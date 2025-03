MISIAが国際女性デーにライヴでメッセージを発信

株式会社リズメディア

3月8日、MISIAが現在開催中の全国ツアー「THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES」の有明アリーナ公演にて、国際女性デーに向けたメッセージを発信しました。

3月8日は国連が制定した「国際女性デー」。この日は女性の社会的、経済的、文化的、政治的な成果を称える日とされており、ジェンダー平等の実現や女性の権利の促進と擁護のため、世界各所でイベントや運動が行われています。

MISIAは昨年も、公式HPやSNSを通じて国際女性デーへ寄せたメッセージを発信。今年はライヴのMCでこの日が国際女性デーであることに触れ、「国際女性デーというのは、女性の権利や生き方について考えて行動するための日なんです」と語りました。そして、「想いを込めてみんなでペンライトを黄色に点灯してくれますか?」と語りかけると、MISIAの想いに賛同した観客が、一斉に持っていたペンライを国際女性デーのシンボルカラーでもある「ミモザ」の黄色に点灯。会場が黄色の光に包まれる中、MISIAは楽曲「Be KIND」をステージから届けました。またこの日は、有明アリーナも東京都の女性活躍支援の一環として施設の壁面が黄色にライトアップされました。

【MISIAによるメッセージ】(MC一部抜粋)

今日3月8日は国際女性デーです。

国際女性デーというのは、女性の権利や生き方について考えて行動するための日なんです。

それぞれが思うように自分の力を発揮できる機会を作れるような、

そんなより良い世界を作っていこうという想いの込められた日なんですよね。

また、3月8日はイタリアでは女性に黄色いミモザの花を贈る慣習があって、「ミモザの日」とも呼ばれているそうです。

そのミモザというのは厳しい寒さを乗り越えて、春先に可憐な優しい花を咲かせる強さと優しさの象徴の花とされているんです。

花言葉も素敵で、「優しさ、感謝、尊敬」という意味があるそうです。

そんな今日という日に、みんなが自分の力を発揮できる世界になるように、

想いを込めてみんなでペンライトを黄色に点灯してくれますか?



【英語訳】

Today, March 8th, is International Women’s Day.



International Women’s Day is a day to reflect on and take action for women's rights and ways of life. It’s a day with the aim of creating a better world where everyone can have the opportunities to show their strength and potential as they want.

In addition, March 8th is also known as "Mimosa Day" in Italy, where it’s customary to give women yellow mimosa flowers. The mimosa is considered a symbol of strength and gentleness, as it blooms delicate and beautiful flowers in early spring, overcoming the harsh winter cold.



The flower also carries meaningful messages like "Kindness, Gratitude, and Respect."



On this day, let’s all shine our light sticks in yellow, with the hope of creating a world where everyone can express their full potential.

■ 国際女性デー

1975年に「広く女性の社会参加を呼びかけるための記念日」として国連で提唱され、1977年の国連総会で議決された日。毎年世界各国でイベントや運動が実施され、ジェンダー平等について考える日とされている。今年の国際女性デーのテーマは「すべての女性と少女のために:権利、平等、エンパワーメントを」。

1998年デビュー。「Everything」「アイノカタチ」など数多くのヒット曲を持つ国民的歌手。東京オリンピック開会式では日本国歌「君が代」を独唱。

社会貢献活動にも積極的で、長年にわたって国内の子どもたちのサポートやアフリカの子どもたちの教育支援などに従事しており、その功績からアフリカ開発会議の大使などを歴任している。