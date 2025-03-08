UTAITEのストリーマーグループ『BUFFLASH』に新メンバー『えるくろ』が加入！

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株式会社ウタイテ

2.5次元IP開発、運営を行う株式会社ウタイテ(本社:東京都新宿区、代表取締役:倉田将志)は、2025年3月8日(土)、UTAITEのストリーマーグループ『BUFFLASH』に『えるくろ』が加入することをお知らせいたします。




新メンバーのご紹介



えるくろ


底抜けの明るさを持つムードメーカー。


おちゃらけた雰囲気とは裏腹にゲームの腕は筋金入り。


テンションが上がると耳が動く。



主な配信：FPSタイトル全般、雑談配信






▼ティザー映像


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ijVQuMDNox8 ]


【YouTube】


https://www.youtube.com/@Lq6a1?sub_confirmation=1


【Twitch】


https://www.twitch.tv/lq6a2


【X】


https://x.com/Lq6a2



本日3月8日（土）20時～BUFFLASH加入配信決定！


2025年3月8日（土）20時より、えるくろ公式YouTubeチャンネルにて、BUFFLASH加入配信を行います。『えるくろ』がBUFFLASHの一員として、初めて行う配信となります。どうぞご注目ください。



【YouTube】


https://www.youtube.com/@Lq6a1?sub_confirmation=1



今後の『えるくろ』の活動に関して



今後の活動に関しては、えるくろ公式X（旧Twitter）にてお知らせいたします。


【X】


https://x.com/Lq6a2


総勢11名となった『BUFFLASH』にどうぞご期待ください！



『BUFFLASH』とは







「人を笑顔にするエンタメ」を提供することを目的としたストリーマーグループです。


私たちは、「BUFF」（強化）、「FLASH」（閃光）、「RUSH」（急速）をイメージし、これらの要素を基に新しい価値を創造します。


【公式YouTube】


https://www.youtube.com/@BUFFLASH?sub_confirmation=1


【公式X】


https://x.com/bufflash


【公式HP】


https://portal.utaite.co.jp/talents/BUFFLASH/



会社概要









会社名：株式会社ウタイテ（https://utaite.co.jp)


代表者：倉田 将志


設立日：2022年12月28日


事業内容：2.5次元IP開発、運営


所在地：東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル18Fグロース新宿


採用応募ページ：https://utaite.co.jp/jobs/