【香川ファイブアローズ】2024-25シーズン 選手契約締結（新規）のお知らせ

株式会社ファイブアローズ

いつも香川ファイブアローズを応援していただき、誠にありがとうございます。



このたび香川ファイブアローズでは、ケニー・ローソン・ジュニア選手との2024-25シーズンの選手契約が決まりましたので、お知らせいたします。

ケニー・ローソン・ジュニア

■プロフィール

背番号:21

ポジション:C

身長:207cm

体重:121kg

生年月日:1988年9月18日

出身地:アメリカ合衆国

出身校:クレイトン大学

■経歴

2011 Jiangsu M. Kings

2011-12 Bnei HaSharon

2012 Samsung Thunders

2012-13 Iowa Energy

2013 Ironi Nahariya

2014 Ramat HaSharon Breogan

2014-15 Ironi Nahariya

2015-16 Recanati

2016-18 Virtus Bologna

2018-19 Pall. Forlì 2.015

2019-20 Pall. Mantovana

2020-21 佐賀バルーナーズ

2021-22 山形ワイヴァンズ

2022-24 ベルテックス静岡

2024.6-11 愛媛オレンジバイキングス

2024.12 佐賀バルーナーズ

2025.1-2 長崎ヴェルカ



■本人コメント

I’m very grateful and honored to be a part of the kagawa five arrows family. I want to thank the club, staff and team for welcoming me here.

I’m going to do my best to provide whatever the team needs and help them continue on the same path of trying to win the promotion.

I look forward to seeing all the fans at the next home game and joining my new teammates on the court next week!

Thank you all again!



香川ファイブアローズの一員になれたことをとても嬉しく光栄に思います。ここに迎え入れてくれたクラブ、スタッフ、チームに感謝します。

チームが必要としているものは何でもやり、昇格を目指すという同じ目標を歩み続けられるよう全力を尽くします。

次のホームゲームでファンの皆さんにお会いできること、そして来週コートで新しいチームメイトと合流できることを楽しみにしています。

改めて皆さんに感謝します!





■生岡直人 代表取締役社長兼ゼネラルマネージャー コメント

体格を活かした巧みなディフェンス、インサイドから3ポイントまで幅広いシュートレンジなど魅力的な特長を兼ね備えたビックマンです。

チームに合流した直後から、経験豊富な選手らしく、早速チームの和を生み出してくれています。

昇格、優勝を目指すチームの最終局面である今、必ずや大きな力になってくれると確信しています。