation¡¢¡Ø¥Ñ¥Ë¥·¥ó¥°¡§¥°¥ì¥¤¥ì¥¤¥ô¥ó¡Ù¡¢¡Ø¥µ¥¤¥Ðー¥Ñ¥ó¥¯¥¨¥Ã¥¸¥é¥ó¥Êー¥º¡Ù¤Ê¤É¡£
instagram : gcores_industries
¡ÚSOMSOC APPAREL¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
SOMSOC APPAREL
SOMSOC APPAREL¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¸¶½É¤ÎÃæ¿´¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢SOMSOC GALLERY¤Î¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥Áー¥à¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥»¥ì¥¯¥È¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¡¢¥¢ー¥È¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥Þ¥ó¥¬¡¢¥²ー¥à¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SOMSOC APPAREL--¼¡À¤Âå¤ÎÊ¸²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤ë¡£
instagram : SOMSOC APPAREL