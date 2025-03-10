¡Ú½ÏÀ®¾ßÌý¥éー¥á¥ó ¤¤ã¤Ù¤È¤ó¡Û£³·î25Æü(²Ð)¤è¤ê¡Ö³¤Ï·ÅòÌÍ¡×¡Ö¿É³¤Ï·ÅòÌÍ¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒÊª¸ì¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó(ËÜ¼Ò:°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:²ÃÆ£ ±ûÇ·)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ø½ÏÀ®¾ßÌý¥éー¥á¥ó ¤¤ã¤Ù¤È¤ó¡Ù(°Ê²¼¡¢¤¤ã¤Ù¤È¤ó)¤Ï¡¢2025Ç¯£³·î25Æü(²Ð)¤è¤ê¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¡Ö³¤Ï·ÅòÌÍ¡×¡Ö¿É³¤Ï·ÅòÌÍ¡×¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö³¤Ï·ÅòÌÍ¡×890±ß(ÀÇ¹þ979±ß)
¤¤ã¤Ù¤Ä¤òÃæ¿´¤Ë£´¼ï¤ÎÌîºÚ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê150g°Ê¾åÁÇÍÈ¤²¤·¤Æ¡¢ÌîºÚ¤Î´ÅÌ£¡¦»ÝÌ£¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£±ö¥Ùー¥¹¤ËÌîºÚ¤Î»ÝÌ£¤¬ÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¡¢¤ä¤ß¤Ä¤¥¹ー¥×¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ø¤¤ã¤Ù¤È¤ó¡Ù¼«Ëý¤ÎÅòÌÍ(¥¿¥ó¥á¥ó)¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿É³¤Ï·ÅòÌÍ¡×990±ß(ÀÇ¹þ1,089±ß)
¤¿¤Ã¤×¤êÌîºÚ¤Î´ÅÌ£¡¦»ÝÌ£¤¬ÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¤ä¤ß¤Ä¤¥¹ー¥×¡£¡Ø¤¤ã¤Ù¤È¤ó¡ÙÆÃÀ½¤Î¿ÉÌ£Á¹¤òÍÏ¤«¤·¡¢¥¹ー¥×¤Î»ÝÌ£¡¦¿ÉÌ£¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯£³·î25Æü(²Ð)～2025Ç¯5·î18Æü(Æü)
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏÈÎÇäÆüÄø¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ø½ÏÀ®¾ßÌý¥éー¥á¥ó ¤¤ã¤Ù¤È¤ó¡Ù¤Ä¤¤¤Æ
¾®·¿Å¹ÊÞ¤ÎÆÃÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡¢ËÜ³ÊÇÉ¤ÎÃÏ°èÌ©Ãå·¿¥éー¥á¥óÅ¹¤Ç¤¹¡£´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Ç®¡¹¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¿©´¶¤Î¤¤ã¤Ù¤Ä¡¢ÂçÈ½¥Á¥ãー¥·¥åー¡¢È¾Æý²½¤µ¤»¤¿½ÏÀ®¾ßÌý¥¹ー¥×¤¬¼«Ëý¤Î¡Ö½ÏÀ®¾ßÌý ¤¤ã¤Ù¤È¤ó¡×¡£¹á¤ê¹â¤¤½ÏÀ®¾ßÌý¥¹ー¥×¤Ï¡¢ÆÃÀ½ºÙÂÇ¤ÁÌÍ¤ÈÇ®¡¹¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤¤ã¤Ù¤Ä¤È¤ÎÁêÀÈ´·²¤Ç¤¹¡£»ÈÍÑ¿©ºà¤ËºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¼«Ëý¤Î°ìÇÕ¤Ï¡¢¥éー¥á¥ó¹¥¤¤ÎÊý¤òÓ¹¤é¤»¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¤Ï¡Ö¤¤ã¤Ù¤È¤óñ»Ò¡×¡Ö¾ÆÆÚ¥Á¥ãー¥Ï¥ó¡×¡Ö¤«¤é¤¢¤²¡×¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢¿©¸å¤Î¡Ö¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¡×¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£Á´Å¹ÊÞ¤ËÃó¼Ö¾ì¤ò´°È÷¤·¡¢Å¹Æâ¤Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥·ー¥ÈÀÊ¤ä¤ªºÂÉß¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤ª»Ò¤µ¤ÞÏ¢¤ì¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡Ö½ÏÀ®¾ßÌý ¤¤ã¤Ù¤È¤ó¡×¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¡Ú¥¹ー¥×¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡ ÆÚ¤È·Ü¤È½¡ÅÄÀá¤Ç»Å¾å¤²¡¢¤¦¤ÞÌ£¡¦¹á¤ê¡¦¥³¥¯¤òÄ´ÏÂ¡ª
¡Ú½ÏÀ®¾ßÌý¤¬¤¨¤·¡Û£²¼ïÎà¤Î¾ßÌý¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ20Æü´Ö½ÏÀ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡È¤Þ¤í¤ä¤«¡É¤Ë¡ª
¡ÚÌÍ¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»ºÃÏ¡¦ÉÊ¼Á¤ò¸·Áª¤·¤¿¾®ÇþÊ´¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÈÆÃÀ½ºÙÂÇ¤Á¥¹¥È¥ìー¥ÈÌÍ¡É¡ª
¡Ú¤¤ã¤Ù¤Ä¡Û¡¡¡¡¡¡200¡î¤ÎÌý¤ÇÁÇÍÈ¤²¡ª¤¦¤ÞÌ£¤È´Å¤ß¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¿©´¶¤â¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¡ª
¡Ú¤¤ã¤Ù¤À¤ì¡Û¡¡¡¡¤¤ã¤Ù¤Ä¤Î¤¦¤ÞÌ£¤ò°ú¤½Ð¤¹ÀìÍÑ¤Î¤¿¤ì¡ª
¡Ú¥Á¥ãー¥·¥åー¡Û¡¡ÀÖ¿È¤È»é¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤È¤í¤Ã¤È½À¤é¤«¤Ê´¬¥Ð¥é¥Á¥ãー¥·¥åー¡ª
¡ÚÀÄÇ¬¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µ¨Àá¤´¤È¤Ë»ºÃÏ¤Î°ã¤¦·ÀÌóÇÀ²È¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÇ¬¡ª
¡Ú¾Æ³¤ÂÝ¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¹á¤ê¤È¤¦¤ÞÌ£¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤ë¡¢¸ü¤á¤Î³¤ÂÝ¡ª
¡Ú¤É¤ó¤Ö¤ê¡Û¡¡¡¡¡¡Ç®¡¹¤Î¥¹ー¥×¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÊÝ²¹À¤Î¹â¤¤¤É¤ó¤Ö¤ê¡ª
¢£¤¤ã¤Ù¤È¤óWEB¥Úー¥¸¡§https://www.cabbaton.jp/
¢£¤¤ã¤Ù¤È¤ó¸ø¼°X(µìtwitter)¡§https://twitter.com/kyabeton_ramen
¢£¤¤ã¤Ù¤È¤ó¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/kyabeton_ramen/
¢£¤¤ã¤Ù¤È¤ó¸ø¼°Facebook¡§https://www.facebook.com/cabbaton
¸ÂÄê¥¯ー¥Ý¥ó¤âÆÏ¤¯¡ª¡Ö¤¤ã¤Ù¤È¤ó¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡×¥À¥¦¥ó¥íー¥É
¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡§
¡ãApp Store¡ä
https://apps.apple.com/us/app/%E3%81%8D%E3%82%83%E3%81%B9%E3%81%A8%E3%82%93/id6473885987
¡ãGoogle Play¡ä
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.cabbaton.members
Êª¸ì¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ²ÃÆ£ ±ûÇ·
ÁÏ¶È¡§1949Ç¯12·î
ÀßÎ©¡§1969Ç¯£¹·î
½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»ÔÀ¾´äÅÄ£µÃúÌÜ£·-11
»ñËÜ¶â¡§28²¯±ß(2024Ç¯6·î30Æü¸½ºß)
Çä¾å¹â¡§1,071²¯±ß(2024Ç¯£¶·î´ü)
¢¨¥°¥ëー¥×Å¹ÊÞÇä¾å¹â¡¡Ìó1,550²¯±ß(2024Ç¯£¶·î´ü)
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§³°¿©»ö¶È¤Î±¿±ÄµÚ¤Ó¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥Á¥§ー¥óÅ¸³«
¥Ö¥é¥ó¥É¡§¾ÆÆù¤¤ó¤°/´Ý¸»¥éー¥á¥ó/ÆóÂåÌÜ´Ý¸»/½ÏÀ®¾ßÌý¥éー¥á¥ó ¤¤ã¤Ù¤È¤ó/¼÷»Ê¡¦¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö ¤æ¤º°Ã/¤ª¹¥¤ß¾ÆËÜÊÞ/µû³»°Ëæ ¤²¤ó²°/¤·¤ã¤Ö¤È¤«¤Ë ¸»»áÁíËÜÅ¹/½ÏÀ®¾ÆÆù Æù¸»/µí¤¿¤óÂç¹¥¤ ¾ÆÆù¤Ï¤Ã¤Ô¤£/¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¤«¤ë¤Ó Â¾
½ÐÅ¹¾õ¶·¡§¹ñÆâ725Å¹ÊÞ(¤¦¤ÁÄ¾±Ä474Å¹ÊÞ¡¢FC251Å¹ÊÞ)¡¢³¤³°42Å¹ÊÞ(2025Ç¯£±·î31Æü¸½ºß)
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://www.monogatari.co.jp/