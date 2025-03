【岡山大学】ウーパールーパーが覆す常識！皮膚コラーゲンの真の供給源とは？

国立大学法人岡山大学

岡山大学と名古屋大学、基礎生物学研究所の共同研究成果プレスリリースです。

2025(令和7)年 3月 9日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

<発表のポイント>

- これまで、皮膚コラーゲンは線維芽細胞のみが作るものと考えられてきました。- しかし、ウーパールーパーの皮膚では、表皮細胞(ケラチノサイト)が皮膚のコラーゲンの主要な供給源であることが判明しました。- 表皮細胞が同じ方法でコラーゲンを作る可能性が魚・ニワトリ・マウスでも高いことを確認しました。- これまで繊維芽細胞を中心に研究開発が行われてきたコラーゲンの研究に大きなパラダイムシフトをもたらすポテンシャルがあると考えられます。

◆概 要

皮膚コラーゲンは多くの人々が興味を持つテーマですが、これまでコラーゲンが皮膚の中で「いつ」「どこで」「どの細胞が」「どのように」作られているかについては、ほとんど解明されていませんでした。この原因の一つは、ヒトや実験動物の皮膚が不透明であるためです。



一方、ウーパールーパーは非常に透明度の高い動物で、小さな個体では骨まで見ることができます。この特性を生かし、ウーパールーパーの皮膚を使ってコラーゲンの生成過程を研究したところ、これまで常識だと考えられてきた線維芽細胞と呼ばれる細胞群ではなく、表皮細胞(ケラチノサイト)が主要なコラーゲンの供給源であることがわかりました。



さらに、このケラチノサイトを基盤とする皮膚コラーゲン産生メカニズムは、ウーパールーパーだけに特有のものではなく、さまざまな動物に共通して保存されたシステムであることも明らかにしました。この成果は、これまで美容や医療のコラーゲンを対象に、線維芽細胞に特化して行ってきた製品開発などにおおきな方針変更や新たな製品開発へのイノベーションを促す可能性があります。



本研究成果は、2025年2月24日午後7時(日本時間)『Nature Communications』に掲載されました。

◆佐藤伸教授からのひとこと

博士後期課程の大蘆彩夏大学院生が手がけた研究です。ウーパールーパーの持つプルプル肌を目指し、永遠の17才の肌質の実現に向けて奮戦中です。コラーゲンに関する製品開発を進めたいと考えており、共同研究者を募集中です。

佐藤教授(左)と筆頭著者の大蘆大学院生(右)

◆論文情報

論 文 名:Keratinocyte-Driven Dermal Collagen Formation In the Axolotl Skin

掲 載 紙:Nature Communications

著 者:Ohashi A, Sakamoto H., Kuroda J., Kondo Y., Kamei Y., Nonaka S., Furukawa S., Yamamoto S., and Satoh A.

D O I:10.1038/s41467-025-57055-7

U R L:https://www.nature.com/articles/s41467-025-57055-7



◆研究資金

本研究は、サントリー生命科学財団、ANRI基礎科学スカラーシップ、日本学術振興会科研費(#20H03264, #24K02034, #23H04314, #24H01953)、小柳財団、 JST SPRING(#JPMJSP2126), 基礎生物学研究所超階層生物学研究課題(#22NIBB101,23NIBB102,24NIBB104)、および、統合イメージング支援 (22NIBB506)によって財政支援を得ました。

◆詳しい研究内容について

ウーパールーパーが覆す常識!皮膚コラーゲンの真の供給源とは?

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r6/press20250220-1.pdf

◆参 考

・岡山大学 学術研究院 環境生命自然科学学域 器官再構築

https://organregeneration.jimdofree.com/

◆参考情報

・【岡山大学】真皮中でコラーゲンを編み込んでいる「織姫」細胞の可視化に成功!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000719.000072793.html

岡山大学津島キャンパス(岡山市北区)

岡山大学 学術研究院 環境生命自然科学学域 教授 佐藤 伸

名古屋大学 One Medicine生命-創薬共創プラットフォーム 特任講師 近藤洋平

