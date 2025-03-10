¡Ú¥ß¥¹¥ß¡Ûµ¡³£ÉôÉÊÄ´Ã£¤ÎAI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ömeviy¡×/ ÈÄ¶âÉôÉÊ¡Ö¥¯¥êー¥óÀö¾ô¡×¤ËÂÐ±þ
µ¡³£ÉôÉÊÄ´Ã£¤ÎAI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ömeviy¡Ê¥á¥Óー¡Ë¡×¡Ê¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥¹¥ß¥°¥ëー¥×ËÜ¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯3·î10Æü¤è¤ê¡¢ÈÄ¶âÉôÉÊ¤Ç¡Ö¥¯¥êー¥óÀö¾ô¡×¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÈ¾Æ³ÂÎ¤ä¸÷³Øµ¡´ï´ØÏ¢¤Ê¤É¡¢ÉôÉÊÀö¾ô¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¶È³¦¤Î¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¥ß¥¹¥ß¤Ï¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢IA¡Ê¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¡¦¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë»º¶È¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç»þ´Ö²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¡¢À¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ÇØ·Ê
¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÉôÉÊ¤Ë»ÄÎ±¤·¤¿ÀÚºïÌý¡¦ÀÚ¤êÊ´¡¦Ê´¿Ð¤Ê¤É¤Î±ø¤ì¤ò½üµî¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÉôÉÊÀö¾ô¤¬ÉÑÈË¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¶áÇ¯À®Ä¹¤òÂ³¤±¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¤ä¸÷³Øµ¡´ï¤Ê¤É¤ÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¤Ç¤Ï¡¢ÈùºÙ¤Ê±ø¤ì¤¬À½Â¤ÉÔÎÉ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹°ì°ø¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¹â¤¤±ÒÀ¸´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿¥¯¥êー¥ó´Ä¶¤ÇÀö¾ô¤µ¤ì¤¿ÉôÉÊ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÀìÌçÅª¤Êµ»½Ñ¤äÀßÈ÷¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢³°Éô¤ÎÀìÌç¶È¼Ô¤Ë°ÑÂ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¸«ÀÑ°ÍÍê¤äÌ¤Àö¾ôÉôÉÊ¤ÎÁ÷ÉÕºî¶È¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¼ê´Ö¤ä»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸½¾õ¤ËÂÐ¤·¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢2022Ç¯8·î¤è¤ê¥ß¥¹¥ß¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤Í¤¸¡¢¥Ê¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¾®ÊªÉôÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤´ÍøÍÑ´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Àö¾ô¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÇ¼ÉÊ¤ò¤¹¤ë¡Ö¥¯¥êー¥óÀö¾ôÉÊ¡×¢¨1¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤è¤ê¡Ömeviy¤â¥¯¥êー¥óÀö¾ô¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤´Í×Ë¾¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥¯¥êー¥óÀö¾ôÂÐ±þ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤ËºÝ¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¯¥êー¥óÀö¾ô¤ò¹Ô¤¦ÂÎÀ©¤âÀ°È÷¤·¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÀö¾ôÉôÉÊ¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÌó50¡ó¢¨2Ç¼´ü¤òÃ»½Ì¡¢ºÇÃ»5ÆüÌÜ½Ð²Ù¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àö¾ôÉôÉÊ¤ÎÄ´Ã£¤Ë¤ª¤±¤ë¼ê´Ö¤òºï¸º¡¢¥êー¥É¥¿¥¤¥à¤òÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡¥ß¥¹¥ßÉ¸½àÉÊ¡Ö¥¯¥êー¥óÀö¾ôÉÊ¡× Web¥µ¥¤¥È¡§https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/product/clean/cleaning/about/
¢¨2¡¡¼«¼ÒÄ´¤Ù
¢£ ¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¥ê¥êー¥¹Æü¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯3·î10Æü
ÄÉ²Ã¥µー¥Ó¥¹¡¡¡¡¡§¥¯¥êー¥óÀö¾ô
ÂÐ¾Ý¥µー¥Ó¥¹¡¡¡¡¡§ÈÄ¶âÉôÉÊ
Àö¾ôÊýË¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Ã¦»éÀö¾ô¡¢ÀºÌ©Àö¾ô¡¢ÅÅ²ò¸¦Ëá¡ÜÀºÌ©Àö¾ô
¥µ¥¤¥º¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1ÊÕºÇÂç1,500mm
½Ð²ÙÆü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ºÇÃ»5ÆüÌÜ½Ð²Ù
¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
meviy¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡¡¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¡¡https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/news/new-release/48116/
¢£ Áª¤Ù¤ëÀö¾ôÊýË¡
¢¨Àö¾ô¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÉ»¬¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÌýÊ¬¤â°ì½ï¤Ë½üµî¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ì¤Àö¾ôÉÊ¤ËÈæ¤Ù»¬¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¬ÍÑ¾ì½ê¤äÊÝ´É´Ä¶¤Ë¤Ï½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ meviy ¤È¤Ï
meviy¤Ïµ¡³£ÉôÉÊ¤Î3D¥Çー¥¿¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¹¤ë¤À¤±¤ÇAI¤¬¼«Æ°¤ÇÂ¨»þ¸«ÀÑ¤â¤ê¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ½Â¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤êºÇÃ»1Æü¤Ç¤Î½Ð²Ù¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢µ¡³£ÉôÉÊÄ´Ã£»þ¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿ºî¶È»þ´Ö¤Î9³ä°Ê¾å¤òºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÉôÉÊÄ´Ã£¤Ë¤ª¤±¤ëÈó¸úÎ¨¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¹ñÆâ¥·¥§¥¢
No.1¢¨¤ò³ÍÆÀ¡¢Âè9²ó¤â¤Î¤Å¤¯¤êÆüËÜÂç¾Þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢À½Â¤¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¤Ç¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉôÉÊÄ´Ã£DX¤òÄÌ¤¸¤¿»þ´Ö²ÁÃÍ¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¢¨2023Ç¯¥ª¥ó¥é¥¤¥óµ¡³£ÉôÉÊÄ´Ã£¥µー¥Ó¥¹¹ñÆâ¥æー¥¶ー¿ô¥·¥§¥¢¡¡¥Æ¥¯¥Î¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥ê¥µー¥ÁÄ´¤Ù
meviy Web¥µ¥¤¥È ¡§https://meviy.misumi-ec.com/
¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÀ¼ ¡§https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/archives/category/case/user_case/
¢£ ¥ß¥¹¥ß¤È¤Ï
¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¸½¾ì¤ÇÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëµ¡³£ÉôÉÊ¤ä¡¢¹©¶ñ¡¦¾ÃÌ×ÉÊ¤Ê¤É¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë31.8Ëü¼Ò¡Ê2024Ç¯3·î»þÅÀ¡Ë¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À½Â¤µ¡Ç½¤ò»ý¤Ä¥áー¥«ー¤ÈÂ¾¼Ò¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¾¦¼Ò¤È¤·¤Æ¤Î´é¤òÊ»¤»»ý¤Ä¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤È¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë»ö¶È´ðÈ×¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë³Î¼ÂÃ»Ç¼´ü¡×¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊóÆ»¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥¹¥ß¥°¥ëー¥×ËÜ¼Ò ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¡¦¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¼¼¡¡¾¾¸¶¡¦¾®Äí
e-mail: pr@misumi.co.jp¡¡¡¡Tel: 03-6777-7502