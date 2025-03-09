『あんさんぶるスターズ！！』ボーカル選抜曲「セツナDrops」3月9日（日）より全世界一斉配信開始！
株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！
大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』からボーカル選抜曲「セツナDrops」が3月9日（日）よりフルサイズで全世界一斉配信開始！！
ボーカルドリームユニット『TearS』が贈る、溢れる思いを乗せたエモーショナルな楽曲にご期待下さい。
ボーカル選抜曲「セツナDrops」配信
https://fwinc.lnk.to/L5OVqq
ボーカル選抜曲「セツナDrops」MV
https://youtu.be/qrx2arl-ixc
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=qrx2arl-ixc ]
詳細は『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト
（https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/）をチェック！
■配信リリース情報
2025年３月9日（日）配信
「セツナDrops」
作詞：磯谷 佳江
作曲 / 編曲：ヨシダタクミ (saji)
【収録内容】
01. セツナDrops
02. セツナDrops（Instrumental）
【TearS】
瀬名 泉 (CV：伊藤 マサミ)、漣 ジュン (CV：内田 雄馬)、天城 一彩 (CV：梶原 岳人)
(C) 2014-2019 Happy Elements K.K
■『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト：https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/
■『あんさんぶるスターズ！！』Song Information 公式X：https://X.com/ES_Song_info
■『あんさんぶるスターズ！！』Song information 公式Instagram：https://www.instagram.com/ES_Song_info/
■『あんさんぶるスターズ！！』公式サイト：https://ensemble-stars.jp/
■『あんさんぶるスターズ！！』公式X：https://X.com/ensemble_stars