9～15歳限定！今年の夏はセブ島留学で英語力をアップ『QQEnglish キッズサマーキャンプ2025』参加者募集中！

株式会社QQ English

株式会社QQEnglish(本社:東京都渋谷区、代表取締役:藤岡 頼光)は、2025年7月20日(日)~2025年8月23日(土)の期間の夏休みに小・中学生向けの短期英語集中プログラム「QQEnglishサマーキャンプ2025」を開催いたします。本プログラムは、2週間の期間、英語漬けの環境で、実践的なコミュニケーション能力を育むことを目的としています。

サマーキャンプ2025の詳細はこちら:https://qqenglish.jp/lp/summer-camp-2025/

QQEnglishキッズサマーキャンプ2025の概要

・名称:QQEnglishキッズサマーキャンプ2025

・応募人数:各日程20名

・期間:

7月20日(日)~ 8月2日(土)

8月3日(日) ~ 8月16日(土)

8月10日(日) - 8月23日(土)

・対象年齢:9~15歳

・滞在先:QQEnglish ビーチフロント校

・レッスン内容:4コマのマンツーマン+2コマのグループレッスン、ライティング、英単語テストの実施

・2週間のスケジュール:

キッズサマーキャンプ2025のスケジュール

・費用:

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16874/table/280_1_4aa79d014d36c4e94ea73bce68ce4fdc.jpg ]

※航空券、海外保険料を除く

※次の項目は含む:授業料(マンツーマンレッスン4コマ、グループレッスン2コマ)、ホテル、食事、入学金、SSP(特別許可証)、ID代、週末活動費、往復送迎費、ユニフォーム、洗濯費用(週2回)、DLT(Dormitory Life Teacher):お子さま4名につき1名、留学生活をサポートするフィリピン人教師が担当。生活全般のサポートを行います。

※14歳以下の方はWEG申請手続きが必要となるため、代行費用が発生いたします。

・申し込み方法:以下の専用フォームからお申し込みください

専用フォーム:https://x.gd/JDgLY

QQEnglishキッズサマーキャンプ2025の魅力

■安心・安全な環境で快適に過ごせる

過去のキッズサマーキャンプの様子

<フィリピン人教師と日本人スタッフによる手厚いサポート>

お子さまが安心して英語学習に集中できるよう、レッスン外の生活サポートも充実しています。

フィリピン人教師

・フィリピン人教師による生活サポート(生徒4人につき1人)

フィリピン人教師による生活サポート(生徒4人につき1人)があり、レッスン以外の時間もお子さまをしっかりと見守ります。食事の際には付き添いを行い、食事のサポートやコミュニケーションを取りながら楽しい時間を提供します。また、体調が悪くなった際にはすぐに対応し、必要に応じて日本人スタッフと連携して適切な処置を行います。さらに、レクリエーションの引率も担当し、安全を確保しながらお子さまが快適に過ごせるようサポートいたします。

常駐している日本人スタッフ

・ 日本人スタッフが学校受付に常駐

日本人スタッフが学校受付に常駐しており、生活相談やトラブル対応を日本語でサポートいたします。学校生活や現地での過ごし方についての相談も受け付けており、困ったことがあればいつでも安心してご相談いただけます。また、万が一の体調不良やケガなどの緊急時には、病院の手配や保険に関するサポートも行い、お子さまが安全に過ごせるよう細やかに対応いたします。

■週末はマリンアクティビティでリフレッシュ&思いで作りもできる

週末は、Solea Beach Resortのデイユースでリゾートやマクタンニュータウンビーチでリゾートを満喫し、英語学習の合間に非日常の体験を楽しめます。

仲間と一緒に過ごすことで、自然と英語を使う機会も増え、楽しみながら異文化交流ができるのも魅力のひとつです。

マリンアクティビティだけではなく、ショッピングの時間もご用意しております。

ショッピングモールには、フィリピンならではのアイテムや人気のお土産が揃っており、ご家族や友人へのプレゼント選びも楽しめます。

リフレッシュしながら充実した週末を過ごし、英語学習とともにセブでの思い出をたくさん作ることができます。

ビーチフロント校/宿泊施設について

<ビーチフロント校>

レッスンの様子ビーチフロント校にあるカフェテリア兼イベントブースビュッフェスタイルの食事

QQEnglishのキャンパスはラグジュアリースタイルの学校です。

レッスンスペースは、マンツーマンレッスン専用の個室全てに生徒と教師用のパソコンを1台ずつ設置。モニターで教材を閲覧しながら、さらにインターネットも活用した授業を行うことやホワイトボードもあるので、パソコンが苦手な方はホワイトボードを使ったレッスンも可能です。

また、毎日3食の食事ビュッフェ形式でのお食事の提供をはじめ、ジュースなどのドリンクもございます。食事は日本人に合う味付けを提供しており、毎食、生野菜やフルーツもご用意しております。

校内での水はすべて綺麗な軟水を使用しておりますので、お食事・飲み物も安心してお楽しみいただけます。

より多くの方がご利用いただけるように開放感のある広々としたスペースとして新設いたしました。

<Savoyホテル>

ホテルのお部屋Savoyホテルのプールホテルから徒歩5分にあるプライベートビーチ

滞在していただくSavoyホテルは、校舎の隣にあるため徒歩30秒ほどで移動が可能な4つ星のホテルです。

ホテルの入り口には24時間ガードマンが警備についているため、安全にお過ごしいただけ、さらにホテル内には、プールが設備されており、泳いでリフレッシュすることができます。

さらに徒歩5分圏内にはプライベートビーチがあり、QQEnglishの生徒は無料でご利用いただけます。

QQEnglishとは

QQEnglishの教師たち

「To be the gateway to the world」というミッションをもとに、オンライン英会話サービスと、フィリピン・セブ島で英会話学校を運営しています。QQEnglish・QQキッズのオンライン英会話サービスは、全世界累計で70万人を超える生徒が利用しています。



QQEnglish公式サイト

https://www.qqeng.com/



子ども専門オンライン英会話サービス QQキッズ

https://www.qqeng.com/qqkids/



QQEnglish セブ島留学

https://qqenglish.jp/

英語コーチング「Boost Coaching」

https://www.qqeng.com/coaching/

シニア向けオンライン英会話「QQ脳トレ英語」

https://www.qqeng.com/braintraining/ad_001/