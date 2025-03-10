¡Ú¿·Å¹¥ªー¥×¥ó¡ÛÀéÍÕ¸©¤Ë½ÐÅ¹³ÈÂçÃæ¡ªÀéÍÕ¸©Å¹5ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ª¥Õ¥×¥é¥¤¥¹¥¹¥È¥¢¡ÖLOCUST¡×¤¬BIGHOP¥¬ー¥Ç¥ó¥âー¥ë°õÀ¾¤Ë2025Ç¯4·î4Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¡ª
3coins¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ë¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÈÁí¹ç¾¦¼Ò¤ÎÁÐÆü³ô¼°²ñ¼Ò¤¬½Ð»ñ¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¥ª¥Õ¥×¥é¥¤¥¹¥¹¥È¥¢LOCUST¡Ê¥íー¥«¥¹¥È¡Ë¤¬2025Ç¯4·î4Æü¤ËÀéÍÕ¸©5Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ëBIGHOP¥¬ー¥Ç¥ó¥âー¥ë°õÀ¾¤Ë¥ªー¥×¥óÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¤¤â¤Î¤ò¡¢¥ª¥É¥í¥¤Î²Á³Ê¤Ç¼è¤êÂ·¤¨¤ë¥ª¥Õ¥×¥é¥¤¥¹¥¹¥È¥¢LOCUST¤¬BIGHOP¥¬ー¥Ç¥ó¥âー¥ë°õÀ¾¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£LOCUSTBIGHOP¥¬ー¥Ç¥ó¥âー¥ë°õÀ¾Å¹¤Ï¹¤µÌó100ÄÚ¤Î¥ï¥ó¥Õ¥í¥¢¹½À®¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¥ì¥Ç¥£ー¥¹¡¦¥á¥ó¥º¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Éþ¾þ»¨²ß¡¢À¸³è»¨²ß¡¢Éý¹¤¤¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¼è¤ê°·¤¦¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥áー¥«ー¤¬ÂçÎÌ¤Ëºî¤ê²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºß¸Ë¤ä¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ËÈ¼¤¤ÇÑÈ×¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤«¤é¥Ð¥¤¥äー¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤ÆÇã¤¤¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢°Â²Á¤Ê¤â¤Î¤«¤é¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾¦ÉÊ¤Þ¤Ç¤òºÇÂç90%OFF¡¢ËèÆü¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ°Ê²¼¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»ー¥ë¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£±.LINE¤ªÍ§Ã£¸ÂÄê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë5000±ß°Ê¾å¤Ç10¡óOFF
¢¨4/4(¶â)～4/6(Æü)¤Þ¤Ç
£².¡ÊÀÇ¹þ¡Ë1,100±ß¶Ñ°ì¥³ー¥Êー
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØLOCUST ¥Þ¥ë¥¤¥Õ¥¡¥ß¥êー³¤Ï·Ì¾¡Ù³µÍ×
¢¢¥ªー¥×¥óÆü¡§2025Ç¯4·î4Æü¡Ê¶â¡Ë
¢¢½»½ê¡§
ÀéÍÕ¸©°õÀ¾»Ô»Ô¸¶1-1 BIGHOPŽ¶¡«Ž°ŽÃ¡«ŽÝŽÓŽ°ŽÙ°õÀ¾
¢¢±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡§00～20¡§00
¢¢Çä¾ìÄÚ¿ô¡§Ìó100ÄÚ
¢¢¼è°·¾¦ÉÊ¡§¥ì¥Ç¥£ー¥¹¡¦¥á¥ó¥º¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢Éþ¾þ»¨²ß¡¢À¸³è»¨²ß
¢£¥ª¥Õ¥×¥é¥¤¥¹¥¹¥È¥¢¡ÖLOCUST¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ª¥Õ¥×¥é¥¤¥¹¥¹¥È¥¢¤È¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥áー¥«ー¤¬Êú¤¨¤ëÍ¾¾êºß¸Ë¤Ê¤É¤ò°Â²Á¤Ç»ÅÆþ¤ì¡¢Äã²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¾®ÇäÅ¹¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤Ï¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤òÄã²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¶ÈÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥ª¥Õ¥×¥é¥¤¥¹¥¹¥È¥¢¤ÏÊ£¿ô¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥áー¥«ー¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤òÄã²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¶ÈÂÖ¤Ç¡¢¼è¤ê°·¤¦¾¦ÉÊ¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
LOCUST¤â¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥áー¥«ー¤¬ºî¤ê²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºß¸Ë¤ä¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ËÈ¼¤¤ÇÑÈ×¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤«¤é¥Ð¥¤¥äー¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤ÆÇã¤¤¼è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤À¤±¤Ë¸Â¤é¤ºÀ¸³è»¨²ß¡¢¥³¥¹¥á¡¢²ÈÅÅ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¡¢1ÅÀ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿·ÉÊ¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤ª°Â¤¯¤´Äó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢LOCUST¤ò±¿±Ä¤·³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢°áÎÁÉÊ¤ÎÂçÎÌÇÑ´þ¤òÌµ¤¯¤·¡¢¿Í¤Ë¤âÃÏµå¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤´¼èºà¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ
LOCUST¤ò¤´¼èºàÄº¤±¤ë¥á¥Ç¥£¥¢ÍÍ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´¼èºà¤´´õË¾¤ÎºÝ¤Ï²¼µÁë¸ý¤Ø¤Î¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¢Ã´Åö¡§»áÅÄ
¢¢Mail: ujita_kan@locust.style
¢¢TEL:06-6203-8822