子ども向けオンライン日本語講師養成講座を開始します
一般社団法人 光JSみらい
- オンラインレッスンに特化したスキル
- 初級から中上級まで、を学べる
- 代表 梅本祥子が講座を担当
- 実技研修・教育実習が充実
- 光JS現役講師たちとの交流の場
- 光JSオリジナル教材
- 修了後に講師デビュー※光JS 養成講座修了証 発行
●開催時期
1月開催、4月開催、7月開催、10月開催の年4回開催
●期間
3ヶ月
●開催場所
●コース日程
１.月曜日 AM10:00～12:00
●講師
●主なコース内容（約20時間＋教育実習 授業3～4回）
- レッスンで使えるzoom機能
- 世界の継承日本語教育事情 「日本語で表現する」光JSメソッド
- 海外育児ママ講師 講義
- 継承日本語教育１. 光JSの生徒と日本語(1)初級授業
- 「日本語に親しむ」直接法で教える日本語初級授業
- 初級の授業で使える教材
- 「日本語って楽しい！」「もっとやりたい！」子どもを惹きつける授業デザイン
- 子どもの可能性を最大限伸ばすシラバス の作り方
- 初級で使えるアクティビティ実技研修
- 継承日本語教育２. 光JSの生徒と日本語(2)中上級授業
- 中上級授業で使える教材
- 継承日本語教育と国語の教科書
- 中上級学習者とプロジェクト学習
- 継承日本語学習者への文字指導
- 中上級で使えるアクティビティ実技研修
- 教育実習
- Power Point/Googleスライド/canvaの使い方（任意）
●受講料
198,000円（税込価格）
★早期申込特典！
「成人への指導経験はあるけど、子どもへの指導の仕方が分からない…」
「対面で教えた経験はあるけど、オンラインでの指導の仕方が分からない…」
「過去に子どもに指導したことはあるけど、ブランクがあるので自信がない…」
「漠然と「子どもに日本語を教えたい」とは思うけど、何をしたらいいのか分からない…」
「家事や育児と両立させながら在宅で仕事ができるスキルを身に付けたい…」
「セカンドキャリアを見据えて、新たなスキルを身に付けたい…」
「自身の子どものために、子どもの日本語教育について学びたい…」
このようなお悩みをおもちの方が自信をもって子ども日本語教師として羽ばたけるように、当講師養成講座を開講することにいたしました。
光JS オンライン日本語講師養成講座
●おすすめポイント
- オンラインレッスンに特化したスキル
- 初級から中上級まで、を学べる
- 代表 梅本祥子が講座を担当
- 実技研修・教育実習が充実
- 光JS現役講師たちとの交流の場
- 光JSオリジナル教材
- 修了後に講師デビュー※光JS 養成講座修了証 発行
●開催時期
1月開催、4月開催、7月開催、10月開催の年4回開催
（2025年4月 第I期開講予定）
●期間
3ヶ月
（講座 約20時間＋教育実習 授業3～4コマ）
●開催場所
オンライン(zoom）
●コース日程
１.月曜日 AM10:00～12:00
２.金曜日 19:30～21:30
３.日曜日 AM10:00～12:00
※全て日本時間表記
●講師
校長 梅本 祥子
都内小学校にて11年勤務（うち、2年間ブラジル現地校へ派遣） 、2020年3月退職後、オンライン日本語教室を開始する。 小学校教諭経験、海外生活経験で学び考えたことをもとに、 日本語教育を通して多くの子どもたちの未来が「光」り輝くものにできればと願い、光JSを設立した。
https://hikari-js.co.jp/company/
●主なコース内容（約20時間＋教育実習 授業3～4回）
- レッスンで使えるzoom機能
- 世界の継承日本語教育事情 「日本語で表現する」光JSメソッド
- 海外育児ママ講師 講義
- 継承日本語教育１. 光JSの生徒と日本語(1)初級授業
- 「日本語に親しむ」直接法で教える日本語初級授業
- 初級の授業で使える教材
- 「日本語って楽しい！」「もっとやりたい！」子どもを惹きつける授業デザイン
- 子どもの可能性を最大限伸ばすシラバス の作り方
- 初級で使えるアクティビティ実技研修
- 継承日本語教育２. 光JSの生徒と日本語(2)中上級授業
- 中上級授業で使える教材
- 継承日本語教育と国語の教科書
- 中上級学習者とプロジェクト学習
- 継承日本語学習者への文字指導
- 中上級で使えるアクティビティ実技研修
- 教育実習
- Power Point/Googleスライド/canvaの使い方（任意）
●受講料
198,000円（税込価格）
※分割支払可能（4回、8回、10回）
★早期申込特典！
無料相談を受講後3日以内のお申込で、5,000円引き