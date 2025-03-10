カー用品ブランドMAXWINからCarPlayとAndroidAutoどちらでもワイヤレス化できるHDMIマルチメディアアダプターが登場！
カー用品ブランドMAXWIN(運営：昌騰有限会社、所在地：大阪府岸和田市)は、ディスプレイオーディオ搭載車でFirestickTV/DVDプレーヤー/地デジチューナー/ゲーム機などのHDMI機器を接続し楽しむことができ有線接続のAppleCarPlayとAndroidAutoをワイヤレス化することできるマルチメディアアダプター『DA-HD01A』の発売をお知らせします。
販売ショップ
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DZ4MCTG4
楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/ukachi/da-hd01/
Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/f-innovation/da-hd01.html
MAXWINホームページ
https://maxwin.jp/promotion/da-hd01a/
MAXWIN DA-HD01A
ディスプレイオーディオ搭載車でHDMI入力の無い車両でも、FirestickTV/DVDプレーヤー/地デジチューナー/ゲーム機などのHDMI機器を接続し楽しむことができます。
また有線接続のAppleCarPlay/AndroidAutoをワイヤレス化することが可能です。
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=PW8ROvIfocM ]
製品スペック
純正ディスプレイオーディオの有線CarPlay/AndroidAutoをワイヤレス化
CarPlay対応車載ディスプレイオーディオとスマートフォンとの有線接続を無線接続で使用できるようになります。
面倒な有線接続から、お手軽にCarPlay・AndroidAuto＆HDMI機能をご使用いただけます。
Apple CarPlay/AndroidAutoのワイヤレス接続がスムーズ
5.2GHz Wi-Fiモジュール・Bluetooth5.0搭載
本製品は、接続安定性が高く、遅延が少ない5.2GHz Wi-Fiモジュール・Bluetooth5.0を搭載しています。
USB変換アダプタ（USB-Type-A→Type-C）を1個付属
USB変換（Type-A→C）コネクタを1個付属しているので、USB Type-AまたはUSB Type-C接続のディスプレイオーディオにご使用になれます。
様々なHDMI機器に接続可能
HDMI入力の無い車両でも、データ通信用USBポートに本製品を繋げるだけでHDMI入力可能になり
様々な外部プレーヤー＆ゲーム機の映像を純正ディスプレイオーディオのモニターに映し出せて車内エンタメが充実します。
・HDMI接続 FirestickTVの場合
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=NV5AVV1Vzyg ]
・HDMI接続 ゲーム機の場合
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=YprRsQtkFi8 ]
FirestickTVゲーム機、MAXWIN製品の地デジチューナー（FT44H）やDVDプレーヤーなどHDMI出力がある製品を愛車のディスプレイオーディオに接続させることができ、走行中でも外部プレーヤーなどの映像＆音声を楽しめます。
製品仕様
製品仕様
対応車種：有線Apple CarPlay/AndroidAuto対応のディスプレイオーディオ搭載車
対応入力解像度：Standard HDMI 1.4、720P/1080P（60/50Ｈz）
電源：5V 1.5A以上（USB）
無線LAN（周波数） ：〇（5.2GHz）
Bluetooth：Bluetooth 5.0
動作環境温度：0～40℃
製品サイズ：約58(W)×14(H)×58(D)mm
本体質量：約45g（ケーブル含む）