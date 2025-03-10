¥¹¥È¥Ã¥¯¥ª¥×¥·¥ç¥óSaaS¡ÖKachilu¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëBizDB¡¢¥·ー¥É¥é¥¦¥ó¥É¤Ç»Î¶È¤«¤éÁí³Û3,600Ëü±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü
³ô¼°²ñ¼ÒBizDB¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¡§º£°æÎ´ÂÀÏº¡¢°Ê²¼¡ÖBizDB¡×¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÈ¯¹Ô¡¦´ÉÍý¤ò»Ù±ç¤¹¤ëSaaS¡ÖKachilu¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÊÛ¸î»Î¡¦²ñ·×»Î¡¦»ÊË¡½ñ»Î¡¦¼ÒÏ«»Î¤ò´Þ¤à27Ì¾¤Î»Î¶È¤«¤é¡¢¥·ー¥É¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÁí³Û3,600Ëü±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»ñ¶âÄ´Ã£¤ÎÇØ·Ê¤È»ö¶È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó
¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤òÌ¥ÎÏÅª¤Ê´Ä¶¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤ÈÌÜ»Ø¤·¤Æ
BizDB¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤òÌ¥ÎÏÅª¤Ê´Ä¶¤Ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë½¾¶È°÷¤ÎÊó½··ÁÂÖ¤Ç¤¢¤ë¥¹¥È¥Ã¥¯¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë²ÝÂê¤¬Âç¤¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï²¤ÊÆ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¥¹¥È¥Ã¥¯¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬½¾¶È°÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔÍø¤Ê¾ò·ï¤Ç¤¢¤ë¥±ー¥¹¤ä¡¢´ë¶ÈÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥È¥é¥Ö¥ë¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹Àß·×¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖKachilu¥¹¥È¥Ã¥¯¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÆÃÄ§¤È²ò·èºö
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢BizDB¤Ï¡ÖKachilu¥¹¥È¥Ã¥¯¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Kachilu¤Ç¤ÏºÇ¿·¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥È¥ì¥ó¥É¤òÈ¿±Ç¤·¡¢´ë¶È¤È½¾¶È°÷ÁÐÊý¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥¹¥È¥Ã¥¯¥ª¥×¥·¥ç¥óÀß·×¡¦È¯¹Ô¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼Â¸½¡£È¯¹Ô¤«¤é´ÉÍý¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Êµ¡Ç½
- Ìµ½þÀÇÀ©Å¬³Ê¥¹¥È¥Ã¥¯¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î·ÀÌó½ñºîÀ®¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÄù·ë
- ³ô¼çÁí²ñ¡¦ÊÑ¹¹ÅÐµÂÐ±þ
- È¯¹Ô¸å¤ÎÂà¿¦»þ½þµÑ¤ä¹Ô»È¿½ÀÁ¤Î´ÉÍý
¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤â»Ù±ç¤·¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ¡§Kachilu¸ø¼°¥Úー¥¸(https://www.kachilu.com/lp/so_issue/)
¥Þ¥ë¥Á¥×¥í¥À¥¯¥È²½¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë²ÝÂê²ò·è¤Ø
¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¥ª¥×¥·¥ç¥ó°Ê³°¤Ë¤âÊ¡Íø¸üÀ¸¡¢¼ÒÆâÀ©ÅÙ¡¢É¾²Á»ØÉ¸¤ÎÀ°È÷¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î²ÝÂê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£BizDB¤Ï¤³¤ì¤é¤òÊñ³çÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Þ¥ë¥Á¥×¥í¥À¥¯¥È²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¢£»ñ¶âÄ´Ã£¤ÎÌÜÅª
»Î¶È¤È¤ÎÄó·È¶¯²½¤Ë¤è¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Î³ÈÂç
¥¹¥È¥Ã¥¯¥ª¥×¥·¥ç¥óÈ¯¹Ô¤Ë¤ÏÀìÌçÃÎ¼±¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
Kachilu¥¹¥È¥Ã¥¯¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï·Ð±Ä¼Ô¼«¿È¤ÇÈ¯¹Ô¤Þ¤Ç½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿UI¤ÇÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ーµ¡Ç½¡×¤ò¿·¤¿¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥æー¥¶¤È»Î¶È¡¦ÀìÌç²È¤¬Ï¢·È¤·¡¢¥¹¥àー¥º¤ÊÈ¯¹Ô¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
»Î¶ÈÂ¦¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
- Ë¡²þÀµÂÐ±þ¤ÎÉéÃ´·Ú¸º
- ½ñÎàºîÀ®¹©¿ô¤ÎÂçÉýºï¸º
º£²ó¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¤è¤ê¡¢»Î¶È¤È¤ÎÄó·È¤ò¶¯²½¤·¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹
¥Þ¥ë¥Á¥×¥í¥À¥¯¥È²½¤Ë¸þ¤±¤¿³«È¯ÂÎÀ©¤Î¶¯²½
º£¸å¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤ÎÎÎ°è¤Ç¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹
- Ê¡Íø¸üÀ¸¡¦¼ÒÆâÀ©ÅÙ¡§Æ³Æþ»þ¤Îµ¬ÄêÊÑ¹¹¡¢µëÍ¿·×»»¡¢¶ÐÂÕÀßÄê
- µëÍ¿·×»»¡¦Ï«Ì³´ÉÍý¡§Ãæ¾®´ë¶È¸þ¤±¤ÎAI¤Ë¤è¤ëµëÍ¿·×»»¡¦Ï«Ì³´ÉÍý¤Î¼«Æ°²½
- ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¡§¥¨¥ó¥¸¥§¥ëÀÇÀ©¿½ÀÁ¡¢Ë¡¿ÍÅÐµ¡¢ÁÏ¶È¼Ô´Ö·ÀÌó¤Î¼«Æ°²½
¤³¤ì¤é¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢³«È¯¥Áー¥à¤ÎÁý¶¯¤È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤Î³È½¼¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¢£Åê»ñ²È¤Î¾Ò²ð¡¦½Ð»ñ¥³¥á¥ó¥È
»ÊË¡½ñ»Î¡¡ÃÓ¸¶ À¬ÌÀ»á
½Ð»ñ¥³¥á¥ó¥È
BizDB¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È²ÝÂê´¶¤Ë¶¦´¶¤·¡¢½Ð»ñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¤â¤Ã¤È³èÈ¯¤Ë¤·¡¢ÆüËÜ¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÇÍý»Î¡¡»Ô¸¶ ·°»á
½Ð»ñ¥³¥á¥ó¥È
¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤¬¤è¤ê¤è¤¤¿Íºà³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢º£¸åSO¤Î¥Ëー¥º¤Ï¤É¤ó¤É¤óÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
BizDB¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±½Ð»ñ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡¡Âç¿ù ¹¨Èþ»á
½Ð»ñ¥³¥á¥ó¥È
¡Ø¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤òÌ¥ÎÏÅª¤Ê´Ä¶¤Ë¡Ù¤È¤¤¤¦BizDB¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¿¼¤¯´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î½Ð»ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤Î°ÕµÁ¤¢¤ëÄ©Àï¤Ë»²²è¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë´¶¤¸¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Å¤¯¤ê¤Ë·È¤ï¤ì¤ë´î¤Ó¤ò¶¯¤¯¼Â´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤êÎÉ¤¤¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´Ä¶¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿³×¿·Åª¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÊË¡½ñ»Î¡¦¹ÔÀ¯½ñ»Î¡¡¾®ÌÚÁ¾ Í¥»Ò»á
½Ð»ñ¥³¥á¥ó¥È
»ÊË¡½ñ»Î¤È¤·¤Æ¡¢Ä©Àï¤¹¤ë´ë¶È¤¬À®Ä¹¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÌ¤Íè¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÈÆü¡¹´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£BizDB¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¡¢Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤¬½¸¤¤³èÌö¤Ç¤¤ëÉñÂæ¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¤â¤Î¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥·ー¥ó¤ò¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ³×¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÈùÎÏ¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÛ¸î»Î¡¡º´Æ£ Ä¾¼ù»á
½Ð»ñ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤òÌ¥ÎÏÅª¤Ê´Ä¶¤Ë¡×¤È¤¤¤¦BizDB¤ÎÍýÇ°¤Ë¶¦´¶¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎBizDB¤Î¤´È¯Å¸¤ò¿´¤«¤é±þ±ç¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÊÛ¸î»Î¡¦¸øÇ§²ñ·×»Î¡¡¿û¾Â ¾¢»á
½Ð»ñ¥³¥á¥ó¥È
Ë¡Î§¡¢²ñ·×´ð½à¤ÎÊÑ²½¤¬½ª¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤éÁ´¤Æ¤ò»Î¶È¤¬Â°¿ÍÅª¤Ë½èÍý¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈó¸úÎ¨¤Ê¾å¤Ë¹â¥³¥¹¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£BizDB¤µ¤ó¤Î»ý¤Äµ»½Ñ¤Ï¼Ò²ñ¤«¤é¤âÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤È´¶¤¸¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´»Ù±ç¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ÊË¡½ñ»Î¡¦¹ÔÀ¯½ñ»Î¡¦Âð·ú»Î¡¡ÅÄÃæ ¤¢¤æÈþ»á
½Ð»ñ¥³¥á¥ó¥È
¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤è¤êÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢º£¸å¤Î¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î´Ä¶¤ò¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¤½¤Î°ì½õ¤òÃ´¤¦¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÊË¡½ñ»Î¡¡ÄÚ°æ ¹¨ÂÀ»á
½Ð»ñ¥³¥á¥ó¥È
º£°æ¤µ¤óÎ¨¤¤¤ëBizDB¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ò±ó¤¯¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÊË¡½ñ»Î¡¡ÃæÂ¼ æÆÂÀÏº»á
½Ð»ñ¥³¥á¥ó¥È
¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë´ë¶È¤È¤Ã¤Æ¡¢Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤ò°ú¤¤Ä¤±¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥¹¥È¥Ã¥¯¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î³èÍÑ¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢Ë¡Ì³¤äÀÇÌ³¤ÎÊÉ¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç»Ù±ç¤Ç¤¤ëÀìÌç²È¤Î¿ô¤â¸Â¤é¤ì¡¢¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇBizDB¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÇÒ¸«¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»Î¶È¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢BizDB¤ÎÄ©Àï¤òÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¸øÇ§²ñ·×»Î¡¦ÀÇÍý»Î¡¡È«»³ ¸¬¿Í»á
½Ð»ñ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢½Ð»ñ¤òÄÌ¤¸Ãç´Ö¤È¤·¤Æ»²²è¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¥·ー¥É¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢SO¤¬¤è¤êÉáµÚ¤·»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¾Íè¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£BizDB¤Ï¤½¤ì¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸øÇ§²ñ·×»Î¡¡¸¶ Âç²ð»á
½Ð»ñ¥³¥á¥ó¥È
¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥È¥Ã¥¯¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ïº£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢BizDB¤µ¤ó¤ÎÄó¶¡¤¹¤ë¥¹¥È¥Ã¥¯¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ï²è´üÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÈ¯Å¸¤Ë°ì½ï¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
»ÊË¡½ñ»Î¡¡Æü¹â ·¼ÂÀÏº»á
½Ð»ñ¥³¥á¥ó¥È
ÁÏ¶È¤«¤é¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢º£²ó¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤´³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÛ¸î»Î¡¡Ê¿ËÜ Âç¾ë»á
½Ð»ñ¥³¥á¥ó¥È
BizDB¼Ò¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤äÁÏ¶È½é´ü¤Ë»Î¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âç¤¤Ê²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó½Ð»ñ¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£BizDB¼Ò¤ÎÄ©Àï¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¤È¤â¤ËÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¯¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸øÇ§²ñ·×»Î¡¡Æ£»³ ¾Íµª»á
½Ð»ñ¥³¥á¥ó¥È
Kachilu¤Ï¡¢Ê£»¨¤ÇÈÑ»¨¤Ê¥¹¥È¥Ã¥¯¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÈ¯¹Ô¡¦´ÉÍý¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¤·¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤òÎÏ¶¯¤¯»Ù¤¨¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ö¤òÆ±¤¸¤¯¤¹¤ëÂ¿¤¯¤ÎÀìÌç²È¤Î³§ÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤Î³×¿·Åª¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÉáµÚ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¡¢²ñ·×¡¦¶âÍ»¹©³Ø¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ê´Ä¶¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÊË¡½ñ»Î¡¡¿¿²¼ ¹¬¹¨»á
½Ð»ñ¥³¥á¥ó¥È
º£¸å¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬Í¥½¨¤ÊÃç´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£BizDB¼Ò¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÂ¿¤¯¤ÎÍ¥½¨¿Íºà¤¬½¸¤Þ¤ë½Û´Ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È´¶¤¸¡¢¤³¤ÎÅÙ½Ð»ñ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ÊË¡½ñ»Î¡¡¾¾ËÜ ¸÷Ê¿»á
½Ð»ñ¥³¥á¥ó¥È
¡ÖKachilu¥¹¥È¥Ã¥¯¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¥ª¥×¥·¥ç¥óÈ¯¹Ô¡¦´ÉÍý¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´Ä¶¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ Æ±¼Ò¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨½Ð»ñ¤ò·è¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤È¤·¤Æ¤â¡¢BizDB¤È¶¦¤Ë¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÇÍý»Î¡¡Ì«Ã« ¹Ò²ð»á
½Ð»ñ¥³¥á¥ó¥È
·Ð±Ä»ñ¸»¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¤½¤Î´ë¶È¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¾å¤ÇÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¥ª¥×¥·¥ç¥óÈ¯¹Ô¤Ë¤ÏÀìÌçÅªÃÎ¼±¤ÎÉ¬Í×À¤äÈÑ»¨¤Ê¼êÂ³¤¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ BizDB¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖKachilu¥¹¥È¥Ã¥¯¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¤È¤«³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î½Ð»ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥·ー¥ó¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¶¦¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÊË¡½ñ»Î¡¡»³ËÜ ·ë¹á»á
½Ð»ñ¥³¥á¥ó¥È
¶áÇ¯¡¢¹ñÆâ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ô¾ì¤¬³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¡¢²¤ÊÆ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤âÀ©ÅÙÀß·×¤ä¼êÂ³¤ÌÌ¤Ç¤Î²ÝÂê¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£ BizDB¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤¬¡¢¼êÂ³¤¤ÎÈÑ»¨¤µ¤ä¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´Ä¶¤¬¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ º£²ó¤Î½Ð»ñµÚ¤Ó¶ÈÌ³Äó·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢BizDB¤¬º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ì¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£ÂåÉ½¼èÄùÌò º£°æÎ´ÂÀÏº¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
º£²ó27Ì¾¤â¤Î»Î¶È¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´½Ð»ñ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÍýÇ°¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¤Ë¤â¶¯¤¯¶¦´¶¤¤¤¿¤À¤¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Î²ÄÇ½À¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´½Ð»ñ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»Î¶È¤ÎÊý¡¹¤È¤Ï¶¦¤Ë»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤â°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤òÌ¥ÎÏÅª¤Ê´Ä¶¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡×ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢À®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢²æ¡¹¼«¿È¤â¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÈóÏ¢Â³¤ÊÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£BizDB³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒBizDB
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§º£°æÎ´ÂÀÏº¡¡
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è
URL ¡¡ ¡§https://www.biz-db.com/
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
https://forms.gle/d64WQ5kxyZgvkWpd7