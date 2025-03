World Sauna Award「SAUNA37」2025を発表

TTNE株式会社

TTNE株式会社(本社:東京都港区)は、3月7日(サウナの日)に、サウナが旅の目的地となるような世界のディスティネーションサウナ37施設をノミネートする、サウナ特化型ワールドサウナアワード SAUNA37 2025をリリースいたします。本取り組みを通じて、世界のサウナ文化の発展に貢献し、サウナを通じて世界中の人々がより幸福で健康的な生活を送れる未来を創造していきたいと考えております。

SAUNA37を通して ”サウナ文化を世界の人々へ届けたい”

[TTNE] 設立の背景には、世界の素晴らしいサウナを自ら体験してきたととのえ親方[松尾大]とサウナ師匠[秋山大輔]が、日本にもこのようなサウナ文化を定着させたいという想いでスタートしました。

世界へサウナ旅ができるようになった今、世界には多くのユニークなサウナ施設・文化が存在することを「SAUNA37」を通じて紹介し、日本のサウナカルチャーをさらに進化させるとともに、日本のサウナカルチャーを世界へ発信したいと考えています。

[TTNE] は ”Best Sauna Ever” をタグラインとして掲げ、国内のみに留まらず世界へ目を向け、これからもサウナカルチャーの発展に挑戦します。

World Sauna Award 2025「SAUNA37」ノミネート施設

世界の様々なサウナの中から、フィンランドの世界初、地上40メートルの空中で楽しむユニークな観覧車サウナ「Skywheel Helsinki」、ドイツの湖畔のパノラマビューを楽しめる幻想的なサウナ「Vabali Spa Düsseldorf」、ニューヨークの洗練された地下のオアシス「Bathhouse Flatiron」 をはじめとする世界各国の厳選された37のサウナ施設をご紹介しています。

Finland / Skywheel Helsinki

ヘルシンキ中心部に位置する観覧車には、サウナ専用に改装されたゴンドラが1台あり、地上40メートルから市内を一望しながらのサウナが体験できます。

Germany / Vabali Spa Düsseldorf

デュッセルドルフのエルプゼー湖畔に位置するバリ風のウェルネスリゾート。広大な敷地内には、11種類のサウナ、3つのスチームバス、3つのプールなど、多彩な施設が整っています。

USA / Bathhouse Flatiron

かつて3,000平方メートルを超える地下駐車場だった場所を、現代的かつラグジュアリーなスパへと改装。6つの温冷水プール、3つのサウナ、スチームルームを完備し、広々とした空間で穏やかなひとときを楽しむことができます。

イタリアからは歴史的温泉地で心身をリフレッシュするラグジュアリーサウナ「QC Terme San Pellegrino」、今年初ノミネートのトルコの伝統的なトルコ式ハマム「Kilic Ali Pasa Hamami」、日本からは世界遺産・知床にあるサウナ「北こぶし知床 ホテル&リゾート」などのサウナもノミネートされ、さらに多彩なサウナ文化を楽しめるラインナップとなっています。

Italy / QC Terme San Pellegrino

歴史ある温泉リゾート地サン・ペレグリーノ・テルメに位置し、自然豊かな環境と共にアール・ヌーボー様式の豪華な建物が印象的なスパ。温泉療法の歴史的名所として、多彩なサウナや温泉プールと共に心身のリフレッシュを体験ができます。

Turkey / Kilic Ali Pasa Hamami

オスマン帝国時代の海軍総督により建設されたこの施設は、7年かけて修復され再び使用できるように。温められた大理石の上で、蒸気浴とともに身体を芯から温め、垢すりを行う伝統的なトルコ式ハマムを受ける事ができる。

Japan / 北こぶし知床 ホテル&リゾート

世界遺産・知床にあるサウナ施設では、流氷を眺めながら入れる日本唯一のサウナが楽しめます。流氷をイメージして作られた「KAKUUNA」と曲線美が特徴の「UNEUNA」のサウナがあり、夜には満天の星の下で外気浴が楽しめる特別な空間です。

ノミネート施設一覧 ※アルファベット順

- 7132 Therme (Switzerland)- AIRE Ancient Baths Barcelona (Spain)- Amangalla (Sri Lanka )- Banya Forrest (UAE)- Banya No.1 Hoxton (UK)- Bathhouse Flatiron (USA)- BEAR AND BIRCH (USA)- Claudius Therme (Germany)- Hotel & Wellness Zuiver (Netherlands)- Hotel Klosterbrau (Austria)- Kilic Ali Pasa Hamami (Turkey)- Kitakobushi Shiretoko Hotel & Resort (Japan)- Kulttuuri Sauna (Finland)- Neptunbad Sports & Spa (Germany)- Nordik Spa-Nature Chelsea (Canada)- Ohya Genki-ro No.06 (Japan)- Othership Flatiron (USA)- QC Terme San Pellegrino (Italy)- Rauhaniemi Folk Spa (Finland)- RING SPA & SAUNAS (Estonia)- Rukan Salonki Chalets (Finland)- Sataman Viilu (Finland)- Sauna Hermanni (Finland)- Saunaravintola Kuuma (Finland)- Sheraton Addis (Ethiopia)- Skywheel Helsinki (Finland)- Tallinn Viimsi SPA (Estonia)- TEPLO CONCEPT (Indonesia)- Termy Rzymskie (Poland)- The BANYA (Australia)- The Well Spa & Hotel (Norway)- Tsukahara Karafuro (Japan)- Uusi Sauna (Finland)- Vabali Spa Düsseldorf (Germany)- Voda Spa (USA)- Yasuragi (Sweden)- YunomoriOnsen & Spa Pattaya (Thailand)

Sponsor

SAUNA37を応援してくださっている企業から協賛をいただいており、活動をサポートしていただいています。

・ハルビアグループについて

1950年にサウナの本場フィンランドで創業。ハルビアは、サウナヒーター市場においてフィンランドをはじめとする欧州でも圧倒的シェアを誇り高い評価を得ている、サウナ&スパ業界のグローバルマーケットリーダーです。サウナの熱がもたらす様々な効果によるウェルビーイングの提供をミッションとして、現在200社以上のパートナーと提携し、世界90ヶ国へサウナ&スパ製品を提供しています。

ハルビアは、包括的なサウナとスパ製品を取り揃え、ハイエンドヒーターのEOS、アウトドアサウナのオールモストヘヴン、アウトドアサウナ及びホットタブのキラミ、スチームサウナのサーマソルをグループ傘下に置いています。

松尾大(ととのえ親方) | 秋山大輔(サウナ師匠)

松尾大(ととのえ親方)

複数の会社を経営する傍ら、日本全国のサウナ施設のプロデュースを手がける実業家にしてプロサウナー。多くの人を“ととのう”状態に導いてきたことから“ととのえ親方”と呼ばれるように。秋山大輔(サウナ師匠)と共にサウナクリエイティブ集団[TTNE]を立ち上げ、サウナ界における様々なジャンルで活動を展開。

その活動が世界No.1サウナブランド「Harvia」の目に留まり、サウナ師匠と共にグローバルアンバサダーに世界で初めて就任。活躍の場を世界にも広げている。

秋山大輔(サウナ師匠)

20代よりサウナに開眼し、世界中の様々なサウナを経験しつつ、サウナの素晴らしさを伝えているうちに“サウナ師匠”と呼ばれるように。これまでに50カ国以上を旅し、入ったサウナは1000を超える。イベントを中心とするブランディングプロモーション会社を経営しつつ、日本サウナのリブランディングやプロデュースを手がけている。

さらに今年は、大阪・関西万博のサウナ「太陽のつぼみ」の総合プロデューサーに就任。日本のサウナカルチャーを世界にも発信し続ける、サウナ界の第一人者である。

[TTNE]

[TTNE] は、ととのえ親方こと[松尾大]・サウナ師匠こと[秋山大輔]が主宰する、サウナでイノベーションを起こし続けるサウナクリエイティブ集団。

100施設以上のサウナプロデュースをはじめ、業界先駆けとなるサウナ専門ブランド[TTNE]、医療関係会員登録数500名を有するサウナの医学的研究を目的とした「日本サウナ学会」、年間100万PVを超える国内最大級のサウナランキングサイト「SAUNACHELIN」世界中から厳選したサウナアイテムを取り揃えるサウナ専門セレクトECショップ「SAUNA SELECT」世界初のサウナに特化したワールドサウナアワード「SAUNA37」など様々なサウナプロジェクトを立ち上げる。

世界No1サウナブランドHARVIA社が認める唯一の「PREMIUM SAUNA PARTNER」として全国にサウナディーラーを展開し、世界初の「ハルビアグローバルアンバサダー」として国内外におけるサウナ文化向上を目指し、サウナのために汗をかいている。

【会社概要】

社名:TTNE株式会社

【TTNE 関連サイト・SNS】

