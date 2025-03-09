¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅÐÊÌÀÐ¿åÄâ¡ÛÅòµ´¿À¤Ë¤è¤ë¤¤¤Á¤´¤ß¤ë¤¯¤Î¥¦¥§¥ë¥«¥à¥µー¥Ó¥¹¤Î¤´°ÆÆâ
Ìî¸ý´Ñ¸÷¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò
ÅÐÊÌÀÐ¿åÄâ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐ¿åÄâ¤Ç¤ÏËè½µÅÚÆü¡¢¤´½ÉÇñ¤Î¤ªµÒÍÍ¸ÂÄê¤Ç¡¢¤¤¤Á¤´¤ß¤ë¤¯¤ò¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Á¤´¤ß¤ë¤¯¤ÏÉáÃÊÃæ¡¹°û¤Þ¤ì¤Ê¤¤Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÀÐ¿åÄâ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤¤¤Á¤´¤ß¤ë¤¯¤ÏÅòµ´¿À¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¿´¤Î²¹¤«¤µ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¤¤¤Á¤´¤ß¤ë¤¯¤è¤ê¤â¤¤Ã¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤¾³§ÍÍ¡¢¤´½ÉÇñ¤ÎºÝ¤ÏÀ§Èó¤È¤â¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÆâÍÆ¤ÏËè·îÊÑ¹¹Í½Äê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢4·î°Ê¹ß¤â¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¤¤¤Á¤´¤ß¤ë¤¯¤Ï3·îËöÆüËø¤Ç¤¹¡£¡Ë
³§ÍÍ¤Î¤ª±Û¤·¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£