【香川ファイブアローズ】「B3リーグ プレーオフ 2024-25」 進出決定のお知らせ

株式会社ファイブアローズ

いつも香川ファイブアローズを応援いただき、誠にありがとうございます。



B3リーグ レギュラーシーズン 2024-25 第24節 立川ダイス vs しながわシティバスケットボールクラブ GAME1の試合結果を以って、香川ファイブアローズの8位以上が確定し、「B3リーグ プレーオフ 2024-25」への進出が決定したことをお知らせいたします!





残りの「B3リーグ レギュラーシーズン 2024-25」 の試合結果によって、ホーム開催権や組み合わせが決定いたします。プレーオフの全日程をホームで開催し、皆様と共に優勝する瞬間を迎えるためにも、皆様と共に戦って参ります。引き続き、応援よろしくお願いいたします!

【「B3リーグ プレーオフ 2024-25」開催概要】

※「B3リーグ レギュラーシーズン 2024-25」上位8クラブによるトーナメント戦(3戦2勝方式)、最多24試合(最少16試合)。

※「B3リーグ レギュラーシーズン 2024-25」上位クラブのホーム開催とする。

※3位決定戦については、昇格クラブを決定する必要がある場合のみ開催。(行わない場合は、レギュラーシーズンの上位クラブを「B3リーグ2024-25シーズン」の3位とする)

<チケット販売について>

ホーム開催クラブより販売。詳細は各クラブから発表。



その他詳細はB3リーグ公式HPよりご確認ください。

▼B3リーグ公式HP『B3リーグ プレーオフ 2024-25開催概要について』

https://www.b3league.jp/archives/27954

【ホーム開催が決定した場合の日程及び会場】

※チケットの販売方法や販売スケジュール等については決定次第お知らせいたします。

《B3 PLAYOFFS QUARTERFINALS 2024-25》

※香川ファイブアローズの「B3リーグ レギュラーシーズン 2024-25」4位以内が確定した場合に開催

<日程>

GAME1:2025年4月26日(土)14:00 TIP OFF

GAME2:2025年4月27日(日)14:00 TIP OFF

GAME3:2025年4月28日(月)19:00 TIP OFF

※GAME3はGAME2終了時点で1勝1敗だった場合のみ開催

<会場>

高松市総合体育館

(〒760-0066 香川県高松市福岡町4丁目36-1)

《B3 PLAYOFFS SEMIFINALS 2024-25》

※香川ファイブアローズが「B3 PLAYOFFS QUARTERFINALS 2024」で2勝し、なおかつ対戦クラブより「B3リーグ レギュラーシーズン 2024-25」で上位となる場合にホーム開催

<日程>

GAME1:2025年5月10日(土)16:00 TIP OFF

GAME2:2025年5月11日(日)14:00 TIP OFF

GAME3:2025年5月12日(月)19:00 TIP OFF

※GAME3はGAME2終了時点で1勝1敗だった場合のみ開催

<会場>

あなぶきアリーナ香川 メインアリーナ

(〒760-0019 香川県高松市サンポート6番11号)



《B3 PLAYOFFS FINALS 2024-25 / B3 PLAYOFFS 3rdPLACEGAMES 2024-25》

※香川ファイブアローズが「B3 PLAYOFFS SEMIFINALS 2024」で2勝し、なおかつ対戦クラブより「B3リーグ レギュラーシーズン 2024-25」で上位となる場合にホーム開催

「B3 PLAYOFFS 3rdPLACEGAMES 2024-25」はB2昇格クラブを決定する必要がある場合にのみ開催。

<日程>

GAME1:2025年5月17日(土)14:00 TIP OFF

GAME2:2025年5月18日(日)14:00 TIP OFF

GAME3:2025年5月19日(月)19:00 TIP OFF

※GAME3はGAME2終了時点で1勝1敗だった場合のみ開催

<会場>

あなぶきアリーナ香川 メインアリーナ

(〒760-0019 香川県高松市サンポート6番11号)