【BS10スターチャンネル】判事の息子が起こしたひき逃げ事件の被害者は暴力組織のドンの息子だった― 海外ドラマ 『Your Honor／追い詰められた判事』のTV初放送が決定！

『Your Honor/追い詰められた判事』 (C) CBS Studios Inc. All Rights Reserved.

イスラエルでオリジナル製作された後、ドイツ、フランス、韓国など世界各国でリメイクが続く傑作クライムサスペンス・ドラマ『Kvodo』。株式会社ジャパネットブロードキャスティングが運営する「BS10スターチャンネル」では、今年1月から独占日本初放送した韓国版に引き続き、2020年にアメリカでリメイク・初放送された『Your Honor/追い詰められた判事』(字幕版・吹替版)を、4月10日(木)より、TV初放送!

さらにAmazon Prime Videoチャンネル上の「BS10スターチャンネルEX」でも同日より配信開始します。

アメリカ版の主演を務めるのは、超人気ドラマ『ブレイキング・バッド』や映画『トランボ ハリウッドに最も嫌われた男』でアカデミー主演男優賞にもノミネートされた名優ブライアン・クランストン。今年のアカデミー賞でも作品賞ほか8部門にノミネートされた『教皇選挙』を監督したドイツの新鋭エドワード・ベルガーが製作総指揮を務め、正義感溢れる判事が愛する息子を守るために、闇に引き込まれていく姿を描き出す。予測不能の事態が起こり、回を追うごとに緊迫感を増していくスリリングな展開は必見!(全10話)

また、ソン・ヒョンジュ×キム・ミョンミンをW主演に、新旧実力派俳優で贈る韓国版『YOUR HONOR~許されざる判事~』(全10話)も4月14日(月)より一挙放送!世界中でリメイクが広がる注目の海外ドラマにぜひご期待ください!

放送:BS10スターチャンネル

放送日時:4月10日(木)より 毎週木曜よる8:00頃 ほか

配信:BS10スターチャンネルEX https://www.amazon.co.jp/channels/starch

配信日時: 4月10日(木)より 全10話一挙配信スタート

製作総指揮・監督:エドワード・ベルガー

出演:ブライアン・クランストン、ハンター・ドゥーハン、マイケル・スタールバーグ、

ホープ・デイヴィス、イザイア・ウィットロック・Jr.

作品公式ページ:https://www.bs10.jp/star/drama/yourhonor-usa/1/(https://www.bs10.jp/star/drama/yourhonor-usa/1/)

韓国ドラマ『YOUR HONOR~許されざる判事~』も一挙放送!『YOUR HONOR~許されざる判事~』(C) 2024 KT StudioGenie Co., Ltd

放送:BS10スターチャンネル

放送日時:【字幕版】4月14日(月)~18日(金)あさ10:40~ 5日連続放送

愛する息子の罪を隠蔽しようと奔走する父親と復讐心を燃やす父親。敵対する2人を緻密かつ予測不能なストーリー構成で描き、息もつけない緊張感とスリリングな展開が魅力。ソン・ヒョンジュ、キム・ミョンミン、キム・ドフン、ホ・ナムジュンと新旧実力派が結集し物語に重厚感を与える。※配信なし

作品公式ページ:https://www.bs10.jp/star/drama/yourhonor/1/(https://www.bs10.jp/star/drama/yourhonor/1/)

【BS10スターチャンネル(BS10-2,201ch)】 映画とドラマを愛する全ての人のためのプレミアム映画専門チャンネル。日本語吹き替えでの放送も充実し、ここでしか観られない激レアな吹替版や貴重作、視聴者の観たいにこたえるリクエストコーナー、最新ハリウッド大作から不朽の名作、独占海外ドラマなど極上の映画体験をお届けします。https://www.bs10.jp/star/

【BS10スターチャンネルEX for Prime Video】 BS10スターチャンネルが国内で独占最速放送を行っている最新注目の海外ドラマや独占・厳選の良作映画が、Amazon Prime Video チャンネル上で観られる定額・見放題配信サービス。https://www.amazon.co.jp/channels/starch

