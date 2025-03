『グランブルーファンタジー』×『ビーレジェンドプロテイン』のコラボが実現しました！パッケージにはベルゼバブが降臨！塩キャラメル風味のプロテインとコラボ限定タオルが3/8（土）～販売開始！

株式会社RealStyle

プロテインブランド『beLEGEND(ビーレジェンド)』を販売している株式会社Real Style(本社:奈良県大和高田市、代表取締役社長:鍵谷健)は、株式会社Cygames(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:渡邊耕一)が提供する王道スマホRPG『グランブルーファンタジー』とコラボレーションしたオリジナルプロテインとタオルの販売を、2025年3月8日(土)からビーレジェンド公式オンラインストアにて行います。

■今回のコラボは『グランブルーファンタジー』!

これまで数々のマンガやアニメ、ゲームとのコラボプロテインを販売してきたビーレジェンドプロテインから、『グランブルーファンタジー』とのコラボプロテインが登場します。さらに、今回のコラボを記念したオリジナルタオルセットも販売。騎空士の皆さんにはたまらないコラボ企画となっております。

■大迫力のベルゼバブが印刷されたパッケージ!

プロテインのパッケージには、ゲーム内に登場するキャラクター『ベルゼバブ』のイラストをプリントしました。筋骨隆々としたその姿はプロテインのパッケージとして唯一無二の存在感を放っています。

また、コラボレーション記念として、ベルゼバブがデザインされたコラボ限定タオルセットも同時販売いたします。コラボ限定の商品となっておりますので、このチャンスに是非お求めください。

※現時点ではタオル単品での販売は予定しておりませんので、プロテインとセットでご購入ください。

■美味しくて高品質の塩キャラメル風味プロテイン!

今回のコラボレーションのために開発されたスペシャルフレーバー。プロテインとは思えないほどの美味しさで、トレーニング後だけでなくダイエット時の栄養補給などにもピッタリです。

もちろん、美味しさだけでなく成分にもこだわっています。たんぱく質量はしっかり20g(1食あたり)で、プロテインと相性の良いビタミンCやビタミンB6を配合。泡立ちや溶け残りが少ないので、ストレスなく飲むことができます。

商品詳細

WPCプロテイン グランブルーファンタジー『塩キャラメル風味』(約30食分)

価格:3,685円(税込3,980円)

発売日:2025年3月8日(土)

WPCプロテイン グランブルーファンタジー『塩キャラメル風味』(約30食分)コラボ限定タオルセット

価格:5,537円(税込5,980円)

発売日:2025年3月8日(土)

グランブルーファンタジープロテインコラボ特設サイト

https://belegend.jp/granbluefantasy/beelzebub/?bno=ad_pressrelease&argument=BagMSFc6&dmai=a67b84080d7cb4(https://belegend.jp/granbluefantasy/beelzebub/?bno=ad_pressrelease&argument=BagMSFc6&dmai=a67b84080d7cb4)

『beLEGEND(ビーレジェンド)プロテイン』とは?

『ビーレジェンドプロテイン』は、美味しさ・安さ・高品質を追求したプロテインで、日常生活での栄養補助からボディビルダーの身体作りまで幅広くサポートしています。30種類以上のフレーバーを取り揃えており、様々なゲームやアニメとのコラボでも人気となっています。

『グランブルーファンタジー』とは?

『グランブルーファンタジー』は2014年にリリースされ、累計登録者数3,700万人を突破する王道スマホRPGです。

プレイヤーは主人公として騎空士(きくうし)となり、騎空艇(きくうてい)に乗って空に浮かぶ島々を旅します。

キャラクター、星晶獣(せいしょうじゅう)などの美麗イラストが冒険を彩ります。

また、属性、アビリティ、奥義、チェインバーストなどを盛り込んだコマンドバトルシステムが爽快で、各種マルチバトルでは他騎空士とともにリアルタイムバトルを楽しむことができます。

また、70種類以上の多彩なジョブ、キャラクターや武器の育成システムは奥深く、やりこみ要素も数多く用意されています。

タイトル:グランブルーファンタジー

サービス開始日:2014年3月10日

開発・運営:株式会社Cygames

ゲームURL:

【App Store】https://itunes.apple.com/jp/app/guranburufantaji/id852882903?mt=8

【Google Play】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.mbga.a12016007.lite&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.mbga.a12016007.lite&hl=ja)

【AndApp】https://granbluefantasy.jp/download/index.php

【ブラウザ】https://game.granbluefantasy.jp/

※App Store版、Google Play版、AndApp版のご利用にあたっては「Mobage」への会員登録が必要です

※ブラウザ版のご利用にあたっては「Mobage」、「GREE」、「DMM」、「Yahoo! JAPAN」のいずれかへの会員登録が必要です

