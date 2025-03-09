虐げられ聖女×イケメン領主の偽装結婚！「守銭奴聖女は冷徹領主の偽りの婚約者になりました」3/9からマンガParkで連載開始！
(C)夢衣／白泉社
株式会社白泉社運営の総合エンタメアプリ・マンガPark にて「守銭奴聖女は冷徹領主の偽りの婚約者になりました」(夢衣)の連載がスタートします！
【あらすじ】
平民出身の聖女・ユフィは領主に搾取され続け、無給で働かされる日々。自作の聖水で生計を立てていたが、中央からやってきた新たな領主・クライヴに領地の金を散財した罪を咎められ投獄されてしまう。無実を訴えるユフィに冷徹領主のクライヴは……!?
(C)夢衣／白泉社
連載は2025/3/9（日）スタート！
毎週日曜更新予定です。
【新連載記念読書チャレンジキャンペーン】
マンガParkでは「守銭奴聖女は冷徹領主の偽りの婚約者になりました」の新連載を記念して、読書チャレンジキャンペーンを実施いたします。期間限定＆読めば必ずコインがもらえるBIGチャンス！
1チャプター目を読むと5ボーナスコインプレゼント！
実施期間 3/9(日)～3/15(土)
詳細はマンガParkアプリをチェック！
https://manga-park.com/share?atid=90219&wtid=90219(https://manga-park.com/share?atid=90219&wtid=90219)
＜アプリ概要＞
・アプリ名：マンガPark
・カテゴリ：ブック、コミック
・価格：無料(アプリ内課金あり)
・利用環境：スマートフォン、タブレット各端末、パソコン
・対応OS：iOS13以降、Android(TM) 7.0以降
・無料ダウンロードはこちらから ＜App Store、GooglePlay共通＞https://manga-park.com/app
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