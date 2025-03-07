¡ÖToday¡Çs Woman Japan Plus Size Beauty Contest 2025¡×ÆüËÜÂç²ñ³«ºÅ·èÄê¡ª

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Sophisticated Class 2024 ¥°¥é¥ó¥×¥ê: Kimiko Kitamura¤µ¤ó
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Elegant Class(40ºÐ°Ê¾å)¥°¥é¥ó¥×¥ê: Shino¤µ¤ó(º¸) / Sophisticated Class(18～39ºÐ)¥°¥é¥ó¥×¥ê: Kimiko Kitamura¤µ¤ó(±¦)
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Photo by Leslie Kee
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