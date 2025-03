【イベントレポート】今年11月の世界決勝にB-Boy Shigekixがワイルドカード枠で出場決定｜Red Bull BC One World Final Kick Off Jam Tokyo

レッドブル・ジャパン株式会社Red Bull BC One World Final Kick Off Jam Tokyo

今年11月、東京・両国国技館で9年ぶりに開催する世界レベルの1on1ブレイキンバトル「Red Bull BC One World Final Tokyo 2025」(https://www.redbull.com/jp-ja/events/red-bull-bc-one-world-final-tokyo/)。そのシーズン開幕を祝し、3月8日(土)GARDEN新木場FACTORYにて、ヒップホップカルチャーの魅力を凝縮したフリーパーティー「Red Bull BC One World Final Kick Off Jam Tokyo」が多くの観客を魅了しました。

当日は、DJやビートメイカーによる音楽ライブが鳴り響き、会場はヒップホップカルチャーの自由な精神を象徴するグラフィティアートに包まれていました。そして、世界トップクラスのB-Boy & B-Girlたちが、この熱狂の空間で白熱のバトルを繰り広げました。

さらに、B-Boy Shigekixが11月9日(日)に開催する「Red Bull BC One World Final Tokyo 2025」(世界決勝)にワイルドカード枠で出場することがサプライズ発表されました。

ワイルドカード枠のサプライズ発表に喜びをみせるShigekix|Jason Halayko / Red Bull Content Pool

Shigekixは「Red Bull BC Oneはカルチャーであり、ブレイキンは自分のライフスタイル。だからこそ、ふたたびベルトを掴み取りに行こうと思っています」と発表前に今年の意気込みを語っていましたが、大勢の観衆の前でワイルドカードに抜擢されたことに驚きつつも、「ぶちかまします!」と力強く意気込みました。

会場は、DJによるウォームアップからスタート。MCが煽り、DJがターンテーブルをこすると、思い思いのスタイルに身を包んだオーディエンスが次第にフロアを囲み始め、鋭いスクラッチとともに会場のボルテージは一気に高まりました。

4on4 Crew Battle|Suguru Saito / Red Bull Content Pool

一般参加を含む、24組のクルーが大混戦を繰り広げた「4on4 Crew Battle」では、ヘッドスピンなどのパワームーブが次々と炸裂。フロアは熱気に包まれ、歓声が波のように広がっていきました。

国産ヒップホップ・レーベル"Major Force"のインストトラック、オールドスクール期の定番ブレイク曲Captain Sky「Super Sporm」、ディスコの名曲Fatback Band「Spanish Hustle」、プリンスのファンクバンドThe Time「Release It」など、ヒップホップ、ファンク、ソウル、ブレイクビーツ ―― 選曲だけでも、この場の空気が"本物"であることが伝わってきます。

米グラミー受賞アーティスト、Knxwledgeによるビートライブ|Suguru Saito / Red Bull Content Pool

途中、“Stones Throw”のKnxwledgeによるビートライブが始まると、グルーヴィーな選曲に会場は一気にクラブ仕様に。アンダーソン・パークとのデュオNxWorries(ノーウォーリーズ)として2025年の米グラミー賞「最優秀プログレッシブR&Bアルバム部門」を受賞した直後という絶好のタイミングとあって、観客の視線は彼に釘付けでした。

4on4 Crew Battleで勝利を収めた“STUDENT ALL STARS”|Jason Halayko / Red Bull Content Pool

Top16、Top8、Top4と勝ち上がったブレイカーたちが激闘を繰り広げた「4on4 Crew Battle」。その最終決戦は、招待クルーとして出場権を獲得した“STUDENT ALL STARS”と、“We Still”による頂上対決となりました。 勝利を収めたのは、全国の学生ダンサーの中でも注目を集める有望な若手のB-Boy NONESKI、Knuckle、Ouki、Soraが結成した“STUDENT ALL STARS”です。彼らの今後の活躍に注目が集まります!

Red Bull BC One All Starsのメンバーとしても活躍するオランダのB-Boy LEE|Jason Halayko / Red Bull Content Pool

Red Bull BC Oneの真髄である「1on1 Exhibition Battle」では、世界トップレベルのブレイカーへと成長したB-Boy Harutoと、Red Bull BC One All Starsのメンバーとしても活躍するオランダのB-Boy LEEが激突。圧倒的なスキルと個性がぶつかり合い、観客を魅了しました。

B-Boy Shigekix、ISSIN、TAISUKE、Hong10、Alvinの世界レベルのレッドブル・ダンサーらで構成された“Red Bull BC One All Stars & Friend”と、若手実力派チーム“Young Gunz”によるエキシビションバトルでは、若手の勢いが炸裂するなか、バトル経験が豊富な“Red Bull BC One All Stars & Friend”がその威厳を見せつけました。

東西のダンサーたちが激突した「Hip Hop Exhibition East vs West」では、それぞれ地元のプライドを懸け、熱いバトルが繰り広げられました。

“DOGEAR RECORDS”によるライブパフォーマンス|Suguru Saito / Red Bull Content Pool

この夜の最後を飾ったのは、神奈川県藤沢を拠点とする日本屈指のインディペンデント・レーベル“DLiP RECORDS”と、東京アンダーグラウンドシーンを牽引する“DOGEAR RECORDS”によるライブパフォーマンス。重厚なビートと鋭いリリックがフロアを揺らし、ヒップホップの真髄を体現するステージとなりました。

そして、最後はDJがフロアを温め、熱気を残したままイベントは幕を閉じました。

ブレイキンの原点に立ち返り、ヒップホップカルチャーの4大要素(DJ、MC、グラフィティ、ダンス)が凝縮された一夜。

音楽とダンス、ストリートの熱量が交わる――ヒップホップの本質が、ここにありました。

会場にはB-Girl Amiも駆けつけ、Shigekixの世界大会出場に喜びをみせた|Suguru Saito / Red Bull Content Pool

━━━━━━━━━━━━

開 催 概 要

━━━━━━━━━━━━

名 称:Red Bull BC One World Final Kick Off Jam Tokyo

日 時:2025年3月8日(土)11:00~21:00

会 場:GARDEN新木場FACTORY

住 所:東京都江東区新木場2丁目8-2

料 金:入場無料

主 催:レッドブル・ジャパン株式会社

https://www.redbull.com/jp-ja/events/red-bull-bc-one-world-final-tokyo/kick-off-jam-tokyo