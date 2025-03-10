½ÐÅ¹Æù¥á¥Ë¥åーÂç¸ø³«¡ª¡ÖTHE MEAT YOKOHAMA 2025¡×´ØÅì½é³«ºÅ¤ÎÆù¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÆù¡ß¥ï¥¤¥ó¤Î¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤ò
¡¡2025Ç¯4·î25Æü¡Ê¶â¡Ë～5·î6Æü¡Ê²Ð¡¦µÙ¡Ë¤Î12Æü´Ö¡¢²£ÉÍ¡¦»³²¼¤ÕÆ¬ÆÃÀß²ñ¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Õー¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTHE MEAT YOKOHAMA 2025¡Ê¥¶¡¦¥ßー¥È ¥è¥³¥Ï¥Þ 2025¡Ë¡×¡Êhttps://themeat.jp¡Ë¤Î½ÐÅ¹¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆùÎÁÍý¤È¤Î¡È¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¡áÀÜÂ³¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢´ØÅì½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óËÉÙ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Óー¥Õ¡¢¥Á¥¥ó¡¢¥Ýー¥¯¡¢¥é¥à¤Ê¤É¤ÎÆùÎÁÍý¤¬Ìó30¼ïÎàÅÐ¾ì¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ëÆùÎÁÍý¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬Éý¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ï¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Óー¥ë¤ä¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤È¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¡¢³Ú¤·¤ßÊý¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡£¿©¸å¤Î¥Ç¥¶ー¥È¤âÂ·¤¤¡¢²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤´°ì½ï¤Ë¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥ï¥¤¥ó¤Î¤ª¤È¤â¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ª¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤«¤é¥¢¥¸¥¢¥ó¥á¥Ë¥åー¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª
¡¡¤Þ¤º¤Ï¥ï¥¤¥ó¤ÈÈ´·²¤ÎÁêÀ¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¥á¥Ë¥åー¤«¤é°ìµó¾Ò²ð¡ª ¡ÚWORLD DINER¡Û¤«¤é¤Ï¡ÖËÌ³¤Æ»»º¹ñ»ºµí¤Î¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¡×¤ä¡¢¥¸¥åー¥·ー¤Ê»é¤¬¾è¤Ã¤¿¹ñ»ºµí¥Û¥ë¥â¥ó¤ò¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ÈßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¹ñ»ºµí¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Û¥ë¥â¥ó¾Æ¤¡×¤Ë¡¢¡ÚBISTRO THE MEAT¡Û¤Î¡Ö3¼ï¤Î¥½ー¥»ー¥¸À¹¤ê¹ç¤ï¤»¡×¡¢ìÔÂô¤Ê¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¹á¤ê¤¬Éº¤¦¡ÚThe 3rd. Shibuya¡Û¤Î¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ±ö¤Ç¿©¤Ù¤ë¥Á¥¥ó¥Õ¥ê¥Ã¥È¡×¤ä¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤Î¡ÖSpicy¡ª¥¯¥ê¥¹¥Ôー¥Á¥¥ó¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÚPASTA DINER PITANGO¡Û¤Î¥È¥Þ¥È¥½ー¥¹¤¬¿©Íß¤½¤½¤ëÆÃÀ½¡Öµí¥Ï¥Á¥Î¥¹¤Î¥Ô¥ê¿É¥È¥ê¥Ã¥Ñ¡×¤ä¡ÚBAYSIDE BEEF KITCHEN¡Û¤Î¡Ö¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢»ºµí¤ÎÀ¸¥Ï¥à¡×¡¢¥ï¥¤¥ó¤Ë¤¢¤ï¤»¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ´°À®¤µ¤»¤¿¡ÚÆù½èÅ·Êæ¡Û¤Î¡ÖÆÚ¥Ï¥é¥ß¤ä¤ï¤é¤«¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¼Ñ¡×¤Ê¤É¡¢ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥á¥Ë¥åー¤¬ÀªÂ·¤¤¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ªÆù¤ÎÌ£¤òÌÜ°ìÇÕ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤ÇÉ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÆùÆù¤·¤¤¡ÈÆù¥ï¥¤¥ó¥á¥Ë¥åー¡É¤Ë¤âÃíÌÜ¡£´õ¾¯Éô°Ì¥µ¥¬¥ê¤ò¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥ì¥¢¤Î¥¹¥Æー¥¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¡Ú¾ÆÆù¤È¤´¤Ï¤ó¤Î´ñÀ×¡Û¤Î¡ÖßÕ¤ê¥Ï¥é¥ß¥¹¥Æー¥¡×¤äÄ¾·Â6cmÄ¶¤¨¤Î¡Ö¹õÌÓÏÂµí¤Î²ô¡ªBIG¥ßー¥È¥Üー¥ë¡×¤Ë¡¢¡ÚThe Kebab Factory¡Û¤Î¤¸¤Ã¤¯¤ê²ÐÆþ¤ì¤·¤¿½À¤é¤«¤¤Æù¸ü¤Î¡Ö¥¸¥åー¥·ー¥·¥å¥é¥¹¥³µí¥¹¥Æー¥¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¥é¥à¶ú¡×¤Ê¤É¤â¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¥ï¥¤¥ó¤Ë¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¹ç¤¦¥¢¥¸¥¢¥óÉ÷¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥Ë¥åー¤Ê¤É¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡£20»þ´Ö°Ê¾å¼Ñ¹þ¤ó¤À¡ÚCAL-VIET CINTAS365¡Û¤Î¡Ö¤¢¤¬¤ÎÉ±µí¤È¤í¤±¤ë¥Óー¥Õ¥·¥Á¥åー¡×¤ÏÆù¤Î»Ý¤ß¤¬¸ý¤ÎÃæ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¡£¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¡¢¥Ï¥Ëー¥Þ¥¹¥¿ー¥É¡¢¾ßÌý¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¤Î3¼ï¤«¤é¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ç¤¤ë¿Íµ¤´Ú¹ñÎÁÍýÅ¹¡Ú´Ú¹ñÅÁÅýÎÁÍý¥Ï¥Ì¥ê¡Û¤Î¡Ö´Ú¹ñ¥¯¥ê¥¹¥Ôー¥Á¥¥ó¡×¤ä¡¢¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ë¤ò¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¶ú¾Æ¤¤Ë¤·¤¿¡Ú´Ú¹ñ¾ÆÆùsisi¡Û¤Î¡Ö¤´¤ÞÌý¹á¤ë¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ë¶ú¡×¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡£
¢£¤Þ¤À¤¢¤ë¡ª¡ÈÆù¤Ï¥¬¥Ä¥ó¤È¿©¤Ù¤¿¤¤¡ÉÇÉ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥á¥Ë¥åー¤ä¡¢¥·¥ó¥×¥ë¥¹¥Æー¥¤ä¥·¥á¥á¥Ë¥åー¤Þ¤Ç¡ª
¡¡ÀºÆùÅ¹¤¬¤³¤À¤ï¤ê¤Ì¤¤¤¿µæ¶Ë¤Îµí¥«¥Ä¡Ö±ö¤È¤ï¤µ¤Ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¹ñ»ºµí¥ì¥¢¥«¥Ä¡×¤ä¡ÖÆù²°¤Î¥´¥í¥´¥í¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¡×¤Ï¡Ú¶ÌÀîÀºÆùÅ¹¡Û¤«¤é¡£¡ÚCAL-VIET CINTAS365¡Û¤Î¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¥·¥§¥Õ¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤¹¥Ñ¥ê¥Ã¤È»Å¾å¤²¤¿¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥àÉ÷¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯¥Á¥¥ó¥¹¥Æー¥¡×¤Ï¥Ü¥ê¥åー¥àËþÅÀ¡£¡ÚÏ»ËÜÌÚº½ÉÍ¡Û¤«¤é¤Ï¡¢ÆÚ¥íー¥¹Æù¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿Æù½Á¤È¥Á¥§¥Àー¥Áー¥º¥½ー¥¹¤òÍí¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡Ö²Æì¸©»ºÆÚ¥È¥ó¥Æ¥ ¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¥Áー¥º¡×¤È¡¢ÆÚÆù¤Î¥³¥¯¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¸üÀÚ¤ê¥Ýー¥¯¥¹¥Æー¥ ¥¿¥ë¥¿¥ëÅº¤¨¡×¤Ê¤É¿©¤Ù±þ¤¨¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Î¥á¥Ë¥åー¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¡¡Æù¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Þ¥¹¥È¥á¥Ë¥åー¤Îµí¥¿¥ó¤Ï¡¢¡Ú´Ú¹ñ¾ÆÆùsisi¡Û¤«¤é¡Ö¸üÀÚ¤êµí¥¿¥ó¥¹¥Æー¥¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¥³¥ê¥³¥ê¤Î¿©´¶¤È»Ý¤ß¤òÌ£¤ï¤¦¤¿¤á¤Ë±ö¸ÕÜ¥¤È¤ï¤µ¤Ó¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡£¡ÚÀÐ³ÀÅç¤¤¿¤¦¤ÁËÒ¾ì¡Û¤ÎÏÂµí¤È¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤À¤±¤Çºî¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥³¥í¥Ã¥±¡Ö¹õÌÓÏÂµí¶Ë¤ß¥Óー¥Õ¥³¥í¥Ã¥± 2¸Ä¡×¤ä¡¢µí¥«¥ë¥Ó¤ÎÆù½Á¤òÆÃÀ½¤ª¤í¤·¥Ý¥ó¿Ý¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤¤¤¿¤À¤¯¡Ö¹õÌÓÏÂµí¥«¥ë¥Ó¥¹¥Æー¥&ÆÃÀ½¤ª¤í¤·¡×¡¢¤ï¤µ¤Ó¤¬»Ý¤ß¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤Î©¤¿¤»¤ë¡ÚÆù½è Å·Êæ¡Û¤Î¡Ö½ÏÀ®º´²ìµí¥¹¥Æー¥¡×¤Ê¤ÉÏÂÉ÷¤ä¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌ£ÉÕ¤±ÇÉ¤â¤´°Â¿´¤ò¡£¤ªÅ¹¼«Ëý¤ÎÀ¸¥Ñ¥¹¥¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÚPASTA DINER PITANGO¡Û¤ÎºÇ¹â¤Ë¡ÈÆùÆù¤·¤¤¡É¡Ö¥á¥¬¥ß¥ó¥Á¥ßー¥È¥½ー¥¹¤ÎÀ¸¥Ñ¥¹¥¿¡×¤ä¡ÚBAYSIDE BEEF KITCHEN¡Û¤Î¡Öµí¥¿¥ó¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¥é¥¤¥¹¡×¡¢¡ÚBISTRO THE MEAT¡Û¤Î¡Ö¥Þ¥Ã¥±¥¤¥ó ¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¡×¤Ï¡¢¥·¥á¤È¤·¤Æ¤â¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤Æ¤âOK¡£
¢£²ñ¾ì¤Î¥ï¥¤¥ó¥³ー¥Êー¤Ï¥½¥à¥ê¥¨¥»¥ì¥¯¥È¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥ï¥¤¥ó¤¬ËèÆüÌó15¼ïÎà¡ª
¡¡¥½¥à¥ê¥¨¤¬º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¸·Áª¤·¤¿¥ï¥¤¥ó¡ÊÀÖ¡¿Çò¡Ë¡¢¥í¥¼¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥µ¥ó¥°¥ê¥¢¡¢¥¹ー¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¡¢¥·ー¥É¥ë¤¬11¼ïÎà¤È¡¢¤µ¤é¤ËÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ï¥¤¥ó¤¬Ìó5¼ï¤È¡¢¥ï¥¤¥ó¥³ー¥Êー¤Ç¤ÏËèÆüÌó15¼ïÎà¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥Á¥ê¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È¸¶»º¹ñ¤âÉý¹¤¯¡¢¤É¤ó¤ÊÆùÎÁÍý¤È¤â¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¿É¸ý¤«¤é´Å¸ý¡¢¥Õ¥ë¥Ü¥Ç¥£¤«¤é¥é¥¤¥È¥Ü¥Ç¥£¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥ï¥¤¥ó¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥Ó¥®¥Êー¤«¤é¥ï¥¤¥óÄÌ¤ÎÊý¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏÆùÎÁÍý¤È¥ï¥¤¥ó¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤â¤´ÍÑ°Õ¡ª
¡ú¡ÚTHE MEAT YOKOHAMA 2025¡Û³«ºÅ³µÍ×
¢£Æü»þ¡¡2025Ç¯4·î25Æü¡Ê¶â¡Ë～5·î6Æü¡Ê²Ð¡¦µÙ¡Ë
¡¡Ê¿Æü11¡§00～20¡§00¡¢ÅÚÆü½Ë10¡§00～20¡§00
¢£²ñ¾ì¡¡²£ÉÍ¡¦»³²¼¤ÕÆ¬ÆÃÀß²ñ¾ì
¡Ê²£ÉÍ»ÔÃæ¶è»³²¼Ä®279-25 »³²¼ÉÖÆ¬Æâ¡Ë
¢£¥¢¥¯¥»¥¹¡¡¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Àþ¸µÄ®¡¦Ãæ²Ú³¹±Ø¤«¤éÅÌÊâ8Ê¬
¢£ÎÁ¶â¡¡Æþ¾ìÎÁÌµÎÁ ¢¨°û¿©ÂåÊÌÅÓ
¡Ê¿©·ô¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥ÉÍøÍÑ²ÄÇ½¡Ë
¢£¼çºÅ¡¡THE MEAT YOKOHAMA 2025¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡¡¡¡¡¡ ¡ÊLAF Entertainment¡¿¥é¥¤¥Ö¥¨¥°¥¶¥à ¤Û¤«¡Ë
¢£´ë²èÀ©ºî¡¡LAF Entertainment
¢£À©ºî¶¨ÎÏ¡¡SHIFT
¢£¸å±ç¡¡²£ÉÍ»Ô¡¿²£ÉÍ¹Á¥Ïー¥Ðー¥ê¥¾ー¥È¶¨²ñ
¢£¶¨»¿¡¡¥µ¥ó¥È¥êーÀ¸¥Óー¥ë
¢£¶¨ÎÏ ÅìµÞÅÅÅ´¡¿²£ÉÍ¹âÂ®Å´Æ»
¢£¤ªÌä¹ç¤» https://themeat.jp
¡ýHP https://themeat.jp ¡¡¡ýX¡§@the_meat_LAF¡¡¡ýInstagram¡§the_meat_LAF
<<Á°Çä¤ê·ô¾ðÊó>>¡¡¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤ä¥¤ー¥×¥é¥¹¤Ë¤ÆÁ°Çä¤ê·ô¤âÈÎÇäÃæ¡ª¾Ü¤·¤¯¤ÏHP(https://themeat.jp)¤Ø
¢£¡Ô½ÐÅ¹¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×°ìÍ÷¡Õ
▶︎MEAT¡Ú¾ÆÆù¤È¤´¤Ï¤ó¤Î´ñÀ×¡Û¡§ßÕ¤ê¥Ï¥é¥ß¥¹¥Æー¥¡¢¹õÌÓÏÂµí¤Î²ô¡ªBIG¥ßー¥È¥Üー¥ë¡¿¡ÚCAL-VIET CINTAS365¡Û¡§¥Ù¥È¥Ê¥àÉ÷¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯¥Á¥¥ó¥¹¥Æー¥¡¢¤¢¤¬¤ÎÉ±µí¤È¤í¤±¤ë¥Óー¥Õ¥·¥Á¥åー¡¿¡ÚÀÐ³ÀÅç¤¤¿¤¦¤ÁËÒ¾ì¡Û¡§¹õÌÓÏÂµí¥«¥ë¥Ó¥¹¥Æー¥&ÆÃÀ½¤ª¤í¤·¡¢¹õÌÓÏÂµí¶Ë¤ß¥Óー¥Õ¥³¥í¥Ã¥± 2¸Ä¡¿¡Ú´Ú¹ñ¾ÆÆùsisi¡Û¡§¸üÀÚ¤êµí¥¿¥ó¥¹¥Æー¥¡¢¤´¤ÞÌý¹á¤ë¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ë¶ú¡¿¡ÚThe 3rd. Shibuya¡Û¡§Spicy¡ª¥¯¥ê¥¹¥Ôー¥Á¥¥ó¡¢¥È¥ê¥å¥Õ±ö¤Ç¿©¤Ù¤ë¥Á¥¥ó¥Õ¥ê¥Ã¥È¡¿¡ÚPASTA DINER PITANGO¡Û¡§¥á¥¬¥ß¥ó¥Á¥ßー¥È¥½ー¥¹¤ÎÀ¸¥Ñ¥¹¥¿¡¢µí¥Ï¥Á¥Î¥¹¤Î¥Ô¥ê¿É¥È¥ê¥Ã¥Ñ¡¿¡Ú¶ÌÀîÀºÆùÅ¹¡Û¡§±ö¤È¤ï¤µ¤Ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¹ñ»ºµí¥ì¥¢¥«¥Ä¡¢Æù²°¤Î¥´¥í¥´¥í¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¡¿¡ÚThe Kebab Factory¡Û¡§¥¸¥åー¥·ー¥·¥å¥é¥¹¥³µí¥¹¥Æー¥¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¥é¥à¶ú¡¿¡ÚÏ»ËÜÌÚ º½ÉÍ¡Û¡§²Æì¸©»ºÆÚ¥È¥ó¥Æ¥ ¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¥Áー¥º¡¢¸üÀÚ¤ê¥Ýー¥¯¥¹¥Æー¥ ¥¿¥ë¥¿¥ëÅº¤¨¡¿¡ÚWORLD DINER¡Û¡§ËÌ³¤Æ»»º¹ñ»ºµí¤Î¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¡¢¹ñ»ºµí¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Û¥ë¥â¥ó¾Æ¤¡¿¡ÚÆù½èÅ·Êæ¡Û½ÏÀ®º´²ìµí¥¹¥Æー¥¡¢ÆÚ¥Ï¥é¥ß¤ä¤ï¤é¤«¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¼Ñ¡¿¡Ú´Ú¹ñÅÁÅýÎÁÍý¥Ï¥Ì¥ê¡Û¡§´Ú¹ñ¥¯¥ê¥¹¥Ôー¥Á¥¥ó(¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¡¿¥Ï¥Ëー¥Þ¥¹¥¿ー¥É¡¿¾ßÌý¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¡Ë¡¿¡ÚBISTRO THE MEAT¡Û¡§3¼ï¤Î¥½ー¥»ー¥¸À¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¢¥Þ¥Ã¥±¥¤¥ó ¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¡¿¡ÚBAYSIDE BEEF KITCHEN¡Û¡§µí¥¿¥ó¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¥é¥¤¥¹¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢»ºµí¤ÎÀ¸¥Ï¥à
▶︎DRINK¡Ú¥µ¥ó¥È¥êーÀ¸¥Óー¥ë¡Û¥µ¥ó¥È¥êーÀ¸¥Óー¥ë Ã®À¸¡¿¡ÚTHE WINE COUNTER¡ÛÀÖ¡¢Çò¡¢¥í¥¼¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥µ¥ó¥°¥ê¥¢(ÀÖ)¡¢¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¡¢¥·ー¥É¥ë³Æ¼ï
▶︎DESSERT¡Ú¤ä¤¤¤¤â½èDoCo?ÆõÈÖ´Û¡Û¡§BIG¤ä¤¤¤¤â¥½¥Õ¥È¡Ê¥×¥ìー¥ó¡¿»ç¡¿¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¿¡Ú¤Õ¤ëー¤Ä¤Ê¤Î¤Ë¡Û¹ñ»º»ÈÍÑ¥×¥ì¥ß¥¢¥àÀ¸¤¤¤Á¤´°»¡¢ìÔÂô¤¤¤Á¤´¤Î¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤«¤É¹