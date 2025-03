24時間営業書店が「24時間ギャラリー」に！

三洋堂書店 よもぎ店に「24時間ギャラリー」が出現

株式会社三洋堂ホールディングス

初回特別企画 【HASEO作品展 眠らないARTたち】

三洋堂書店を運営する株式会社三洋堂ホールディングス(本社:名古屋市瑞穂区、代表取締役社長:加藤和裕、東証スタンダード:3058)では、この度ニューホライズンコレクティブ合同会社の企画提供と、名古屋を拠点に世界で活躍されている写真家HASEO氏のご協力により、自社の「スマート無人営業店舗(24時間営業店舗)」内に「24時間ギャラリー」を期間限定でオープンする事となりましたのでお伝えします。

時間を気にせず気軽に立ち寄れる写真展として、仕事帰りに夜の散歩の途中にあるいは朝のひとときに、三洋堂書店よもぎ店「24時間ギャラリー」にお立ち寄りいただければ幸いです。

今回HASEO氏のご厚意により27点の出品をいただきました。その中にはここでしか見る事のできない限定ARTポスター12枚も含まれます。是非HASEO氏の感性が光る眠らないアートたちを、その目でお確かめください。

■企画趣旨 <新しい書店運営+新しい価値>

三洋堂書店は、顔認証システムによる24時間営業という新たな書店運営に「24時間ギャラリー」という新たな価値を付加することで、いつでも皆さまの時間を価値ある体験へと変換する場となるべく、今回の企画を実施することにいたしました。

■企画詳細

展示名 三洋堂書店 「24時間ギャラリー」

初回特別企画【HASEO作品展 眠らないARTたち】

展示場所 三洋堂書店よもぎ店 店舗内

住所:名古屋市名東区よもぎ台1-703

https://www.sanyodo.co.jp/shop/shop-detail?store_id=158

展示期間 2025年3月6日(木)~ 3月26日(水) (期間内24時間入店可能)

主催 株式会社三洋堂ホールディングス

企画・原案 ニューホライズンコレクティブ合同会社

展示協力 ネオアルファライン

三洋堂書店 よもぎ店 店舗入り口付近の展示店舗内 書棚上の展示店舗内 壁面の展示

■HASEO氏より <この企画に込めた想い>

24時間本が買える事は自分のようなクリエイターにとって非常に嬉しいです。そして、クリエイターに限らず多くの人にとっても、早朝でも深夜でも、各自のライフスタイルに合わせて楽しめる時間を得られるのは素晴らしいことです。

そんな24時間営業を活かし、時間に縛られない自由なアート体験を提供して、書店をアートの発信拠点として再定義できたらと考え、今回全面的に協力させていただきました。

この企画は、アートをもっと身近に、地方でも楽しめるように機会を増やす第一歩であると共に、いま書店が、私が大好きな書店が、全国で抱えている課題(集客・紙媒体への理解と普及 等)へのひとつの提案でもあります。実験的な試みだからこそ、未来への大きな可能性が詰まっています。

■HASEO氏 プロフィール

HASEO氏

名古屋を拠点に世界で活躍する日本創作写真界の第一人者。

本物にこだわり、自身の作品では合成を使用せず、花は全て生花を使用。

独自の世界観の写真で物語を生み出し、オリジナルのストーリーを展開している。

海外でも多くの賞を受賞のほか、著書多数。

最新刊は『花と美女』(玄光社)。

MAIL neoalfaline@haseo.vivian.jp

HP https://www.hasegawahaseo.com/

X https://x.com/haseo0409

Instagram https://www.instagram.com/haseo_hasegawa/

JPS(公益社団法人 日本写真家協会)正会員

APA(公益社団法人 日本広告写真家協会)正会員

PPJ(協同組合 日本写真館協会) 広報部長

ANET 愛知芸術文化協会 正会員

【受賞歴】

ONE EYELAND PHOTOGRAPHY AWARDS 2014 Bronze受賞

ONE EYELAND PHOTOGRAPHY AWARDS 2015 Silver受賞

PX3 2016 Professional Fine Art Gold 受賞

TRIERENBERG SUPER CIRCUIT 2017 FineArt Gold 受賞

one of the 30 winners of the WPC 2018 Nation Awards受賞

WORLD PHOTOGRAPHIC CUP 2018 Portrait Bronze Medal受賞

■三洋堂書店のスマート無人営業 <24時間いつでもあいている本屋さん>

三洋堂書店は、書店として日本で初めて顔認証による入店管理システムを導入。既に導入済みのセルフレジと合わせて、無人営業を可能にしました。

これを私たち三洋堂書店では「スマート無人営業」と呼んでいます。

スマート無人営業を従来の有人営業と組み合わせる事により、現在9店舗で(※)24時間営業を実現しています(※ 3月7日現在)

ご利用いただいているお客様からは「(顔認証入店は)スマホ不要・事前登録不要なのでストレスフリーで入店できて便利」「誰にも邪魔されない空間でじっくり本が選べて楽しい」と、高評価をいただいています。

店舗入口の顔認証カメラスマート無人営業のトリセツ

三洋堂書店は「ほんとのであいのおてつだい」「書店のないまちに三洋堂書店をつくる」をミッションに掲げ、従来は書店の立地とみなされなかった地方のロードサイドに出店することで、地域における文化の発信地としての役割を担ってきました。

いま全国で書店の無い自治体が増えています。

このスマート無人営業は、便利さと安全性を両立させた新しいスタイルの書店運営を実現することで、数を減らし続ける地方書店を救う方法の1つ、と確信しています。

■株式会社三洋堂ホールディングス

商 号: 株式会社三洋堂ホールディングス

所在地: 名古屋市瑞穂区新開町18-22

代表者: 代表取締役社長 加藤 和裕

事業内容: 書籍・雑誌、文具・雑貨、映像ソフト、音楽ソフト、ゲームソフトの販売、レンタル(映像、音楽、コミック)、古本・中古ゲームソフトの買取り販売、トレカの買取り販売、中古ホビー事業、フィットネス事業、ビュッフェ事業、教育事業

資本金: 1億円

設 立: 1978年12月(創立:1959年3月)

売上高: 172億円(2024年3月期)

店舗数: 68店舗(2025年2月末現在)

上 場: 東京証券取引所 スタンダード(証券コード3058)

三洋堂ホールディングス: https://ir.sanyodo.co.jp/

三洋堂書店: https://www.sanyodo.co.jp/

三洋堂書店公式X:@GOGO_SANYODO2

■ニューホライズンコレクティブ合同会社

https://newhorizoncollective.com/

担当 岩本

iwamoto.h@newhorizoncollective.com

■本件問合せ先

株式会社三洋堂ホールディングス 経営企画室・管理部 TEL:052-871-3461