山崎由紀子 個展「Funny Shape Crap」at DDD ART 凪

山崎由紀子 個展

「Funny Shape Crap」



会期:2025.3.15 (土) - 3.30 (日)

開廊時間:平日 / 14:00 - 21:00 土・日・祝 /12:00 - 19:00

休廊日:月・火



アーティスト :

山崎由紀子 : @yukiko_yamasaki_yy



略歴 :

1988年京都府生まれ、京都造形芸術大学卒業、 東京都在住。



2010年 アートアワードトーキョー丸の内2010 長谷川裕子賞

2020年「崩壊する絵画」 OIL by美術手帖

2024年「Listen to the picture」VOILLD

など





【展覧会情報 / Exhibition information】



この度DDD ART凪では山崎由紀子 個展「Funny Shape Crap」を開催致します。



山崎はデジタルとアナログ世代の中間に位置する世代であり、ロースペックなパソコン、ガラケー、スマートフォン、その他様々なメディアに触れてきたアーティストです。



山崎の制作方法はインターネット上にある画像や普段生活の中で発見した風景など、様々な記号的要素をサンプリングし、データとしてコラージュした後、絵画として表現しています。



一見無関係にコラージュされた有機的なイメージや記号的モチーフは、山崎自身が解体された図像を遊戯的に扱いながら、その中で偶然できた形やモチーフによって平面上で関係付けられ、再構築されています。このような制作過程によって構成された平面は、パソコンのデスクトップの様に図像同士が多層的なレイヤーを成しながら、一つの画面として現れており、デジタルとアナログを横断する山崎の持つ世代感や、絵画の持つメディアの特性を自身の経験から再解釈し、表現しているように感じます。



本展のタイトルとなっている、「Funny Shape Crap」はデジタルとアナログ世代である山崎が、様々な形やフレームを解体して再構築するという表現方法と、偶然性から生まれる不可思議さや面白さを象徴しています。



デジタルコラージュ、カットアップ、サンプリングなどの表現方法を扱う過程で、偶然形作られる図像に山崎自身が魅力を感じ、画面の構成を変化させたり新たな表現を試みることは、彼女自身が生活の中で偶々出会ったものや風景に心を動かされ、予定調和からズレていく感覚に近いと語ります。



山崎が持つ多層的なレイヤー表現と偶然性から生まれる図像の複雑さをぜひご覧くださいませ。



【Exhibition Information】



Yukiko Yamasaki Solo Exhibition

“Funny Shape Crap“



Artists :

Yukiko Yamasaki : @yukiko_yamasaki_yy



Biography :

Born in Kyoto in 1988, graduated from Kyoto University of Art and Design, currently lives and works in

Tokyo.Lives and works in Tokyo.



2010 Art Award Tokyo Marunouchi

2010 Yuko Hasegawa Prize, etc.

2020 “Collapsing Painting” OIL by Bijutsu Techo

2024 “Listen to the picture” VOILLD



Dates: 2025.3.15 (Sat) - 3.30 (Sun)

Opening hours: Weekdays 14:00 - 21:00, Saturdays, Sundays and holidays 12:00 - 19:00

Closed: Monday and Tuesday

