『あんさんぶるスターズ！！』ボーカル選抜曲「セツナDrops」3月9日（日）より全世界一斉配信開始！

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株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！




大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』からボーカル選抜曲「セツナDrops」が3月9日（日）よりフルサイズで全世界一斉配信開始！！


　


ボーカルドリームユニット『TearS』が贈る、溢れる思いを乗せたエモーショナルな楽曲にご期待下さい。


　


ボーカル選抜曲「セツナDrops」配信


https://fwinc.lnk.to/L5OVqq



ボーカル選抜曲「セツナDrops」MV


https://youtu.be/qrx2arl-ixc



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=qrx2arl-ixc ]

　




　


詳細は『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト


（https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/）をチェック！


　


■配信リリース情報


2025年３月9日（日）配信


「セツナDrops」


　


作詞：磯谷 佳江


作曲 / 編曲：ヨシダタクミ (saji)


　


【収録内容】


01. セツナDrops


02. セツナDrops（Instrumental）


　


【TearS】


瀬名 泉 (CV：伊藤 マサミ)、漣 ジュン (CV：内田 雄馬)、天城 一彩 (CV：梶原 岳人)


　


(C) 2014-2019 Happy Elements K.K


　


■『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト：https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/


■『あんさんぶるスターズ！！』Song Information 公式X：https://X.com/ES_Song_info


■『あんさんぶるスターズ！！』Song information 公式Instagram：https://www.instagram.com/ES_Song_info/


■『あんさんぶるスターズ！！』公式サイト：https://ensemble-stars.jp/


■『あんさんぶるスターズ！！』公式X：https://X.com/ensemble_stars