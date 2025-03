世界的チューナーブランド『NOVITEC』は、フェラーリプロサングエ専用エキゾーストシステムを発表

株式会社HOBSTAR

ノビテックグループジャパン(所在地:神戸市東灘区 CEO:香野大輔)は、フェラーリ初の4ドア4シーターGT『プロサングエ』に装着可能なエキゾーストシステムを展開しております。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=1Y7XVKCQ7jo ]

上記YouTube動画の設定は

- EXHAUST SYSTEM WITH FLAP-REGULATION- X-PIPE SYSTEM- SPORT METAL CATALYSTS- STAINLESS STEEL TAILPIPES

すでに、フェラーリ、ランボルギーニ、マクラーレン等、車種専用設計のチューニングシステムを展開するNOVITECでは、直近ではフェラーリ296GTB、GTSをベースとしたN-LARGOの発表をしておりますが、その心臓部でもあるパフォーマンスエキゾーストシステムにおいても、各車種において定評をいただいており、世界中のスーパーカーオーナーを魅了し続けております。

今回のプロサングエ専用のエキゾーストシステムについても、すでに人気は凄まじく、日本国内においても複数のプロサングエのオーナーよりオーダーをいただいております。

展開パーツは

EXHAUST SYSTEM WITH or WITHOUT FLAP-REGULATION(ステンレス製・インコネル製・ゴールドプレート)

RACE EXHAUST SYSTEM

X-PIPE SYSTEM

SPORT METAL CATALYSTS or CATA-replacement PIPE SYSTEM

STAINLESS STEEL TAILPIPES

TECTRONIC エラーキャンセラー

SWITCHTRONIC フラップコントロール

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Q0Bv6QCHu9I ]

また足回りについては、フェラーリ専用設計NF9、NF10、NF11と、スポーツスプリングセット(ダウンサス)を展開しております。

今後も、世界的チューナーブランド『NOVITEC』のデザインとエンジニアリングにより、エアロダイナミクスが発表を控えております。

セレクタブルな展開パーツにより、世界にたった一台のあなただけのスペシャルなプロサングエへのチューニングをご検討ください。

YouTube NOVITEC 公式チャンネルには、エキゾーストサウンドやドライバー目線の走行動画POVなどもご用意しております。

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=WSPgaC28wbA ]

風洞実験など、厳しいテストを重ねて完成されるNOVITECチューニングプログラムは、世界のセレブリティ達から高い評価を獲得しつづけております。

走る。曲がる。止まる。車本来がもつ性能を最大限に高めつつ、エクステリアにおいてもオリジナルの美しさを損なわない完成度を兼ね備えるNOVITECチューニングプログラムの数々を、是非あなたの愛車にご検討くださいませ。

専用チューニングのお問い合わせはNOVITECまで。EXHAUST、エアロダイナミクス、ホイール装着まですべて専用提携工場にて施工を承っております。

NOVITEC GROUP JAPAN

078-846-0871

兵庫県神戸市東灘区住吉浜町16-3

※またNOVITEC GROUP JAPANでは、NOVITECブランドの更なる普及を目指しており、販売協力店の募集を行っております。併せましてお問い合わせお待ちしております。