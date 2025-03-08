UTAITEのストリーマーグループ『BUFFLASH』に新メンバー『えるくろ』が加入！
2.5次元IP開発、運営を行う株式会社ウタイテ(本社:東京都新宿区、代表取締役:倉田将志)は、2025年3月8日(土)、UTAITEのストリーマーグループ『BUFFLASH』に『えるくろ』が加入することをお知らせいたします。
新メンバーのご紹介
えるくろ
底抜けの明るさを持つムードメーカー。
おちゃらけた雰囲気とは裏腹にゲームの腕は筋金入り。
テンションが上がると耳が動く。
主な配信：FPSタイトル全般、雑談配信
▼ティザー映像
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ijVQuMDNox8 ]
【YouTube】
https://www.youtube.com/@Lq6a1?sub_confirmation=1
【Twitch】
https://www.twitch.tv/lq6a2
【X】
https://x.com/Lq6a2
本日3月8日（土）20時～BUFFLASH加入配信決定！
2025年3月8日（土）20時より、えるくろ公式YouTubeチャンネルにて、BUFFLASH加入配信を行います。『えるくろ』がBUFFLASHの一員として、初めて行う配信となります。どうぞご注目ください。
【YouTube】
https://www.youtube.com/@Lq6a1?sub_confirmation=1
今後の『えるくろ』の活動に関して
今後の活動に関しては、えるくろ公式X（旧Twitter）にてお知らせいたします。
【X】
https://x.com/Lq6a2
総勢11名となった『BUFFLASH』にどうぞご期待ください！
『BUFFLASH』とは
「人を笑顔にするエンタメ」を提供することを目的としたストリーマーグループです。
私たちは、「BUFF」（強化）、「FLASH」（閃光）、「RUSH」（急速）をイメージし、これらの要素を基に新しい価値を創造します。
【公式YouTube】
https://www.youtube.com/@BUFFLASH?sub_confirmation=1
【公式X】
https://x.com/bufflash
【公式HP】
https://portal.utaite.co.jp/talents/BUFFLASH/
会社概要
会社名：株式会社ウタイテ（https://utaite.co.jp)
代表者：倉田 将志
設立日：2022年12月28日
事業内容：2.5次元IP開発、運営
所在地：東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル18Fグロース新宿
採用応募ページ：https://utaite.co.jp/jobs/