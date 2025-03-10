´ØÀ¾³°¹ñ¸ìÂç³Ø

³Ø¹»Ë¡¿Í´ØÀ¾³°¹ñ¸ìÂç³Ø¤Ï¡¢Âç³Ø³ØÄ¹¤ËµÆÃÓÀ¶ÌÀ¡Ê¤­¤¯¤Á¡¦¤­¤è¤¢¤­¡Ë¡¡³°¹ñ¸ì³ØÉô¶µ¼ø¡¢Ã»´üÂç³ØÉô³ØÄ¹¤ËÃ«ËÜÏÂ»Ò¡Ê¤¿¤Ë¤â¤È¡¦¤«¤º¤³¡Ë¸½³ØÄ¹¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÁªÇ¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¤´ü¤Ï2025Ç¯4·î1Æü¤«¤é2027Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î2Ç¯´Ö¤Ç¤¹¡£


¤Ê¤ª¡¢ÂçÄí¹¬ÃË¡Ê¤ª¤ª¤Ð¡¦¤æ¤­¤ª¡Ë¸½Âç³Ø³ØÄ¹¤Ï2025Ç¯3·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÂàÇ¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£





¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Úµ­¡Û


´ØÀ¾³°¹ñ¸ìÂç³Ø¿Í»ö¡Ê4·î1Æü¡Ë


¢¦Âç³Ø³ØÄ¹¡¡µÆÃÓÀ¶ÌÀ¡á¿·Ç¤


¢¦Ã»´üÂç³ØÉô³ØÄ¹¡¡Ã«ËÜÏÂ»Ò¡áºÆÇ¤


¡ÚÂàÇ¤¡Û¡Ê3·î31Æü¡Ë¡¡Âç³Ø³ØÄ¹¡¡ÂçÄí¹¬ÃË


¡¡