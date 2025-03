『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』挿入歌「パーリーピーポー音頭」配信開始!!

日本コロムビア株式会社

スーパー戦隊シリーズ 50周年を飾る作品として、毎週日曜午前9時30分よりテレビ朝日系にて放送中の 『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』。

本日3月9日に放送された第4話の中で披露された挿入歌「パーリーピーポー音頭」の配信が、主要なダウンロード/ストリーミングサイトにてスタートいたしました。

本楽曲は松本 仁氏が演じるゴジュウイーグル/猛原禽次郎のキャラクターソングとしてストーリーの中で披露されたアゲアゲな1曲。

スーパー戦隊シリーズの数々の挿入歌やキャラクターソングを手掛けてきた音楽家 Raizo.W氏が作詩、作曲、編曲を手掛けました。

◆3/9 配信開始挿入歌情報

パーリーピーポー音頭

歌:ゴジュウイーグル/猛原禽次郎(松本 仁) 作詩・作曲・編曲:Raizo.W 振付:Smile 紗季

【Linkfire】 http://50ger.lnk.to/PartyPeopleOndo

iTunes Store、レコチョクなど国内主要ダウンロード配信サイトにてご購入頂けます。またApple Music、LINE MUSIC、 Spotifyなど国内主要ストリーミング配信サイトでもお楽しみ頂けます。

◆先行配信中

■ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー主題歌 TVサイズ配信情報

WINNER!ゴジュウジャー!(TVサイズ)

歌:Wienners 作詩・作曲:玉屋2060% 編曲:Wienners

ビリビリBe-lie-ving(TVサイズ)

歌:金子みゆ 作詩:藤林聖子 作曲・編曲:Mio Kimura CO-Producer:C.J. RuRu、0C

【Linkfire】 http://50ger.lnk.to/Tvsize

■Muisc Collection vol.1 配信情報

太線の8曲のみ先行配信中。他楽曲は3月16日より配信開始予定。

【タイトル】ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー Music Collection vol.1

【配信開始日】2025.3.16(日)

【収録内容】

01. WINNER!ゴジュウジャー!(TVサイズ)/歌:Wienners

作詩・作曲:玉屋2060% 編曲:Wienners

02. 戦いの終焉

03. 前代未聞の存在

04. 今、物語が始まる

05. 戦慄せしめし者

06. さすらいの遠野吠(Harmonica ver.)

07. 近寄りがたいが根はいいアイツ

08. 何かを感じる……

09. 喫茶「半世紀」

10. ひとときの安らぎ

11. 熱き想いを胸に抱いて

12. 異世界からの侵略者

13. 襲い来るナンバーワン怪人

14. 危急存亡

15. 頂上バトル!

16. 突然の襲来

17. 指輪を巡る争い

18. テガソードの大いなる意思

19. 我らナンバーワン戦隊!

20. ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー!

21. テガソードの召喚(Type A)

22. テガソード大バトル!

23. 愛が正義(ショートサイズ)/歌:影山ヒロノブ

作詩:売野雅勇 作曲・編曲:渡部チェル

24. 足並み揃えてゴジュウジャー

25. さすらいの遠野吠

26. ビリビリBe-lie-ving(TVサイズ)/歌:金子みゆ

作詩:藤林聖子 作曲・編曲:Mio Kimura CO-Producer:C.J. RuRu、0C

※Composed & Arranged by 沢田 完(Except Track 01, 23, 24, 26)

【Linkfire】 http://50ger.lnk.to/MusicCollection-1

◆2025/3/19(水)発売!!

主題歌CD商品情報

【タイトル】ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー 主題歌

【発売日】2025/3/19(水)

■ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー 主題歌【50th Anniversary Limited Edition】

COCC-18271 税込:\5,280

(Disc-1)『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』主題歌CD

M1.WINNER!ゴジュウジャー!(『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』オープニング・テーマ)

歌:Wienners 作詩・作曲:玉屋2060% 編曲:Wienners

M2.ビリビリBe-lie-ving(『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』エンディング・テーマ)

歌:金子みゆ 作詩:藤林聖子 作曲・編曲:Mio Kimura CO-Producer:C.J. RuRu、0C

M3.愛が正義

歌:影山ヒロノブ 作詩:売野雅勇 作曲・編曲:渡部チェル

M4.WINNER!ゴジュウジャー!(オリジナル・カラオケ)

M5.ビリビリBe-lie-ving(オリジナル・カラオケ)

M6.愛が正義(オリジナル・カラオケ)

(Disc-2) 歴代スーパー戦隊 TVサイズ オープニング・テーマ集

M1.進め!ゴレンジャー(TVサイズ) 歌:ささきいさお、堀江美都子、コロムビアゆりかご会

M2.ジャッカー電撃隊(TVサイズ)* 歌:ささきいさお、こおろぎ’73

M3.バトルフィーバーJ(TVサイズ) 歌:MoJo、コロムビアゆりかご会、フィリングフリー

M4.ああ電子戦隊デンジマン(TVサイズ)* 歌:成田 賢

M5.太陽戦隊サンバルカン(TVサイズ)* 歌:串田アキラ、こおろぎ’73

M6.大戦隊ゴーグルV(ファイブ)(TVサイズ)* 歌:MoJo、こおろぎ’73、ザ・チャープス

M7.科学戦隊ダイナマン(TVサイズ) 歌:MoJo、こおろぎ’73

M8.超電子バイオマン(TVサイズ)* 歌:宮内タカユキ

M9.電撃戦隊チェンジマン(TVサイズ) 歌:KAGE

M10.超新星フラッシュマン(TVサイズ)* 歌:北原 拓

M11.光戦隊マスクマン(TVサイズ) 歌:影山ヒロノブ

M12.超獣戦隊ライブマン(TVサイズ)* 歌:嶋 大輔

M13.高速戦隊ターボレンジャー(TVサイズ) 歌:佐藤健太

M14.地球戦隊ファイブマン(TVサイズ) 歌:鈴木けんじ

M15.鳥人戦隊ジェットマン(TVサイズ) 歌:影山ヒロノブ

M16.恐竜戦隊ジュウレンジャー(TVサイズ) 歌:佐藤健太

M17.五星戦隊ダイレンジャー(TVサイズ) 歌:NEW JACK 拓郎

M18.シークレットカクレンジャー(TVサイズ) 歌:トゥー・チー・チェン

M19.オーレ!オーレンジャー(TVサイズ) 歌:速水けんたろう

M20.激走戦隊カーレンジャー(TVサイズ) 歌:高山成孝

M21.激走戦隊カーレンジャー~フルアクセル ヴァージョン~(TVサイズ) 歌:高山成孝

M22.電磁戦隊メガレンジャー(TVサイズ) 歌:風雅なおと

M23.星獣戦隊ギンガマン(TVサイズ) 歌:希砂未 竜 コーラス:EVE

M24.救急戦隊ゴーゴーファイブ(TVサイズ) 歌:石原慎一 コーラス:EVE

M25.JIKŪ~未来戦隊タイムレンジャー~(TVサイズ) 歌:佐々木久美

M26.ガオレンジャー吼えろ!!(TVサイズ) 歌:山形ユキオ

M27.ハリケンジャー参上!(TVサイズ) 歌:高取ヒデアキ

M28.爆竜戦隊アバレンジャー(TVサイズ) 歌:遠藤正明

M29.特捜戦隊デカレンジャー(TVサイズ) 歌:サイキックラバー

M30.魔法戦隊マジレンジャー(TVサイズ) 歌:岩崎貴文

M31.轟轟戦隊ボウケンジャー(TVサイズ) 歌:NoB

M32.獣拳戦隊ゲキレンジャー(TVサイズ) 歌:谷本貴義 コーラス:ヤング・フレッシュ

M33.炎神戦隊ゴーオンジャー(TVサイズ) 歌:高橋秀幸(Project.R)

M34.侍戦隊シンケンジャー(TVサイズ) 歌・演奏:サイキックラバー(Project.R)

M35.天装戦隊ゴセイジャー(TVサイズ) 歌:NoB(Project.R)

M36.海賊戦隊ゴーカイジャー(TVサイズ) 歌:松原剛志(Project.R) コーラス:ヤング・フレッシュ、Project.R

M37.バスターズ レディーゴー!(TVサイズ) 歌:高橋秀幸(Project.R)

M38.モーフィン!ムービン!バスターズシップ!(OPバージョン) 歌:高橋秀幸(Project.R)

M39.VAMOLA!キョウリュウジャー(TVサイズ) 歌:鎌田章吾

M40.烈車戦隊トッキュウジャー(TVサイズ) 歌:伊勢大貴

M41.さぁ行け!ニンニンジャー!(TVサイズ) 歌:大西洋平

M42.動物戦隊ジュウオウジャー(TVサイズ) 歌:高取ヒデアキ(Project.R) コーラス:ヤング・フレッシュ 演奏:Z旗

M43.LUCKYSTAR(TVサイズ) 歌:幡野智宏(Project.R)

M44.ルパンレンジャーVSパトレンジャー(TVサイズ) 歌:Project.R(吉田達彦、吉田仁美)

M45.騎士竜戦隊リュウソウジャー(TVサイズ) 歌:幡野智宏

M46.魔進戦隊キラメイジャー(TVサイズ) 歌:大西洋平

M47.全力全開!ゼンカイジャー(TVサイズ) 歌:つるの剛士 コーラス:ことのみ児童合唱団

M48.俺こそオンリーワン(TVサイズ) 歌:MORISAKI WIN

M49.全力キング(TVサイズ) 歌:古川貴之

M50.爆上戦隊ブンブンジャー(TVサイズ) 歌:遠藤正明

M51.WINNER!ゴジュウジャー!(TVサイズ) 歌:Wienners

(Disc-3) 歴代スーパー戦隊 TVサイズ エンディング・テーマ集

M1.秘密戦隊ゴレンジャー(TVサイズ) 歌:ささきいさお、こおろぎ’73

M2.見よ!!ゴレンジャー(TVサイズ1) 歌:ささきいさお、こおろぎ’73、ウィルビーズ

M3.いつか、花は咲くだろう(TVサイズ)* 歌:ささきいさお

M4.勇者が行く(TVサイズ) 歌:MoJo

M5.デンジマンにまかせろ!(TVサイズ)* 歌:成田 賢

M6.若さはプラズマ(TVサイズ)* 歌:串田アキラ、こおろぎ’73

M7.1たす2たすサンバルカン(TVサイズ)* 歌:串田アキラ、コロムビアゆりかご会

M8.ストップ・ザ・バトル(TVサイズ)* 歌:MoJo、こおろぎ’73、ザ・チャープス

M9.夢をかなえてダイナマン(TVサイズ) 歌:MoJo、こおろぎ’73

M10.バイオミック・ソルジャー(TVサイズ)* 歌:宮内タカユキ

M11.NEVER STOP チェンジマン(TVサイズ)* 歌:KAGE

M12.ファイティングポーズ、フラッシュマン!(TVサイズ)* 歌:北原 拓

M13.愛のソルジャー(TVサイズ) 歌:影山ヒロノブ

M14.あしたに生きるぜ!(TVサイズ)* 歌:嶋 大輔

M15.ジグザグ青春ロード(TVサイズ) 歌:佐藤健太

M16.ファイブマン、愛のテーマ(TVサイズ) 歌:鈴木けんじ

M17.こころはタマゴ(TVサイズ) 歌:影山ヒロノブ

M18.冒険してラッパピーヤ!(TVサイズ)* 歌:ピタゴラス

M19.俺たち無敵さ!!ダイレンジャー(TVサイズ) 歌:NEW JACK 拓郎

M20.ニンジャ!摩天楼キッズ(TVサイズ) 歌:トゥー・チー・チェン

M21.緊急発進!!オーレンジャー(TVサイズ) 歌:速水けんたろう

M22.天国サンバ(TVサイズ) 歌:高山成孝

M23.気のせいかな(TVサイズ) 歌:風雅なおと

M24.Bomb Dancing メガレンジャー(TVサイズ) 歌:朝川ひろこ

M25.はだしの心で(TVサイズ) 歌:希砂未 竜

M26.この星を この街を(TVサイズ) 歌:高山成孝

M27.時の彼方へ (TVサイズ) 歌:NAT’S(ナッツ)

M28.ヒーリン’ユー(TVサイズ) 歌:Salia

M29.いま 風のなかで(TVサイズ) 歌:影山ヒロノブ

M30.We are the ONE ~僕らはひとつ~(TVサイズ) 歌:串田アキラ コーラス:森の木児童合唱団

M31.ミッドナイト デカレンジャー(TVサイズ) 歌:ささきいさお コーラス:森の木児童合唱団

M32.呪文降臨~マジカル・フォース(TVサイズ) 歌:Sister MAYO

M33.冒険者 ON THE ROAD(TVサイズ) 歌:サイキックラバー

M34.道(タオ)(TVサイズ) 歌:水木一郎 コーラス:ヤング・フレッシュ

M35.炎神ファーストラップ-Type Normal-(スピードルバージョン) 歌・演奏:Project.R(谷本貴義、Sister MAYO、大石憲一郎)with 炎神キッズ

M36.四六時夢中 シンケンジャー(TVサイズ) 歌:高取ヒデアキ(Project.R) 演奏:Z旗

M37.ガッチャ☆ゴセイジャー(TVサイズ) 歌:高橋秀幸(Project.R) コーラス:ヤング・フレッシュ

M38.スーパー戦隊 ヒーローゲッター(TVサイズ1) 歌:Project.R

M39.スーパー戦隊 ヒーローゲッター(TVサイズ2) 歌:Project.R

M40.スーパー戦隊 ヒーローゲッター(TVサイズ3) 歌:Project.R

M41.キズナ~ゴーバスターズ!(TVサイズ) 歌:謎の新ユニットSTA☆MEN(岸尾だいすけ、鈴村健一、諏訪部順一、高橋広樹、鳥海浩輔、保村 真、吉野裕行)

M42.みんな集まれ!キョウリュウジャー (TVサイズ) 歌:高取ヒデアキ 演奏:Z旗

M43.ビュンビュン! トッキュウジャー(TVサイズ) 歌:Project.R(YOFFY、谷本貴義、鎌田章吾)

M44.なんじゃモンじゃ!ニンジャ祭り!(TVサイズ) 歌:伊勢大貴

M45.レッツ!ジュウオウダンス(TVサイズ1) 歌:大西洋平(Project.R) コーラス:ヤング・フレッシュ

M46.キュータマダンシング!(TVサイズ) 歌:松原剛志(Project.R)

M47.キュータマ音頭!(TVサイズ) 歌:松原剛志(Project.R)

M48.ケボーン!リュウソウジャー(TVサイズ) 歌:Sister MAYO

M49.キラフル ミラクル キラメイジャー(TVサイズ) 歌:出口たかし

M50.Don't Boo!ドンブラザーズ(TVサイズ) 歌:MORISAKI WIN

M51.コツコツ-PON-PON(TVサイズ) 歌:ブンドリオ・ブンデラス(CV:松本梨香)

M52.ビリビリBe-lie-ving(TVサイズ) 歌:金子みゆ

*=MONO

同梱特典:センタイリング ゴジュウジャー ~ダンダンス 獲ったれナンバーワン Ver.~

◆ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー 主題歌【通常盤】

COCC-18272 税込:\1,430

(Disc)『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』主題歌CD

◆オープニング・テーマ

◆プロフィール

2008年、玉屋2060%(Vo/Gt)を中心に

吉祥寺弁天通りにて結成。

メンバーは、玉屋2060%(Vo/Gt)、

アサミサエ(Vo/Key/Sampler)、

∴560∵(Ba/Cho)。

予測不可能な展開、奇想天外かつキャッチーなメロディーに、

人懐っこい男女ツインボーカルが絡み合う、類を見ない独自の音楽で、子供から大人まで聴くもの全ての喜・怒・哀・楽を電撃的にロックする銀河系パンクバンド。

Wienners https://wienners.net/

公式X https://x.com/wienners_wns

Official YouTube https://www.youtube.com/c/Wienners_ch

◆エンディング・テーマ

金子みゆ

◆プロフィール

俳優 2003年8月13日生まれ 出身:福岡県

九州・福岡を拠点とするアイドルグループLinQのメンバーとして

5年間活動し、2023年9月に卒業。

アイドル卒業と20歳の節目を機に上京し、モデル・女優業を

中心に活動の幅を広げている。ファンとの交流の場を作りたい

という想いでコロナ禍に始めたTikTokでは、フォロワー数が

230万人を突破。ダンス動画やコスプレ動画が反響を呼び、

「日本一フォロワーの多いアイドル」として注目の存在に。

2024年にソロアーティストとして始動。 2025年1月22日にメジャーデビューデジタルシングル「アタシのハートに降参ね」をリリース。今後、ますますの活躍が期待されている。

金子みゆ https://columbia.jp/artist-info/kanekomiyu/

公式X https://x.com/kaneko_miyu/

公式TikTok https://www.tiktok.com/@kaneko_miyu

Official YouTube https://www.youtube.com/@kaneko_miyu

◆ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー 公式プレイリスト公開中

Linkfire http://50ger.lnk.to/Playlist

