UTAITE所属の歌い手ユニット『きみとぴあ！』オリジナル曲第9弾『僕らが紡ぐ宝物』のミュージックビデオが3月8日（土）より公開！
2.5次元IP開発、運営を行う株式会社ウタイテ（本社：東京都新宿区、代表取締役：倉田将志）は、2025年3月8日（土）にUTAITE所属歌い手ユニットきみとぴあ！の公式YouTubeチャンネルにて、オリジナル曲第9弾『僕らが紡ぐ宝物』のミュージックビデオが公開されたことをお知らせいたします。
オリジナル曲第9弾『僕らが紡ぐ宝物』
2025年3月8日（土）21時に、きみとぴあ！公式Youtubeチャンネルより、オリジナル曲第9弾『僕らが紡ぐ宝物』のミュージックビデオがプレミア公開されました。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zbE2RrbB6U0 ]
楽曲説明
きみとぴあ！ 2025年第3弾オリジナル曲。
君と過ごす何気ない毎日を大切にしたい。
君が傍にいてくれる毎日は当たり前じゃない。
毎日の小さな幸せに感謝して、君にありがとうを伝えたい。
楽曲情報
作詞：あいみベイダー,高田翼
作曲：高田翼
編曲：高田翼
MIX：まろ
イラスト：青海まる
映像：利波雷
各種音楽ストリーミングサービスでの配信
2025年3月9日（土）0時より、各種音楽ストリーミングサービスにて『僕らが紡ぐ宝物』の配信を開始いたします。お手元のPCやタブレット、スマートフォンでお楽しみいただけますので、この機会にぜひお試しください。
対象サービス：
Spotify、Apple Music、Amazon Music、YouTube Music、LINE MUSICなど多数
『きみとぴあ！』とは
『きみと目指すユートピア』をテーマとして夢に向かってともに成長する 5人組歌い手ユニット。ファンを幸せにできる、ファンのためのグループになるべく、【想い】を大切に活動する。
【公式YouTube】
https://www.youtube.com/@kimitopia_info?sub_confirmation=1
【公式X】
https://x.com/kimitopia_info
【公式TikTok】
https://www.tiktok.com/@kimitopia_info
【公式HP】
https://portal.utaite.co.jp/talents/kimitopia/
会社概要
会社名：株式会社ウタイテ（https://utaite.co.jp)
代表者：倉田 将志
設立日：2022年12月28日
事業内容：2.5次元IP開発、運営
所在地 東京都新宿区西新宿２-６－１新宿住友ビル18Fグロース新宿
採用応募ページ：https://utaite.co.jp/jobs/