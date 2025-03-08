UTAITE所属の歌い手ユニット『きみとぴあ！』オリジナル曲第9弾『僕らが紡ぐ宝物』のミュージックビデオが3月8日（土）より公開！

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株式会社ウタイテ

2.5次元IP開発、運営を行う株式会社ウタイテ（本社：東京都新宿区、代表取締役：倉田将志）は、2025年3月8日（土）にUTAITE所属歌い手ユニットきみとぴあ！の公式YouTubeチャンネルにて、オリジナル曲第9弾『僕らが紡ぐ宝物』のミュージックビデオが公開されたことをお知らせいたします。





オリジナル曲第9弾『僕らが紡ぐ宝物』


2025年3月8日（土）21時に、きみとぴあ！公式Youtubeチャンネルより、オリジナル曲第9弾『僕らが紡ぐ宝物』のミュージックビデオがプレミア公開されました。



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zbE2RrbB6U0 ]






楽曲説明

きみとぴあ！ 2025年第3弾オリジナル曲。


君と過ごす何気ない毎日を大切にしたい。


君が傍にいてくれる毎日は当たり前じゃない。


毎日の小さな幸せに感謝して、君にありがとうを伝えたい。



楽曲情報

作詞：あいみベイダー,高田翼


作曲：高田翼


編曲：高田翼


MIX：まろ


イラスト：青海まる


映像：利波雷



各種音楽ストリーミングサービスでの配信


2025年3月9日（土）0時より、各種音楽ストリーミングサービスにて『僕らが紡ぐ宝物』の配信を開始いたします。お手元のPCやタブレット、スマートフォンでお楽しみいただけますので、この機会にぜひお試しください。


対象サービス：


Spotify、Apple Music、Amazon Music、YouTube Music、LINE MUSICなど多数



『きみとぴあ！』とは







『きみと目指すユートピア』をテーマとして夢に向かってともに成長する 5人組歌い手ユニット。ファンを幸せにできる、ファンのためのグループになるべく、【想い】を大切に活動する。



【公式YouTube】


https://www.youtube.com/@kimitopia_info?sub_confirmation=1


【公式X】


https://x.com/kimitopia_info


【公式TikTok】


https://www.tiktok.com/@kimitopia_info


【公式HP】


https://portal.utaite.co.jp/talents/kimitopia/



会社概要







会社名：株式会社ウタイテ（https://utaite.co.jp)


代表者：倉田 将志


設立日：2022年12月28日


事業内容：2.5次元IP開発、運営


所在地 東京都新宿区西新宿２-６－１新宿住友ビル18Fグロース新宿


採用応募ページ：https://utaite.co.jp/jobs/